«Сочи» впервые за 25 игр победил ЦСКА, топ-агент против войны с ИИХФ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест хоккейных новостей за 20 октября.

Александр Овечкин назвал причины уверенной игры «Вашингтона» на старте нового сезона НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал уверенную игру своей команды на старте нынешнего сезона НХЛ.

«Мы хорошо контролируем шайбу, мы не совершаем много потерь, мы наносим броски и хорошо двигаем шайбу в чужой зоне», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Напомним, сегодня, 20 октября, «столичные» обыграли в гостях «Нью-Джерси Дэвилз» (6:5 ОТ). В этой игре 39-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой. Всего «Кэпиталз» выиграли три из четырёх первых матчей в начале нынешнего сезона и занимают третье место в Столичном дивизионе, набрав шесть очков.

Защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс провёл свой 1000-й матч в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Ванкувер Кэнакс», который прошёл этой ночью на домашнем льду первых, стал юбилейным для защитника гостей Тайлера Майерса. Эта игра, которая закончилась со счётом 3:0 в пользу его команды, стала 1000-й для канадца в НХЛ.

Сам Майерс в этой встрече отметился результативной передачей, которая стала для него первым очком в нынешнем сезоне. 34-летний хоккеист защищает цвета «Кэнакс» с сезона-2019/2020.

В минувшем сезоне Майерс провёл 89 матчей за «косаток» суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 30 (5+25) очков. Это был лучший сезон хоккеиста в плане личной результативности за карьеру в «Ванкувере». Также в НХЛ канадец выступал за «Виннипег Джетс» и «Баффало Сэйбрз».

В КХЛ прокомментировали ситуацию с задолженностями по зарплатам в «Салавате Юлаеве»

В КХЛ сообщили, что в «Салавате Юлаеве» имеются долги по зарплатам за сентябрь. Ранее в СМИ появилась информация, что легионеры команды отказывались выходить на матч с «Трактором» (2:4), но их убедил главный тренер Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» проинформировал КХЛ о наличии задолженности за сентябрь по состоянию на 15 октября 2024 года. Клуб планирует погасить задолженность в ближайшее время, лига находится на связи с руководством клуба по этому вопросу», — сказали в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Калинин рассказал, почему на рынке свободных агентов КХЛ много именитых хоккеистов

33-летний нападающий «Витязя» Сергей Калинин рассказал, почему на рынке свободных агентов КХЛ много именитых хоккеистов. Недавно опытный форвард подписал двухлетнее соглашение с подмосковным клубом, начав сезон в статусе свободного агента.

– Помимо вас, в этом году на рынке очень много квалифицированных опытных игроков. Почему так происходит?

– Не знаю, с чем это связано. Сам этому поражаюсь. На рынке столько именитых ребят, которые готовы помочь абсолютно любой команде… Я тренировался со многими из них в межсезонье. У меня нет ответа на этот вопрос.

– Каков настрой у ваших коллег?

– Всё это непросто, но ребята – большие молодцы. Они каждый день тренируются. Лёд, зал… У них нет времени раскисать и думать над окончанием карьеры. Наоборот, парни постоянно работают и готовятся. Все они – профессионалы, которые готовы усилить любой клуб. У многих команд сейчас проблемы. Почему они не берут этих игроков, а ищут кого-то на стороне? Не понимаю.

Хоккейный агент Пилко: надо налаживать общение с ИИХФ, а не враждовать с ней

Хоккейный агент Алёша Пилко прокомментировал отъезд словацкого нападающего Михала Криштофа из «Сочи» в клуб швейцарской хоккейной лиги и заявил, что КХЛ нужно налаживать отношения с Международной федерацией хоккея.

— Теперь КХЛ должна воевать с ИИХФ?

— Нет, ИИХФ всё сделала по регламенту, и к ней нет вопросов. Дело Криштофа — частная и небольшая история одного клуба и одного игрока, которые почему-то не смогли нормально договориться о расставании. Но у неё могут быть последствия. Сейчас произведён только предупредительный выстрел в воздух. Будем медлить — последует контрольный в голову. Я уже сказал, что надо налаживать общение с ИИХФ, а не враждовать с ней. В конфликте нет никакого смысла, — цитирует Пилко «Спорт-экспресс».

Мостовой рассказал, что больше переживает за хоккейный «Спартак», чем за футбольный

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что хоккейный «Спартак» вызывает у него больше эмоций, чем одноимённая команда в футболе.

«Сравнивать хоккейный и футбольный «Спартак» нет смысла. Слежу за обоими, конечно. Больше переживаю за хоккейный, поскольку там работает мой друг — Жамнов, мы с ним постоянно на связи. А футбольный… Там из года в год одна и та же картина», — приводит слова Александра Мостового «ВсеПроСпорт».

Напомним, ХК «Спартак» с 24 очками после 17 матчей занимает второе место в Западной конференции КХЛ. Футбольная команда — на шестой строчке РПЛ после 12 игр.

ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд, в этот раз — от «Сочи» в буллитной серии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Сочи». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. «Сочи» одержал победу со счётом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0) по буллитам.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Егор Фатеев, открывший счёт в матче, и Виталий Абрамов, оформивший дубль. За «Сочи» забили Илья Федотов, Артём Волков, Даниил Сероух, Тимур Хафизов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. «Сочи» располагается на 10-й строчке, заработав 15 очков после 17 игр.

Последняя победа «Сочи» над армейцами была 4 января 2016 года. Во всех последующих встречах ЦСКА удавалось обыгрывать южных соперников.

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