Русский талант яростно стучится в основу «Вашингтона»! Мирошниченко разрывает АХЛ

Сегодня действующий чемпион АХЛ «Херши» принимал у себя дома «Чикаго Вулвз». В составе фарм-клуба «Вашингтона» пока что феерят два россиянина – Мирошниченко и Тринеев. В составе гостей среди наших соотечественников выступает только бывший игрок «Авангарда» Глеб Трикозов.

Материалы по теме Видео Видео хет-трика Ивана Мирошниченко за «Херши» в матче АХЛ

Хозяева начали матч на правах фаворита и уже через три минуты «задушили» прессингом гостей, после чего Франк подхватил шайбу и хлёстко бросил с кистей. Уже через шесть минут хозяева удвоили преимущество – трёхходовку в большинстве завершил Иван Мирошниченко.

Второй период «Вулвз» начали не лучше – удаление на 14-й секунде и мгновенное наказание: Мирошниченко вывел на свободный лёд Ханта, который могучим щелчком не оставил шанса голкиперу гостей. Далее «Чикаго» выравнял игру, мог забивать, но оборона и вратарь провели отрезок надёжно.

В заключительном отрезке гости вновь провалили начало, что мгновенно «убило» интригу на оставшиеся 16 минут матча. Сначала сработала русская связка: Мирошниченко, получив передачу от Рыбински, не стал бросать в касание, а нашёл более острое продолжение на пятаке. Таким образом, Богдан Тринеев забросил уже третью шайбу в сезоне. Точку поставил разыгравшийся Франк, который завершил стремительную контратаку «Херши».

5:0 – действующий чемпион разгромил своего оппонента, а Иван Мирошниченко, который имел все возможности начать сезон в НХЛ, продолжает всеми силами туда стучаться. Сегодня на счету российского нападающего три очка, а всего он набрал 7 (5+2) баллов в пяти матчах. Мирошниченко идёт в числе лучших бомбардиров сезона АХЛ, отставая от лидеров всего на одно очко.