Русский вратарь почти вошёл в историю «Вегаса»! Самсонов сделал 45 сейвов, но проиграл

Илья действовал не: безупречно, но до конца оставлял своей команде шансы на победу над чемпионом.

Илья Самсонов пытается перезагрузить свою карьеру в «Вегасе». Летом он стал свободным агентом и подписал однолетний контракт с «Вегасом», где ему отводилась роль бэкапа Эдина Хилла.

Российскому вратарю доверили сыграть в последнем матче выездной серии с «Флоридой», действующим обладателем Кубка Стэнли. Остановить «пантер» и проявить себя в дуэли с одним из лучших вратарей НХЛ Сергеем Бобровским — задачка не из лёгких, тем более что «Вегас», здорово начавший регулярку домашней серией, на выезде стал испытывать проблемы, уступив «Вашингтону» и «Тампе».

«Вегас», как и в предыдущем матче, постоянно выходил вперёд, но не мог развить преимущество, хотя моменты для этого были. На шайбу Таннера Пирсона в концовке первого периода ответил Сэм Райнхарт в начале второго. Он бросил наудачу с острого угла – шайба проскочила между ног защитника и попала Самсонову в «домик».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Похожий гол пропустил и Бобровский, когда забивал Киган Колесар, но вскоре «Флорида» вновь сравняла счёт в большинстве. Тут к Самсонову вообще никаких вопросов, меньшевики просто забыли Сэма Беннетта, который подкрался к дальней штанге и, получив передачу, поразил пустой угол.

Третий период начался с нескольких ключевых спасений Самсонова. Григ и Самоскевич отобрали шайбу в своей зоне и убежали два в одного, но Илья был начеку, отразив как первый бросок в упор, так и добивание.

У «Вегаса» тем временем стали заканчиваться силы, «Флорида» серьёзно прижала гостей, имела шикарные шансы выйти вперёд в большинстве. Тем не менее забил снова «Вегас». Бретт Хауден на скорости выцарапал шайбу у борта, вывалился на ворота, объехал слишком пассивно сыгравшего Форслинга и переиграл Бобровского.

И это преимущество «рыцари» не сумели удержать – Самсонов не смог зафиксировать шайбу, и Луостаринен добил её с пятачка в пустую сетку. Основное время так и закончилось, а на последних секундах овертайма «Флорида» разорвала оборону соперника, вывела Форслинга на бросок в пустой угол и праздновала победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Двойственное ощущение осталось от матча. С одной стороны, Самсонов сыграл небезупречно и пропустил четыре шайбы, с другой – в третьем периоде и овертайме перевес «Флориды» по броскам составил 21:6, но Илья оставлял свою команду в игре и давал шансы победить. И эти шансы были, да вот «Вегас» их не использовал.

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И, конечно, впечатляет общее количество спасений – 45! Это огромный объём работы и второй результат за всю, пусть и недолгую, но насыщенную историю «Вегаса». Самсонов бился до конца, даже несмотря на некоторые огрехи в паре пропущенных шайб, и это явно не тот случай, когда матч проиграл вратарь.

Самсонов в новом сезоне пока что имеет одну победу и одно поражение, а по основным показателям сильно превосходит Хилла – 93,1% ОБ против 85,1% и КН 2,41 против 3,81. Хотя, конечно, выборка слишком маленькая, чтобы делать далеко идущие выводы. Но всё равно это неплохое начало для Ильи, тем более что ему нужно время, чтобы адаптироваться в новой команде.