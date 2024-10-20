«Русские могут жаловаться фонарному столбу». Что говорят словаки о побеге Криштофа из КХЛ

Мнение там единодушное — наша лига сама виновата в том, что такое стало возможным.

На скандальный кейс Михала Криштофа, который покинул расположение «Сочи», имея на руках действующий контракт, уехал из России и уже играет за швейцарский «Лангнау», обратили внимание и в Словакии. Различные местные СМИ сошлись во мнении о том, что КХЛ сама виновата, что допустила такие юридические дыры, и кусать локти уже поздно.

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«Русские боятся прецедента»

«Теперь русские боятся, что это может стать прецедентом и по пути словака пойдут и другие легионеры. Однако русской лиге надо винить саму себя. С нового сезона КХЛ больше не подчиняется Федерации хоккея России, которая контролируется ИИХФ. Вместо этого она перешла под начало Министерства спорта. Лига больше не подчиняется ИИХФ, но верно и обратное.

Вдобавок у российской стороны нет соглашений с другими чемпионатами, в то время как у НХЛ, которая также не подчиняется ИИХФ, такие соглашения есть. В медиапространстве русские говорят о скандале, популизме ИИХФ и верхе непрофессионализма словацкого нападающего.

Они ссылаются на правила ИИХФ и интерпретируют их таким образом, что федерации и национальные ассоциации должны их соблюдать, даже если КХЛ больше не контролируется ИИХФ», — пишет sportnet.sme.sk.

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«Они могут жаловаться разве что фонарному столбу»

«Русские метают гром и молнии из-за бегства Криштофа из «Сочи». Он принял предложение из КХЛ после успешной Олимпиады в Пекине, где он помог Словакии выиграть историческую бронзовую медаль. Криштоф отыграл там два сезона, но третий не закончит. Словак радикально завершил свою карьеру в российском клубе – собрал вещи и уехал, не попрощавшись.

На свой второй сезон в «Сочи» мастеровитый центр был недоволен своим положением в команде и игровым временем. Главный тренер, легендарный Сергей Зубов, в нескольких матчах даже не заявлял его в состав. Когда швейцарский клуб «Тайгерс» проявил интерес к словаку, он был очень счастлив. Но русские даже слышать не хотели о его отъезде и отказались отпускать его в Швейцарию.

Поэтому Криштоф принял решение, которое, вероятно, навсегда закрыло для него дверь в КХЛ – самовольно покинул клуб. Руководство «Сочи» выразило сильное возмущение поведением словака, но они могут жаловаться разве что фонарному столбу. Контракты игроков в КХЛ не признаются на международном уровне и действительны только в России», — пишет sportweb.pravda.sk.

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«Криштоф не нарушал никаких правил. КХЛ сама виновата»

«Криштоф сбежал из России, где у него до сих пор есть действующий контракт. Однако им не повезло, потому что трансфер одобрили и Федерация хоккея Словакии, и ИИХФ. На днях Михал Криштоф покинул КХЛ и уехал в Швейцарию. Слово «покинул» подходит идеально, потому что выяснилось, что он покинул «Сочи» без согласия клуба и до сих пор имеет действующий контракт.

Однако он не нарушал никаких правил ИИХФ, так что федерация совместно с Федерацией хоккея Словакии одобрила этот трансфер. Почему? КХЛ сама виновата. Перед этим сезоном лига разорвала связи с ФХР, так что правила ИИХФ теперь к ней неприменимы. Некоторые указывали, что после этого шага в России могут не уважать контракты игроков в лигах, подчиняющихся ИИХФ. А случилось наоборот.

КХЛ может жаловаться и обдумывать обращение в суд, но совершенно ясно, что после ухода от федерации, а значит, и от ИИХФ теперь не имеет значения, едет игрок в КХЛ или в любую любительскую лигу», — считают в Sport.sk.