Шипачёв 2.0. Как Вадим стал великим после неудачи в «Вегасе»

Шесть с половиной лет назад Вадима Шипачёва отправили в ВХЛ. Это не опечатка и не начало текста из параллельной реальности. После неудачного покорения Города Грехов Шипачёв вернулся в СКА, откуда уехал неожиданно для всех, и в первую очередь для Олега Знарка и Романа Ротенберга. Впрочем, даже после этого состав петербургского клуба ломился от суперзвёзд всех национальностей и возрастов, поэтому Вадим получил от клуба только двусторонний контракт.

Однако даже так Шипачёв отправлялся на Олимпиаду в роли первого центра, играя в одном звене с Никитой Гусевым и Кириллом Капризовым, но после провала в первом матче со Словакией туда перевели Павла Дацюка, а Шипачёв отправился в запас. СКА в конце февраля отправил в фарм-клуб олимпийского чемпиона, который в плей-офф не играл. Хотя клуб уверял, что это чисто технический момент, связанный с заявкой, почему-то в «Неву» не поехали другие обладатели двусторонних контрактов.

За полгода до этого Шипачёв такой «технический момент» уже пережил. Новорождённый «Вегас» очень странно обращался с составом и перед сезоном формально отправил в АХЛ Вадима (который даже с контрактом в $ 4,5 млн мог уезжать туда без драфта отказов). Кстати, тогда компанию ему составили Ши Теодор и Алекс Так, которые скоро стали полноценными звёздами лиги. Шипачёв тогда не проходил предсезонку, и вскоре ради набора кондиций руководство «Вегаса» предложило центру ещё раз отправиться в фарм-клуб.

Продлилась бы эта ссылка долго? Свечку мы не держали, но в 2017-м казалось, что это не будет долгим. За три матча у Вадима были победная шайба «Бостону» и нормальная продвинутая статистика. Однако вышло так, как вышло: на бумаге первый-второй центр «Вегаса» решил не ждать момента, поехал повидать семью, был дисквалифицирован, и всё завертелось. Дома его в этот момент мало кто ждал: в СКА явно были недовольны таким поведением, ведь на момент отъезда Шипачёва в «Вегас» уже было известно, что Олимпиада-2018 пройдёт без игроков НХЛ.

Вадим Шипачёв Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Реакция болельщиков и общественности была понятной. Со стороны всё выглядело очевидным: поехал за мечтой и не выдержал первого же серьёзного испытания. Возможно, возвращение в родную «Северсталь» (где уже приготовили джерси с №87 и как бы случайно засветили её в одном из видео) как-то бы сгладило эту пиар-катастрофу: тогда клубу нужен был выход в плей-офф, чтобы избежать межсезонного исключения от КХЛ. Однако Вадим выбрал самый простой путь в виде самого ненавидимого клуба лиги на тот момент, где будущие олимпийские чемпионы играли даже в четвёртом звене.

Где-то в этот момент и закончился Шипачёв 1.0, уступив своё место версии 2.0. Летом 2018-го хоккеист оформил переход в «Динамо», и после этого мы видим совсем другого игрока. Наверное, это очень спорное утверждение, но есть ощущение: в супертройках СКА больше говорили не о центре, а о вингерах. В тройках Панарин — Шипачёв — Дадонов и Гусев — Шипачёв — Дадонов как будто больше внимания уделялось левым вингерам, чем центру, даже если статистика у Шипачёва была лучше. В других случаях об этих звеньях говорили в их целокупности, не выделяя персон.

В «Динамо» всё стало другим: первое звено команды — это в первую очередь Шипачёв и те, кого определят тренеры в его звено. Множество игроков самого разного плана оживали в этом сочетании. Даниил Тарасов в первом звене «Динамо» набил лучшую статистику в карьере, заработал на хороший контракт в другом клубе, но без лучшего партнёра в карьере очень быстро из КХЛ выбыл. Дмитрий Яшкин в «Сент-Луисе» был ролевиком, и много таких приезжало в нашу лигу без особого успеха, однако в «Динамо» он стал королём пятака и побил снайперские рекорды. Станислав Галиев и без Шипачёва был заметным игроком, однако в звене с №87 обеспечил себе поездку на Олимпиаду (где эту связку почему-то и не использовали).

В Москве изменился и сам образ Шипачёва в медиа. Можно долго говорить, что игроку вообще можно не давать никаких интервью, не участвовать ни в каких активностях, главное — голы, очки, секунды. Однако тогда ты так и рискуешь остаться в истории строчкой протокола, особенно в эпоху тотальной медиапрозрачности. Овечкин может выиграть меньше Кубков Стэнли и Олимпиад, чем Кросби, но даже в Америке он будет большей звездой, чем не особо скрывающий себя Сид. Поэтому «великая погоня» обсуждается и в Америке очень серьёзно — а широко ли обсуждался в Америке рекорд ещё одного любителя не отсвечивать Патрика Марло, который обогнал Горди Хоу по матчам? Вот-вот.

Вадим Шипачёв Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

До 2017-го медийного образа Шипачёва просто не было. Можно было бы пнуть прессу, однако те даже не пытались говорить с ним во время его игры за сборную, потому что это все равно было бесполезно. Даже интересно, что стало толчком к этому, но в «Динамо» Вадим стал одним из самых медийных и открытых игроков в соцсетях лиги, который стал давать интереснейшие интервью. Этим летом, например, самой обсуждаемой темой межсезонья стала его цитата про сверхскоростной «Ак Барс», которой наверняка будут троллить казанский клуб, если у него что-то не будет получаться.

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За шесть лет Шипачёв превратился из человека, злорадство в адрес которого на форумах было открытым и одобряемым, в человека, в адрес которого никто плохого слова не скажет. Это то самое «наследие», про которое так любят говорить в НБА, зачастую противопоставляя его перстням на пальцах. И пусть вне СКА Шипачёв не стал чемпионом, но заново переродился после достижения низшей точки своей карьеры. Впереди — ещё одна тысяча, но уже не только игр, но и очков.