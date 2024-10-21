«Чемпионы межсезонья» — худшая команда на старте НХЛ. Топ-трансферы не помогли «Нэшвиллу»?

31 команда НХЛ из 32 успела набрать очки. Даже «Сан-Хосе», который уступил в каждом из шести матчей, наковырял два балла за поражения в овертаймах. Есть в лиге и неожиданные лидеры: от «Калгари» девяти очков в пяти играх не ожидали и собственные болельщики, которые готовились к перестройке после множества обменов возрастных игроков. «Юта» очень мощно стартанула — во многом благодаря своей молодёжи.

А кто же несчастная команда №32 без очков? Сложно было представить подобное в начале октября, но это «Нэшвилл». Тот самый «Нэшвилл», который провёл лютое межсезонье и был признан летним победителем хоккейными экспертами из разных стран. Команда Эндрю Брюнетта дважды проиграла «Детройту», а также «Далласу», «Сиэтлу» и «Эдмонтону»: показательно, что «Ред Уингз» и «Ойлерз» сами начали сезон весьма шатко. Так что же происходит в Теннесси и стоит ли паниковать?

Почему вообще Барри Тротц решил радикально перевернуть всё за одно межсезонье? «Нэшвилл» не входил в прошлый сезон в роли претендента на что-то — и, что показательно, осень-2023 тоже начал очень трудно: «Предаторз» проиграли три матча из четырёх, а в следующих 11 играх одержали лишь две победы. Потом результаты улучшились, но к середине февраля «Предз» еле-еле шли в зоне плей-офф, а в спину дышали три-четыре конкурента. И вдруг внезапно для всех «Нэшвилл» выдал рекордную серию из 18 матчей подряд с набранными очками (и с 16 победами за это время) и на этом турбофорсаже очень спокойно зашёл в плей-офф. Более того, многие благодаря «горячей» форме записали «хищников» в фавориты серии с «Ванкувером», но там уже мало что срослось.

За год до этого «хищникам» совсем немного не хватило для выхода в плей-офф, хотя они доигрывали сезон в основном молодёжью и ролевиками. Поэтому логику Тротца представить легко: у нас есть элитный защитник Роман Йози, который до сих пор может спокойно играть 25-26 минут за матч. У нас есть классный вратарь Юусе Сарос, который четыре последних года стабильно попадает в топ-6 голосования за «Везину», не теряя уровень. У нас есть Филип Форсберг, который не становится хуже и который выбил 94 очка — рекорд для форвардов «Нэшвилла». Тратить лучшее время этих парней не хочется, но и становиться серой массой — тоже. Значит, для улучшения результатов нам нужны решительные шаги — и они последовали.

Барри Тротц и Лу Ламорелло Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Тем не менее эти шаги не делали «Предаторз» фаворитами здесь и сейчас. Математическая модель аналитика JFresh давала «хищникам» 95 очков, что даже меньше, чем в прошлом сезоне. The Score отправил «Нэшвилл» на девятое место в лиге, что соответствует команде, которая подошла ко второму раунду очень близко, но туда не вышла. Букмекеры оценивали шансы «Нэшвилла» на Кубок Стэнли 10-ми в НХЛ.

Не стоит забывать, что у «Предаторз» очень много «мёртвого» места под потолком. В первую очередь это штраф за выкуп контракта Мэтта Дюшейна. Тротц не побоялся выставить человека, который уже заработал себе репутацию не очень хорошего одноклубника: в этом сезоне «хвост» контракта займёт $ 5,55 млн под потолком, а в следующем — вообще $ 6,5 млн. Кроме того, есть тут и грешки предыдущего менеджмента: штраф за выкуп ещё одного центра Кайла Турриса составляет $ 2 млн. Суммарно этих денег хватило бы на подписание одного топ-защитника — и пусть они бьют по команде не так жестоко, как по «Миннесоте», это тоже имеет значение.

Это сказалось на конструкции состава. У «Предаторз» рисовались очень интересная топ-6 и классная первая пара защиты. Однако если копнуть глубже, всё было не так оптимистично — что и не давало поводов записывать «хищников» в фавориты этого сезона. Например, в ходе недавних перестановок в составе Джонатан Маршессо отправился в третье звено, где компанию ему составили чистый ролевик Колтон Сиссонс и Марк Янковски, ещё пару лет назад сохранявший место в лиге после просмотрового контракта. В защите «Предаторз» сразу два чистейших силовика, которые предпочитают игру в тело шайбе: Люк Шенн и Жереми Лозон. Для нынешних времён это многовато.

Голая статистика и говорит нам о том, что подводят «Предаторз» в первую очередь ролевые игроки. У Сиссонса и игрока четвёртого звена Майкла Маккэррона худший в лиге показатель полезности «-8», недалеко ушёл ещё один ролевик Коул Смит, у которого «-7»: при этом они выходят всего на 10-11 минут за матч и не могут ухудшить этот показатель игрой с пустыми воротами. Болельщики критиковали и Джона Хайнса за использование уже немолодых ролевиков, теперь этот тренд продолжает и Эндрю Брюнетт.

«Нэшвилл», что показательно, наносит очень много бросков, но назвать их эффективными сложно. Например, в последнем матче «Детройт» при счёте 3:2 банально откатился, отдал пространство, а «хищники» в основном бросали откуда-то от синей линии или от периметра, не создавая помех вратарю и не пробиваясь на заветный пятак. Где-то им не везло: например, с «Далласом» статистики насчитали шесть попаданий в штанги и перекладины, однако ощущения поставленной игры в атаке пока нет.

Джонатан Маршессо Фото: Gregory Shamus/Getty Images

«То, что мы делали 1 июля, можно сравнить с фэнтези-хоккеем, пока мы не станем хорошей командой — и нам пора стать ею. Хорошие команды строятся от чёткой игры в равных составах и игры в тело: если они это делают успешно, всё будет в порядке. В прошлом году мы отлично играли без шайбы, ключевыми были давление на оппонента, успешное принятие решений. Если же думать только об атаке, то это не сработает: вы будете на секунду опаздывать, терять структуру форчека, оголять зоны», — говорил Тротц The Athletic после третьего поражения.

Как раз от Тротца эти слова услышать было ожидаемо — удивляло другое: менеджер, который в последние годы в «Айлендерс» ставил очень структурированный хоккей, теперь собирает команду, нацеленную на атаку в своей новой сборке. Летние приобретения случились после атакующего провала в серии с «Ванкувером», где «хищники» уткнулись в третьего вратаря «Кэнакс». «В плей-офф нам нужны ребята, которые могут забить один гол после трёх созданных моментов, а не после 10», — объяснил Тротц подписания Стэмкоса и Маршессо.

Как уже было сказано выше, прошлый год «Нэшвилл» тоже начинал весьма печально, и эта ситуация не должна потрясти команду. Один из журналистов привёл интересную аналогию: команда частично похожа на «Даллас»-2020 — тогда клуб тоже выглядел застрявшим в середине таблицы, а летом вложился в возрастных Павелски и Перри. Осень 2019-го «звёзды» начали с восьми поражений в девяти играх, однако вскоре преобразились и дошли до финала — пусть здесь невозможно оценить влияние ковидного «пузыря» на этот успех. Может, это станет примером и для команды из Теннесси?