Великая погоня продолжается! Овечкин забил нетипичный гол, он всего в 40 шагах от Гретцки

Неделю назад «Нью-Джерси» и «Вашингтон» встречались в столице США, и тогда «дьяволы» увезли победу. Сегодня команды сыграли уже в Ньюарке и выдали настоящий голевой концерт.

Начало было положено на 5-й минуте, когда Логан Томпсон не справился с простым броском от борта, и «Нью-Джерси» открыл счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но «Вашингтон» максимально быстро перевернул ситуацию, а героем игрового отрезка стал Коннор Макмайкл. Сначала талант «Кэпиталз» организовал гол Тому Уилсону, а затем и сам преуспел на добивании. Но главное событие периода случилось на 15- й минуте – первая в сезоне шайба Александра Овечкина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ови забил в несвойственной себе манере, но это совершенно не важно. Главное, что это 854-я шайба россиянина в карьере, а значит до повторения рекорда Гретцки осталось 40 голов. Ну и бонусом для Александра – повторение необычного достижения.

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Любопытно, что радость «столичных» хоккеистов улетучилась за 10 секунд второго периода. Именно столько времени понадобилось Нико Хиширу, чтобы оформить дубль на первой минуте отрезка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Впрочем, на следующий перерыв «Вашингтон» всё равно ушёл с преимуществом в две шайбы. Эндрю Манджапане в середине матча красиво реализовал выход «один в ноль», а вскоре то же самое не удалось сделать Овечкину, но через несколько секунд «Кэпиталз» всё-таки забросили пятую шайбу в ворота Якоба Маркстрёма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но снова «столичным» не удалось удержать преимущество, снова «дьяволы» проявили характер и отыгрались. Основное время справедливо закончилось вничью, а в овертайме «Вашингтон» всё-таки вырвал победу. Уилсон оформил дубль, забив уже свой пятый гол в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овечкин обновил счётчик великой погони, «Вашингтон» выиграл третий матч подряд. Определённо, день для фанатов Ови и «столичных» задался.