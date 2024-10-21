Спад ЦСКА — не повод для паники. А кто думал, что новой армейской команде будет легко?

В последних семи матчах у ЦСКА лишь одна победа: дома с сухим счётом 2:0 обыгран «Салават Юлаев». Однако четыре недавних поражения получились для армейцев результативными: в каждом из них удалось уйти в овертайм и заработать по одному очку. Совсем уж сильный спад случился лишь единожды: 0:7 и 0:4 дома с «Металлургом» и «Трактором» соответственно.

То бишь команда Ильи Воробьёва не опускает рук и борется в каждой встрече. Вполне могла быть победа над СКА в Санкт-Петербурге, не повезло в Минске и дома с «Автомобилистом», не получилось выиграть буллитную серию у «Сочи». Однако видно, что хоккеисты стараются вытаскивать матчи, не сдаются, не пускают всё на самотёк.

Вся критика сейчас адресуется по большей части тренерскому штабу и лично Воробьёву. Дескать, со своей работой он справляется слабо и вообще виноват во всех смертных грехах. Но очки набираются, у москвичей их уже 21, на данном этапе это более важно, нежели целостная и яркая игра, которой у столь сильно обновившейся команды не может быть по определению. Никакого огромного отставания от лидеров нет.

«Кубковая игра получилась. Как, наверное, и должно быть в таком дерби. Много борьбы. Две шайбы отквитали, сражались. В овертайме был у Исхакова момент, он не забил, в обратную забили нам.

Три пропущенных после вбрасывания? Два раза, скажем так, неправильная шайба, и в конце – ненужная. Будем работать над этим. Три заброшенные нами с пятака шайбы – вещи стандартные. Там, где больно, там и голы. Дважды ушли с «-2». Ребята играли с горячим сердцем, о чём я сказал им в раздевалке. Нам, на самом деле, чуть-чуть не хватает. Где-то везения, где-то удачи. Появится это «чуть-чуть», дела пойдут в нашу пользу», — справедливо заметил сам Илья Петрович после матча со СКА.

А всё потому, что Никишин – сложившийся мастер, суперзвезда КХЛ и готовый игрок для НХЛ. Вернувшийся же из-за океана Исхаков молодой и талантливый парень, только пытающийся проявить себя в нашей лиге. Всё это приходит с годами, моментально ничего не случается. И не вина главного тренера, что в команде идёт вынужденная перестройка, а из прошлых настоящих лидеров остался лишь защитник Никита Нестеров.

Забери ЦСКА хотя бы половину из проигранных овертаймов и буллитных серий – картина была бы совершенно другой. Но, повторимся, здесь всё решает мастерство игроков, в том числе вратарей, а с ними у красно-синих серьёзные проблемы. Всё это не тренерские поражения. Спрашивать с себя должен каждый хоккеист, прибавлять и доставать весь имеющийся максимум.

Ни в КХЛ, ни в НХЛ, ни в любой другой лиге ничего не случается моментально. Особенно когда речь идёт о построении нового коллектива. Каким бы амбициозным ни был клуб, всегда нужно время. Посмотрите, сколько лет не может попасть в плей-офф легендарный «Детройт». Новичкам требуется адаптация, а кто-то пока откровенно не оправдывает ожиданий. Но на дворе октябрь, повода для паники нет, а уж в плей-офф ЦСКА попадёт точно.

Илья Воробьёв на лавке ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В прошлом сезоне лихорадило куда более сыгранный состав у Сергея Фёдорова, однако там была своя причина: люди банально «наелись». Фёдорову дали время, а расстались с ним только после вылета на старте Кубка Гагарина. Так почему не дать время тому же Воробьёву, у которого абсолютно новый коллектив? Снова повторимся: ежесекундных побед и чудес в большом спорте не бывает, ко всему приходится идти через сложности и кропотливую работу. В том же «Авангарде» при куда худшем положении дел не дёргают Сергея Звягина. Меньше очков и у московского «Динамо», «Салавата Юлаева», «Металлурга», других грандов.

Отдельно хочется сказать про тренерский штаб. Илья Воробьёв всегда давал результат при сильных помощниках, таких как, например, Майкл Пелино или Марк Френч. Сейчас же на лавке рядом с главным тренером стоит молчун Александр Попов, в экстренном порядке поставлен Алексей Трощинский, занимавшийся скаутингом, а также Юрий Бабенко, о работе которого в «Ак Барсе» приходилось слышать разные мнения. Опять же, люди первый год работают друг с другом и лишь находят взаимопонимание. Им, как и игрокам, тоже нужно время.