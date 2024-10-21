«Надеюсь, в «Амуре» смогу выиграть Кубок Гагарина». Интервью с канадским новичком КХЛ

«Амур» очень плохо начал этот сезон: во многих матчах голы хабаровской команде давались с трудом. Впрочем, и старт прошлого сезона для «тигров» получился весьма напряжённым, но ближе к концу сезона «Амур» разыгрался и стал чуть ли не самым тяжёлым соперником для будущих чемпионов, создав достаточно моментов, чтобы затянуть ту серию в седьмую игру.

В августе, ещё перед стартом сезона, мы говорили с одним из самых интригующих новичков «Амура» Арно Дюрандо, который сменил Америку на Европу уже в 25 лет. «Он сумасшедшим образом замотивирован, потому что грезит вернуться в НХЛ через игру в КХЛ», — говорил перед стартом сезоне Андрей Мартемьянов. Получится это или нет, узнаем лишь в конце сезона.

В интервью «Чемпионату» Дюрандо рассказал о своей хоккейной семье, особенном дресс-коде «Айлендерс» и назвал российского игрока, который должен получить второй шанс в НХЛ.

«Попробую себя во второй лиге мира»

— Рассматривали ли другие варианты в Европе или КХЛ перед переходом?

— Первоначально, если честно, я не думал о вариантах в Европе и хотел продолжить карьеру в НХЛ. Однако мой агент рассказал о хорошем предложении от «Амура», об их планах в следующих сезонах, и у меня появилась возможность хорошо показать себя в лиге, которая считается второй по уровню в мире.

— Обсуждали ли вы с кем-то свой переезд в КХЛ?

— Конечно, я говорил с ребятами, которые здесь играли, провели тут несколько лет, и у них осталось хорошее мнение о лиге. Я обсудил это со своей семьёй, с родителями и братьями, они тоже посчитали это хорошей возможностью.

— Игроки нечасто покидают Америку в 25 лет. Почему решились на это?

— Надеюсь, в КХЛ я смогу лишний раз показать свой уровень, а потом посмотрим, куда приведёт нас следующий год.

Арно Дюрандо Фото: photo.khl.ru

— Готовы ли вы к восьмичасовым перелётам по ходу всего сезона?

— Да, это вызов, надо будет жить иначе. В Америке у нас были очень долгие автобусные переезды, так что, думаю, я к этому готов.

— Ваш главный тренер тоже представляет старую школу, не так хорошо говорит на английском. Ваши первые впечатления?

— Конечно, языковой барьер создаёт некоторые сложности, но он учит какие-то слова на английском, а я узнаю русские слова. Мартемьянов — жёсткий тренер, он хочет побеждать, знает, что хочет и что хочет от игроков, и, если вся команда будет следовать заданию, у нас есть отличные шансы.

«В юниорской лиге со мной обходились правильно»

— Как бы вы могли описать свой игровой стиль для тех людей, которые не следили за АХЛ?

— Мне нравится играть на высокой скорости, я быстрый игрок, при этом стараюсь сыграть и технично. В целом предпочитаю играть агрессивно, хочу быть проблемой для оппонента. Я обсуждал и игровой стиль «Амура»: ребята говорили, что это жёсткая команда, против неё сложно играть, и я готов следовать этому стилю.

— Ваша младшая сестра играла в университетской команде. Вас одновременно отдали в хоккей или она вдохновилась вашим примером?

— Первым в нашей семье начал играть в хоккей старший брат, я на пару лет его моложе. Я последовал за ним, а уже моя сестра последовала за мной. Она смогла пробиться в первый дивизион NCAA, провела там несколько лет, у неё была хорошая карьера в колледже. Кроме того, она получила возможность учиться в университете Брауна, одном из лучших в стране, так что для Евы это была невероятная возможность.

— В детском хоккее вашим партнёром по звену был Джо Велено, потом попавший в скандал на МЧМ. Он уже тогда был задиристым?

— Мы играли вместе довольно долго, но не могу сказать, что были очень большими друзьями. Он отличный игрок, не зря играет в НХЛ, а тогда был просто приятным молодым парнем.

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— Когда вы только зашли в юниорскую команду в 16, как чувствовали себя в окружении ребят старше на три-четыре года?

— Да, мой первый сезон ушёл на адаптацию. Почти все соперники были опытнее, выше и сильнее, и сам хоккей отличался от того, в который я играл раньше, приходилось подстраиваться под более взрослых соперников. Я играл за «Галифакс», это отличная организация, всё было в порядке.

— В юниорском хоккее Канады в последнее время разразились скандалы из-за дедовщины. Было ли это проблемой в ваше время?

— Раньше действительно происходили скандалы, на новичков оказывалось больше давления. Но в моём случае не могу пожаловаться ни на что, со мной обходились правильно. Приятно иметь в команде хороших лидеров, которые могут показать тебе, как нужно играть в этой лиге, как ставить себя в хоккее, и вообще давать полезные жизненные советы.

Дюрандо в составе «Галифакса» Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

— Насколько сильно отличается уровень лиги Квебека от двух остальных лиг CHL?

— Когда мы играли в Мемориальном кубке, то смогли обыграть команды из Онтарио и Западной лиги. Да, есть люди, которые считают QMJHL менее хорошей лигой, однако главная цель юниорских лиг — подготовить игроков к переходу в НХЛ, и здесь все они справляются хорошо.

«Всегда интересно сравнить себя с российскими игроками»

— Самый сложный оппонент, против которого приходилось играть на юниорском уровне?

— Я бы отметил Конора Гарланда, который сейчас играет в «Ванкувере». Он был очень мастеровитым, классно играл с шайбой. У него было очень сложно её отнять, Конор мог долго владеть ей, приходилось нарезать круги вокруг него.

— Вы играли в сборной лиги Квебека в Суперсерии с Россией. Какими вам запомнились те игры?

— Это было давно, но очень весело. Мне повезло, что меня пригласили, это был отличный опыт. Я мало что помню о самих матчах, но всегда интересно сравнивать себя с игроками из других стран, особенно из России, где играют в хоккей очень хорошо.

— Вы поиграли в ECHL. Эта лига уже больше напоминает антуражем фильм «Удар по воротам»?

— О да, там много драк и тому подобных вещей, но там немало и хороших квалифицированных игроков. Ситуация меняется в последние годы, однако периодически там случаются всплески агрессии в виде массовых драк.

— Вспомните свои ощущения от первого матча в НХЛ?

— Это была мечта детства, на трибунах была вся моя семья. Возможность сыграть несколько игр в НХЛ — словно награда за всю работу, проведённую мной до этого. Думаю, сыграл те четыре игры неплохо, хотя и не отметился в протоколе голом или передачей.

Были вещи, которые делали тот момент особенным — на предматчевой разминке ты выходишь первым и делаешь круг. Но лучшей [вещью] здесь была возможность разделить этот момент со всеми родственниками, которые смогли прибыть на матч. Для нас всех это было потрясающе.

— В тренировочном лагере вы поработали с Барри Тротцем. Каким он вам запомнился?

— Скажу кратко: невероятный человек и тренер, мне очень повезло работать с ним в этих тренировочных лагерях.

— В фарм-клубе «Айлендерс» тоже есть дресс-код, как и в основе?

— Да, конечно. Те же самые правила: ты всегда должен быть чисто выбрит, никаких длинных причёсок, всегда быть в костюме. Когда подписываешь контракт, то знаешь, что здесь есть правила и их нужно соблюдать. Это никогда не было проблемой для кого-то из игроков, это сплачивает команду, учит тебя уважению. Если для вас это проблема, то всегда можно выбрать другую команду.

Арно Дюрандо Фото: Zuma/TASS

— С легендарным Лу Ламорелло общались?

— Конечно, он в этом бизнесе очень давно, фантастический генменеджер, все парни его уважают.

«Думаю, Исхаков сможет получить второй шанс в НХЛ»

— Почему после удачного сезона, когда дебютировали в НХЛ, вы за один год сменили три команды?

— Это был сложный год, я дважды был травмирован. Меня обменяли из «Бриджпорта» в «Ютику», и это просто не сработало. Может быть, я не сошёлся во мнениях с тренером, так бывает, так что случился новый обмен. В «Лавале», фарм-клубе «Монреаля», у меня появилась потрясающая возможность поиграть совсем рядом с домом. Пусть тот год был сложным, но теперь я настроен по-иному.

— Вы поиграли с Русланом Исхаковым. Почему у него не вышло закрепиться в НХЛ?

— Да, я всё ещё общаюсь с Русланом. Он тоже приехал в КХЛ в этом году, я рад снова его видеть. Разумеется, поговорил с ним перед тем, как подписать контракт здесь, спросил, что он об этом думает. Руслан сказал мне, что тоже планирует вернуться в Россию, и я подумал, что это забавное совпадение.

Исхаков — отличный игрок и человек, очень мастеровитый, не каждый игрок обладает его техникой, и ему не повезло, что он не получил хорошего шанса в НХЛ. У него есть достаточно таланта, чтобы там играть, люди говорили, что это из-за его габаритов. Я думаю, он сможет получить ещё один шанс там.

— Чего вы ждете от первого сезона в новой лиге?

— Хочу помочь команде выступить лучше, чем в прошлом году, дальше пройти в плей-офф. У нас хорошая команда, есть и хорошие иностранцы, и классные местные игроки, и если мы всё устаканим, то у нас будет возможность провести классный сезон. Когда попадаешь в плей-офф, то никогда не знаешь, кто выиграет Кубок, особенно если у тебя дружная команда. Надеюсь, здесь у меня получится это сделать.