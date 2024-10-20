Топ-матчи понедельника: «Адмирал» — «Спартак» и «Локо» — «Динамо» в КХЛ, футбол, баскетбол

Начинаем рабочую неделю со спорта: лучшие спортивные события 21 октября — в традиционном дайджесте от «Чемпионата»!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Сан-Хосе Шаркс» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: выйдет ли Георгиев в старте?

Обе команды проваливают старт чемпионата – «Сан-Хосе» так и остаётся без побед, а «Колорадо» лишь в последнем матче сумел одержать победу. Причём больше расстраивают именно «лавины»: организации игры нет, оборона легко допускает моменты у ворот Георгиева, а сам Александр откровенно не выручает. Смогут ли «акулы» воспользоваться кризисом соперника и одержать первую победу в сезоне?

🎾 10:30*: Ольга Данилович (Сербия, LD) — Эрика Андреева (Россия), Гуанчжоу, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Эрика Андреева на турнире в Гуанчжоу?

Старшая сестра Мирры Андреевой — Эрика — начинает турнир в Гуанчжоу матчем с Ольгой Данилович из Сербии. Теннисистки ранее уже играли дважды, и в обоих случаях сильнее была сербка — на «челленджере»-125K в Руане-2022 и на «Ролан Гаррос» — 2023. Победительница нового матча далее сразится либо с француженкой Диан Парри, либо с квалифаером.

🏒 12:30: «Адмирал» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: наберёт ли «Спартак» максимальное количество очков в самом дальнем выезде сезона?

«Адмирал» дома и на выезде – совершенно разные команды. На выезде подопечные Тамбиева зачастую проваливаются, а если выигрывают, то в старом добром стиле с минимумом голов. Зато дома дальневосточники показывают яркую игру, не отсиживаясь в обороне. «Спартак», заканчивающий выезд, забросил в последних двух матчах 11 шайб. Все факторы говорят за голевую феерию, увидим ли мы её?

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🏒 15:30: «Сибирь» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2024, понедельник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервут ли новосибирцы длительную неудачную серию в играх с «Трактором»?

В последние годы «Трактор» предстаёт криптонитом для «Сибири» — последние восемь игр челябинцы оставили за собой. Сейчас расклад также говорит за гостей – они лидеры конференции, показывают уверенную и зрелую игру. Новосибирцы, приехав с выезда, провалили первый домашний матч, что можно списать на длительный перерыв. Шабанов и Мёрфи входят в пятёрку лучших бомбардиров чемпионата – кто выиграет локальную битву?

⚽️ 17:00: «Тюмень» — «Торпедо» Москва, Первая лига, 15-й тур

Интрига: испытает ли «Торпедо» проблемы в матче с худшей командой Первой лиги?

Московский клуб до сих пор не потерпел ни одного поражения (шесть побед, восемь ничьих). Плюс у «Торпедо» полный порядок с забитыми мячами. 25 голов — лучший результат в Первой лиге перед 15-м туром. Неделю назад команда Олега Кононова разгромила «Сокол» (5:0), но перед этим трижды подряд сыграла вничью. «Торпедо» располагается на второй строчке в таблице, а «Тюмень» — на последней. Худшая команда Первой лиги одержала всего лишь одну победу и проиграла шесть раз в семи предыдущих турах. Кажется, всё складывается в пользу «Торпедо». Но в прошлом сезоне соперники дважды сыграли по нулям.

🏀 17:30: «Уралмаш» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: команды пошумели в прошлом плей-офф, кто одержит победу на этот раз?

В четвертьфинале плей-офф 2024 года «Зенит» с огромным трудом прошёл «Уралмаш». Для этого сине-бело-голубым потребовалось все пять матчей, в последнем из которых победа была добыта на тоненького – 86:83. Если «Зенит» во главе с Хавьером Паскуалем сильно изменился в новом сезоне, то «Уралмаш» сохранил всех лидеров, добавив к ним ещё и Джеремайю Мартина. В Екатеринбурге хозяева не раз огорчали клуб из Санкт-Петербуга, удастся ли в этом матче?

🏒 19:00: «Локомотив» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли Никита Гусев результативную серию?

«Динамо» начало выходить из пике – команда Кудашова одержала четыре победы в пяти последних матчах. «Локомотив» продолжает оставаться стабильным – лидер чемпионата стабильно набирает очки, прикладывая усилий ровно столько, сколько нужно. Для москвичей встреча важная в первую очередь в психологическом плане, так как именно в таких играх добывается уверенность. Получится ли?

⚽️ 19:00: «Чайка» — «Арсенал» Тула, Первая лига, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Арсенал серию без поражений в Первой лиге?

Забить «Арсеналу» — настоящее испытание для любого клуба Первой лиги. «Торпедо» сделало это дважды, но туляки пропустили суммарно всего лишь шесть мячей за 14 туров. Правда, и забили только 12 раз. Несмотря на это, команда Александра Сторожука возглавляет таблицу Первой лиги. Далее — гостевая игра с «Чайкой», которую сейчас тренирует Евгений Калешин. В последних трёх турах команда не забила ни одного мяча, но в то же время пробилась в следующий раунд Кубка России. Сейчас «Чайка» находится на 12-й строчке в таблице Первой лиги, а отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.