И на продолжение погони за Уэйном Гретцки.

«Самый фартовый гол в его карьере». Реакция Америки на 854-ю шайбу Овечкина

Александр Овечкин забил долгожданный первый гол в сезоне! Ови поразил ворота соперника уже в четвёртом матче регулярного чемпионата — и теперь на его счету 854 шайбы в НХЛ. В пострадавших на этот раз — «Нью-Джерси» и Якоб Маркстрём.

Причём капитан «Вашингтона» забил крайне необычно! И теперь ему остаётся всего 40 голов до Уэйна Гретцки.

Естественно, в Северной Америке ярко отреагировали на это событие. Что же журналисты написали о первом голе Овечкина в 20-м сезоне в НХЛ?

«Нетрадиционный гол для Овечкина»

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд подробно разобрал 854-ю шайбу Ови.

«Алекс Овечкин официально вернулся в гонку в сезоне-2024/2025 после того, как первые три матча провёл без голов.

39-летний Ови забил после (уродливого) подставления клюшки перед воротами, укрепив преимущество «Вашингтона» над «Нью-Джерси» в первом периоде — 3:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Это первый гол Ови в этом сезоне, и он был забит Якобу Маркстрёму — в шестой раз вратарь «Дэвилз» пропустил от форварда.

Реакция комментатора Джо Бенинати отразила искусность гола — он сказал несколько взволнованно и несколько смущённо: «Шайба… отскочила!?!?»

Джону Карлсону был засчитан главный ассист после того, как он отдал пас Ови, который занял позицию прямо перед воротами. Шайба попала в лезвие Овечкина, но вместо того, чтобы заскочить в сетку, отрикошетила от тела защитника «дьяволов» Джонатана Ковачевича и полетела в ворота. На Джейкоба Чикрана записали второй ассист.

Овечкин немедленно отпраздновал, будто он забил гол, наклонившись и сжав кулаки. Он кинул широкую улыбку своим товарищам по команде во время радостных обнимашек.

Этот гол стал 854-м в выдающейся карьере Овечкина, теперь капитану «Кэпиталз» осталось всего 40, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки и разделить с ним рекорд НХЛ по количеству шайб за всю историю.

На этом этапе Ови нужно забивать в среднем всего 20 голов в течение следующих двух сезонов, чтобы догнать Великого», — написал Оланд.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер отметила необычность гола капитана «столичных».

«Алекс Овечкин забил свой первый гол в сезоне странным образом, когда шайба пошла от его тела, прокатившись мимо Якоба Маркстрёма, и вывел «Вашингтон» вперёд. Это был его 854-й гол в карьере в НХЛ.

Нетрадиционный гол для Овечкина, но он записан на Алекса», — написала журналистка.

Обозреватель Monumental Sports Network Итан Кадо посчитал шайбу номер 854 одной из самых удачных в долгой карьере хоккеиста.

«Первый гол Алекса Овечкина в сезоне-2024/2025 может оказаться одним из самых фартовых в его карьере.

Алекс Овечкин впервые в текущем регулярном чемпионате попал в протокол с голом. Однако первый гол капитана в этом сезоне отличается от многих предыдущих 853 шайб в его карьере», — заключил Кадо.

«Залезайте, крошки, мы продолжаем погоню»

«Александр Овечкин вошёл в чатик! Залезайте, крошки, мы продолжаем погоню», — написала пресс-служба «Вашингтона», также выложив забавное фото нападающего с популярным фильтром.

Александр Овечкин Фото: nhl.com/capitals

Журналист YardBarker Остен Банди отметил роль Ови для «Вашингтона» в текущей регулярке.

«Потребовалось четыре матча, но Алекс Овечкин официально открыл счёт своим голам в сезоне-2024/2025, забив «Нью-Джерси».

Великая Восьмёрка, как его ласково называют, забросил 31 шайбу в 2023 году после слабого старта, что направило его на путь потенциального столкновения с Великим в этом сезоне.

Российская звезда, известная своим голеадорским мастерством, не была невидимкой в новой кампании и записала на свой счёт три результативные передачи в первых трёх встречах команды.

Гол Овечкина помог начаться атакующему извержению «Вашингтона», забросившему пять шайб за первые два периода — больше, чем в каждом матче сезона», — написал Банди.

После матча сам Ови говорил не о себе — он был рад, что забил его одноклубник Том Уилсон. Канадец оформил дубль в матче с «Нью-Джерси», теперь на его счету пять голов в четырёх встречах.

«Он хорош. Том был вознаграждён за то, что делает на льду. Он самый горячий парень в лиге. Я счастлив за него», — сказал капитан.

Кроме того, нападающий порадовался победе «Вашингтона». Команда выиграла третий матч подряд: «Мы хорошо контролируем шайбу, мы не совершаем много потерь, мы наносим броски и хорошо двигаем шайбу в чужой зоне».

Однако первый гол Ови в сезоне не смог обойтись без внимания команды.

Овечкина поздравили — и было видно, как сам хоккеист радуется ещё одному голу в своей копилочке.