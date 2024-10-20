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Расписание спортивных матчей 21 октября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: «Адмирал» — «Спартак» и «Локо» — «Динамо» в КХЛ, футбол, баскетбол
Михаил Георгиев
Спортивные события 21 октября
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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Сан-Хосе Шаркс» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли Георгиев в старте?

Обе команды проваливают старт чемпионата – «Сан-Хосе» так и остаётся без побед, а «Колорадо» лишь в последнем матче сумел одержать победу. Причём больше расстраивают именно «лавины»: организации игры нет, оборона легко допускает моменты у ворот Георгиева, а сам Александр откровенно не выручает. Смогут ли «акулы» воспользоваться кризисом соперника и одержать первую победу в сезоне?

Что происходит с Георгиевым?
Беспросветный кошмар. Российский голкипер — худший в НХЛ на старте сезона
Беспросветный кошмар. Российский голкипер — худший в НХЛ на старте сезона

🎾 10:30*: Ольга Данилович (Сербия, LD) — Эрика Андреева (Россия), Гуанчжоу, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Гуанчжоу. 1-й круг
21 октября 2024, понедельник. 10:30 МСК
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Интрига: как сыграет Эрика Андреева на турнире в Гуанчжоу?

Старшая сестра Мирры Андреевой — Эрика — начинает турнир в Гуанчжоу матчем с Ольгой Данилович из Сербии. Теннисистки ранее уже играли дважды, и в обоих случаях сильнее была сербка — на «челленджере»-125K в Руане-2022 и на «Ролан Гаррос» — 2023. Победительница нового матча далее сразится либо с француженкой Диан Парри, либо с квалифаером.

Старшая сестра обыграла в Ухане младшую:
Эрика Андреева выиграла у Мирры сестринское дерби в Ухане. Это был их первый очный матч
Эрика Андреева выиграла у Мирры сестринское дерби в Ухане. Это был их первый очный матч

🏒 12:30: «Адмирал» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наберёт ли «Спартак» максимальное количество очков в самом дальнем выезде сезона?

«Адмирал» дома и на выезде – совершенно разные команды. На выезде подопечные Тамбиева зачастую проваливаются, а если выигрывают, то в старом добром стиле с минимумом голов. Зато дома дальневосточники показывают яркую игру, не отсиживаясь в обороне. «Спартак», заканчивающий выезд, забросил в последних двух матчах 11 шайб. Все факторы говорят за голевую феерию, увидим ли мы её?

Голдобину покорился значимый рубеж:
Видео
Нападающий «Спартака» Голдобин забросил 100 шайб в рамках КХЛ

🏒 15:30: «Сибирь» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервут ли новосибирцы длительную неудачную серию в играх с «Трактором»?

В последние годы «Трактор» предстаёт криптонитом для «Сибири» — последние восемь игр челябинцы оставили за собой. Сейчас расклад также говорит за гостей – они лидеры конференции, показывают уверенную и зрелую игру. Новосибирцы, приехав с выезда, провалили первый домашний матч, что можно списать на длительный перерыв. Шабанов и Мёрфи входят в пятёрку лучших бомбардиров чемпионата – кто выиграет локальную битву?

Интервью с известным экспертом о «Тракторе»:
«В Челябинске есть вирус хоккея». Большой разговор с Сергеем Федотовым о «Тракторе»
Эксклюзив
«В Челябинске есть вирус хоккея». Большой разговор с Сергеем Федотовым о «Тракторе»

⚽️ 17:00: «Тюмень» — «Торпедо» Москва, Первая лига, 15-й тур

Россия — Мелбет Первая лига . 15-й тур
21 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: испытает ли «Торпедо» проблемы в матче с худшей командой Первой лиги?

Московский клуб до сих пор не потерпел ни одного поражения (шесть побед, восемь ничьих). Плюс у «Торпедо» полный порядок с забитыми мячами. 25 голов — лучший результат в Первой лиге перед 15-м туром. Неделю назад команда Олега Кононова разгромила «Сокол» (5:0), но перед этим трижды подряд сыграла вничью. «Торпедо» располагается на второй строчке в таблице, а «Тюмень» — на последней. Худшая команда Первой лиги одержала всего лишь одну победу и проиграла шесть раз в семи предыдущих турах. Кажется, всё складывается в пользу «Торпедо». Но в прошлом сезоне соперники дважды сыграли по нулям.

На этой неделе «Торпедо» безобразно сыграло в Кубке России:
Кошмар «Торпедо» и новая сенсация «Спартака» из Костромы. Насыщенный день в Кубке России
Кошмар «Торпедо» и новая сенсация «Спартака» из Костромы. Насыщенный день в Кубке России

🏀 17:30: «Уралмаш» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 октября 2024, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команды пошумели в прошлом плей-офф, кто одержит победу на этот раз?

В четвертьфинале плей-офф 2024 года «Зенит» с огромным трудом прошёл «Уралмаш». Для этого сине-бело-голубым потребовалось все пять матчей, в последнем из которых победа была добыта на тоненького – 86:83. Если «Зенит» во главе с Хавьером Паскуалем сильно изменился в новом сезоне, то «Уралмаш» сохранил всех лидеров, добавив к ним ещё и Джеремайю Мартина. В Екатеринбурге хозяева не раз огорчали клуб из Санкт-Петербуга, удастся ли в этом матче?

В Единой лиге есть конкуренция?
Богатство и статус или амбиции и перспектива? Главные вызовы для Единой лиги
Богатство и статус или амбиции и перспектива? Главные вызовы для Единой лиги

🏒 19:00: «Локомотив» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли Никита Гусев результативную серию?

«Динамо» начало выходить из пике – команда Кудашова одержала четыре победы в пяти последних матчах. «Локомотив» продолжает оставаться стабильным – лидер чемпионата стабильно набирает очки, прикладывая усилий ровно столько, сколько нужно. Для москвичей встреча важная в первую очередь в психологическом плане, так как именно в таких играх добывается уверенность. Получится ли?

«Динамо» потеряет очередного молодого таланта?
Из Америки давят на топ-клуб КХЛ. 17-летний суперталант намерен бежать из России?
Из Америки давят на топ-клуб КХЛ. 17-летний суперталант намерен бежать из России?

⚽️ 19:00: «Чайка» — «Арсенал» Тула, Первая лига, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Мелбет Первая лига . 15-й тур
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Не начался
Арсенал Т
Тула
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Арсенал серию без поражений в Первой лиге?

Забить «Арсеналу» — настоящее испытание для любого клуба Первой лиги. «Торпедо» сделало это дважды, но туляки пропустили суммарно всего лишь шесть мячей за 14 туров. Правда, и забили только 12 раз. Несмотря на это, команда Александра Сторожука возглавляет таблицу Первой лиги. Далее — гостевая игра с «Чайкой», которую сейчас тренирует Евгений Калешин. В последних трёх турах команда не забила ни одного мяча, но в то же время пробилась в следующий раунд Кубка России. Сейчас «Чайка» находится на 12-й строчке в таблице Первой лиги, а отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.

Как прошёл предыдущий тур в Первой лиге:
Скандальный гол и нереальная удача лидера. Первая лига зажгла в паузу на сборные. Видео
Скандальный гол и нереальная удача лидера. Первая лига зажгла в паузу на сборные. Видео
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