«В Америке последние пару лет везде говорят об Овечкине». Интервью с топ-легионером КХЛ

Среди множества громких переходов лета-осени в КХЛ слегка затерялось подписание минским «Динамо» Криса Тирни. А ведь канадский форвард провёл внушительную карьеру за океаном — на его счету 10 сезонов в НХЛ, 689 матчей и 240 очков в регулярных чемпионатах и плей-офф, а также участие в финале Кубка Стэнли — 2016.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату», которое состоялось 9 октября, за день до игры «Динамо» со СКА в Санкт-Петербурге, новичок «зубров» рассказал об опыте, полученном в сильнейшей лиге в мире, назвал российского игрока, вдохновившего его стать хоккеистом, и предположил, когда Александр Овечкин побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Хотелось попробовать новое, поэтому я в КХЛ»

— Какие впечатления после первых матчей в КХЛ?

— Сама лига и стиль игры здесь немного отличаются от привычных для меня, поэтому нужно было немного времени, чтобы адаптироваться. Но уже видно, что это хорошая лига, она не просто так известна как вторая лучшая лига в мире. Здесь много хороших игроков, высокий уровень мастерства. Думал, что мне потребуется больше времени на адаптацию, однако в последних матчах уже чувствовал себя неплохо. Надеюсь, дальше будет только лучше.

— Совпало ли то, что вы здесь увидели, с ожиданиями до переезда?

— Немного, да. Когда перебирался сюда, то знал, что это мастеровитая лига, здесь многое заточено на владении шайбой. Помимо этого, в КХЛ хватает борьбы, присутствует североамериканский стиль игры.

— Ваши знания о КХЛ ограничивались самим хоккеем или же вы знали про условия за пределами льда?

— Знал немного и о том, и о другом. Старался узнать побольше — когда раздумывал о переезде, связался с несколькими парнями, которые играли здесь. Ещё общался с парой агентов, хотел узнать, что из себя представляет лига.

Крис Тирни в матче с ЦСКА Фото: Пресс-служба минского «Динамо»

— Общались только с североамериканскими игроками?

— Да, в основном. Разговаривал с Диллоном Дюбе, который также играет в «Динамо», общался с Диланом Сикурой из «Трактора», спрашивал, как ему лига. Также разговаривал со своим агентом в Северной Америке, который работает с одним агентом здесь. Удалось немного разузнать о лиге.

— Как появился вариант с вашим переездом в КХЛ?

— Я долгое время просидел без контракта в Северной Америке, почти до конца лета — начала осени. Наступала пора решать, что делать дальше — может, получить пробный контракт в НХЛ. Возможно, хотелось попробовать что-нибудь новое. Мне понравилась возможность, которую предоставили здесь. Поэтому я принял решение подписать контракт в КХЛ.

— Был ли интерес со стороны других клубов лиги?

— Какой-то интерес был, но «Динамо» проявило наибольшую заинтересованность. Здорово, что здесь есть много легионеров, благодаря этому проще адаптироваться. У «Динамо» хорошая организация и отличные болельщики, а Минск — красивый город. Все хорошие вещи, которые слышал о клубе, подтвердились.

— С «Нью-Джерси» вообще не было разговоров по окончании предыдущего сезона?

— Нет, ничего не было. Поэтому решение переехать сюда далось куда легче.

«В «Динамо» нет чего-то, чего бы я не ожидал»

— Насколько тяжело покидать НХЛ после 10 лет в лиге?

— Конечно, это сложно. Это лига, которую я смотрел в детстве, в которой хотел играть. Каждый год там — благословение. У меня было несколько хороших сезонов там. Конечно, хочется играть в НХЛ так долго, как это возможно. Но туда тяжело пробиться, и я рад, что смог провести там столько времени. Настало время попробовать что-то новое.

— Рассматривали ли возможность поиграть в АХЛ? Многие игроки уезжают из-за правила о ветеранах.

— Да, я рассматривал такой вариант. Но, как вы и сказали, есть такое правило — нельзя иметь слишком много возрастных игроков. У пары команд, которые были заинтересованы во мне и в которых, возможно, я бы хотел поиграть, была такая проблема. Для старших игроков это определённо является проблемой, поэтому приходится смотреть в другую сторону, когда места там заполняются.

— КХЛ была первой лигой, в чью сторону смотрели, кроме Северной Америки?

— Среди первых, но я смотрел в разных направлениях, изучал разные места, города, лиги. Собирал информацию обо всём. Но услышал много хорошего о Минске, об организации в клубе и КХЛ, поэтому решил отправиться сюда.

— Судя по всему, вам в Минске понравилось.

— Да, это отличный город, много хороших ресторанов, дружелюбные люди, вокруг очень чисто. Красивый центр города, впечатляющие болельщики. Всё отлично.

— Можно ли в какой-то степени сравнить организацию здесь и в НХЛ?

— Да, немного. Есть различия — лиги и культурные стили всё-таки разные. Но «Динамо» — профессиональный клуб с профессиональным подходом к делу. Нет чего-то, чего бы я не ожидал, что очень сильно бы отличалось от Северной Америки.

— Если не считать вопросов с документами и жильём, насколько быстро удалось привыкнуть к новой среде?

— Точно ушло несколько дней, чтобы привыкнуть к новому часовому поясу, это коварная вещь. Немного мешает языковой барьер, но, когда я узнал несколько русских слов, которые могут помочь, стало чуть легче. Пара дней ушла точно, однако мне помогли многие ребята в команде. Плюс, как я и сказал, вокруг очень дружелюбные люди, поэтому всё прошло хорошо.

«Шипачёв — легенда КХЛ»

— Насколько часто общаетесь с Дмитрием Квартальновым?

— Наверное, так же, как и с любым другим тренером. Мы сразу же пообщались, как только я приехал. Если он захочет пообщаться, то задаст мне вопрос, то же могу сделать и я.

— Как оцените взаимодействие с ним?

— Опять же, как и с любым тренером, можно быть в чём-то согласным, а в чём-то — нет. Но он достаточно открыт по отношению ко мне. Ещё он довольно хорошо говорит по-английски, что облегчает общение. Обычно он говорит мне, что хочет видеть от меня и команды.

— Знаете, что он и в НХЛ успел поиграть?

— Да, видел несколько его матчей за «Бостон». Уверен, его знание английского пошло в том числе и оттуда. Когда главный тренер говорит по-английски, это делает легче весь процесс.

— Чувствуете, насколько важен для команды Вадим Шипачёв?

— Знаю, что это легенда КХЛ. Он приближается к рекорду лиги по очкам и матчам. Это лицо команды и лиги. Здорово, что такой игрок передаёт опыт молодым хоккеистам.

— Команда пытается помочь ему достигнуть рекорда по очкам как можно скорее?

— Конечно. Каждый раз, когда он оказывается в зоне атаки и получает возможность набрать очки, все очень взволнованы, потому что хотят увидеть его рекорд. Надеюсь, это произойдёт в ближайших матчах.

— Как считаете, его беспокоит, что не удалось сделать это так быстро, как хотелось бы?

— Когда приближаешься к подобному рекорду, неважно какого вида — по очкам или ассистам, в КХЛ или НХЛ, начинаешь задумываться об этом. Он так долго находится в игре, набрал столько очков здесь. Это лишь вопрос времени.

— В команде много молодых игроков из Беларуси. Видите у кого-нибудь из них потенциал заиграть в НХЛ?

— Да, у нас много хороших молодых игроков. Знаю, что некоторых из них уже задрафтовали в НХЛ. Вадим Мороз выглядел здорово в последних матчах. Он очень крупный, хорош при игре с шайбой, у него отличные бросок и катание. Есть ещё несколько хороших молодых игроков в «Динамо», но у него я точно вижу потенциал для НХЛ.

— Что насчёт Виталия Пинчука?

— Он также очень хорош. Тоже крупный форвард, техничный, при этом очень умный. Если у этих двоих игроков появится возможность поиграть в НХЛ, я бы хотел на это посмотреть. Они оба хорошие игроки, у них есть шансы.

«Гол Ковальчука в овертайме финала ЧМ-2008 — приятная горечь»

— Вы родились в Онтарио. В детстве болели за «Торонто»?

— Вообще-то, нет. На самом деле я болел за «Атланту Трэшерз», потому что был большим поклонником Ильи Ковальчука. У меня даже был свитер «Атланты», какое-то время очень сильно их поддерживал. За «Мэйпл Лифс» не болел.

— Как так вышло?

— Довелось посмотреть несколько игр по телевизору — мне понравились их джерси, понравился Ковальчук, поэтому начал болеть за «Атланту».

— Ковальчук вдохновил вас стать хоккеистом?

— Да. Сначала моим любимым хоккеистом был Джо Сакик, потом, в конце его карьеры, им стал Ковальчук. Затем Кросби с Малкиным. Ковальчук определённо был из тех, кто вдохновил меня, я хотел играть, как он.

Илья Ковальчук в составе «Атланты» Фото: Graig Abel/Getty Images

— Какие эмоции испытывали, когда он забросил победную шайбу на ЧМ-2008?

— Приятная горечь, знаете. Разумеется, я болел за Канаду, но он был моим любимым игроком. Я был счастлив за одного игрока и грустил за противоположную команду (улыбается).

— Одной из ваших последних команд в НХЛ был «Монреаль». Думаю, даже несмотря на то что вы не болели за «Торонто», определённая связь с командой всё же была, а затем вы сыграли за их главного соперника. Каково было оказаться по другую сторону?

— Да, вы правы насчёт этой связи. Но это было прикольно. Я рос недалеко от Торонто и посетил много матчей «Лифс» в детстве. Мой первый опыт просмотра матчей НХЛ был именно там. Получить возможность принять участие в этом противостоянии команд «оригинальной шестёрки» было очень круто. К слову, «Монреаль» был любимой командой моего отца, поэтому сыграть в их свитере тоже было круто.

— Какие эмоции испытал ваш отец, когда узнал, что вы будете играть за «Монреаль»?

— Он был в восторге! Он всю жизнь болел за «Монреаль», вся семья смотрела их матчи. Он вырос недалеко от Оттавы, а в его молодости там преимущественно болели за «Монреаль». Для него этот переход был невероятным моментом. Навсегда сохраню эти эмоции.

— Одному из главных российских талантов Ивану Демидову скоро предстоит уехать в «Монреаль». Есть ли совет, как выдержать давление там?

— У него будет гораздо большее давление там, чем когда-либо было у меня за всю карьеру. Монреаль — большой медиарынок, и на таких высоко оцениваемых проспектов там всегда будет оказываться давление. Думаю, ребята в команде помогут ему адаптироваться. В «Монреале» хорошая организация, ему точно помогут. Болельщики будут знать, что это молодой игрок. Но думаю, что молодые суперзвёзды вроде него сами знают, как справляться с таким давлением — им же приходится делать это с 13-14 лет.

— Вы уже успели увидеть его в деле вживую. Как он вам?

— Было интересно увидеть его в действии. Он очень техничный игрок. Если правильно помню, он пытался бросить в касание после вбрасывания, сделал несколько техничных движений. За ним очень интересно наблюдать. Для «Монреаля» и местных болельщиков здорово, что в их распоряжении скоро окажется новая суперзвезда. Определённо буду следить за его игрой в дальнейшем.

«Не осознаёшь, насколько хорош Малкин, пока не сыграешь против него»

— Финал Кубка Стэнли — 2016 сейчас больше вспоминаете с горечью или с гордостью, что довелось сыграть там?

— Конечно, в финале хочется победить. Но в детстве ты только мечтаешь о том, чтобы сыграть там. Играть против Кросби и Малкина, на которых я рос, которые были моими кумирами, было очень круто. Весь плей-офф — каждую победу, каждый проход в следующий раунд — я всегда буду ценить.

— Можно ли назвать это плей-офф внутри плей-офф? Насколько сильно отличалась атмосфера там от предыдущих серий?

— Да, конечно. Когда заходишь так далеко в плей-офф, выигрываешь три предыдущие серии, нужно, чтобы вся команда была в одной лодке. Болельщики были очень сильно вовлечены. У «Сан-Хосе» вообще были отличные болельщики, когда я играл там. Отличная арена, было невероятно весело играть там. Одни из лучших воспоминаний в хоккее для меня идут именно оттуда.

— Чего не хватило «Сан-Хосе» в том финале?

— В финале всё должно работать. Возможно, к тому моменту у нас уже закончилось топливо. «Питтсбург» тоже отличная команда, и тогда они просто были немного лучше нас.

— Вы тогда были самым молодым игроком в своей команде. Была какая-то особая поддержка от партнёров и тренеров?

— Да, наверное. Это был мой второй сезон в НХЛ, при этом первый полноценный. Добраться до финала так быстро казалось чем-то нереальным. Но когда выходишь на лёд, то начинаешь играть так же, как и в любом другом матче. Предыдущие три раунда готовят тебя к финалу. Для молодого игрока такой опыт неоценим.

Крис Тирни (№50) в финале Кубка Стэнли — 2016 Фото: Tony Avelar/ZUMA/ТАСС

— Насколько сильно нервничали перед финалом?

— Очень сильно (улыбается). Игра в финале — то, о чём я мечтал. С первым же вбрасыванием это уходит, начинаешь играть, как обычно. Но ожидание было очень нервным.

— Вы сказали, что росли на игре Сакика, Ковальчука, Малкина и Кросби. Кто ещё был среди ваших любимых хоккеистов?

— Я был поклонником Патрика Кейна и Джонатана Тэйвза, они были очень хороши в «Чикаго». Также следил за Джо Торнтоном, поэтому поиграть с ним было очень круто. Вот эти игроки были моими любимыми.

— Говорили Торнтону об этом?

— Да, периодически напоминал ему, что видел ту или иную игру, где он сделал то-то или то-то.

— Как он реагировал?

— Думаю, ему часто такое говорят. Я наверняка не был первым, поэтому он просто сказал: «Спасибо, ценю это».

— Согласитесь, что Малкина очень сильно недооценивают в НХЛ?

— Абсолютно. Когда в одной команде две суперзвезды, всегда сложно в достаточном объёме оценить вторую. Это два отличных игрока. Но Кросби — капитан, он получает гораздо больше внимания. Ты не осознаёшь, насколько хорош Малкин, пока не выйдешь играть против него. Я даже не мог представить, насколько он огромен, пока не сыграл против него. Невероятное сочетание габаритов, скорости и техники. Когда у него идёт игра, его практически невозможно остановить.

«Вряд ли побить рекорд Гретцки станет для Овечкина проблемой»

— Для вас есть однозначный выбор в споре Кросби и Овечкина? Понимаю, что вы немного предвзяты.

— (Смеётся.) Да, это так. На игру Кросби я много смотрел в детстве, он был моим кумиром. Поскольку я канадец, легко болеть за него. Но мне также нравится Овечкин, за ним очень интересно наблюдать. Против него тоже было здорово сыграть, потому что, очевидно, за его игрой я тоже следил. Кросби, Малкин, Овечкин, Кейн — те игроки, против кого больше всего был рад сыграть, когда попал в НХЛ. Это легенды огромного масштаба. Самыми интересными сериями в плей-офф для меня раньше были серии между «Питтсбургом» и «Вашингтоном». Это хорошие воспоминания.

— Видите молодых игроков, чьи противостояния в будущем могут быть такими же яркими? Или такое есть уже сейчас?

— У «Эдмонтона» очень хорошая команда с Макдэвидом и Драйзайтлем. Интересно посмотреть, смогут ли Бедард и другие молодые парни из «Чикаго» построить хорошую команду и навязать им соперничество через пару лет. У «Бостона» и «Торонто» очень интересное. Но не думаю, что есть что-то близкое к тому, чем раньше было соперничество «Питтсбурга» и «Вашингтона». Это всё ещё лучшее противостояние в НХЛ.

— Следите за погоней Овечкина за Гретцки?

— Разумеется. В Северной Америке последние пару лет это показывают везде на телевидении, постоянно ведётся отсчёт, сколько Овечкину осталось до рекорда. Очень круто жить в это время, мы являемся свидетелями истории. Играть против него в то время, когда он гонится за рекордом, тоже было невероятно. Здорово оглянуться назад и сказать: «А ведь одну из шайб он забросил, когда я был на льду!» (Смеётся.)

— Как оцените его шансы побить рекорд?

— Как очень высокие. Он может забивать по 30 шайб за сезон, поэтому не думаю, что у него возникнут какие-то проблемы. Такие великие игроки, как он, всегда находят способы довести дело до конца. Он всё ещё может забить 40-50 шайб, так что вряд ли это станет для него проблемой.

— Может ли он сделать это в нынешнем сезоне?

— Не вижу причин, почему нет. Если он хорошо начнёт сезон, то с лёгкостью сможет забросить хоть 20 шайб за 15 матчей. «Вашингтон» приобрёл нескольких неплохих игроков, эта команда должна быть лучше прошлогодней. Овечкин знает, как забивать, и он будет заряжен. Если даже он и не побьёт рекорд в этом сезоне, то будет очень близок к этому. Но я думаю, что он сделает это в нынешнем сезоне.

— Для вас как для канадца важно, чтобы рекорд оставался у Гретцки?

— Не думаю. Как все говорят — рекорды существуют, чтобы их бить. У Гретцки и так много рекордов. Для нашего поколения, включая меня, круто быть частью истории Овечкина — здорово видеть, как игрок, на игре которого ты рос, против которого играл, до сих пор в деле. Не только как для игрока, но и как для болельщика это круто. Это хорошо для хоккея в целом.

«Есть ощущение, что у Бобровского украли «Конн Смайт»

— Можно сказать, что обмен из «Сан-Хосе» был своего рода поворотным моментом в вашей карьере?

— Это был тяжёлый момент. Я перешёл из команды, которая была одной из сильнейших в лиге на тот момент и каждый год играла в плей-офф, в команду, находившуюся в перестройке. Это тяжёлый переход. Мне очень нравилось в «Сан-Хосе», и я видел себя там на долгие годы. Но таков бизнес. В «Оттаве» я играл с отличными ребятами, завёл много новых друзей и приобрёл отличные воспоминания. Это часть карьеры хоккеиста.

— Не осталось негативных эмоций от ситуации в целом? Ведь незадолго до обмена вы подписали новый контракт.

— Нет, никаких. Как игрок ты знаешь, что такое может произойти, это часть игры, молодого игрока могут обменять в любой момент. Была скорее грусть от того, что пришлось покинуть такую команду и такой город, но злости не было. Прошло уже много времени, так что никаких обид не осталось.

— Был ли для вас особенным гол в ворота «Сан-Хосе» в овертайме?

— Да, это всегда приятно. Когда тебя меняют в другую команду, победа над предыдущей всегда доставляет удовольствие. А гол в овертайме делает такую победу ещё немного слаще. Это был очень классный момент.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

— Вы поиграли с обоими братьями Ткачуками. Насколько они похожи друг на друга?

— Брэди чуть чаще берёт слово в раздевалке и проявляет лидерские качества, нежели Мэттью. Но они всегда сфокусированы на деле, заточены побеждать. Они играют в одинаковом стиле — лезут на пятак, могут устроить заварушку. За ними интересно наблюдать, таких игроков всегда хочется видеть в команде.

— Насколько приятно было видеть, как Мэттью и другие экс-партнёры по «Флориде» поднимают Кубок Стэнли?

— Когда играл там, у нас была отличный коллектив. Я провёл не так много времени там, но все относились ко мне очень дружелюбно. Там собралась отличная команда, у них есть все шансы пойти за Кубком Стэнли и в этом сезоне.

— Во время вашей игры во «Флориде» Сергей Бобровский переживал не лучший период. Видели, как он через это проходил?

— Он вообще один из самых трудолюбивых игроков, с которыми я когда-либо играл. Он отдаёт всего себя на тренировках, занимается дополнительно до и после них. Если я не играл, то всегда работал с ним после занятий — бросал по воротам, отрабатывал выходы «один в ноль», занимался с ним в зале. Когда видишь, как кто-то работает с таким усердием, то понимаешь, что момент, когда он вновь станет одним из лучших в мире, это вопрос времени. Так что я не был удивлён, когда он вернул себе форму лучшего вратаря в лиге.

— Не кажется ли вам, что его обокрали, не вручив «Конн Смайт»?

— Есть небольшое ощущение. В финале есть три-четыре игрока, которые заслуживают этого приза. Он был лучшим игроком «Флориды», без сомнения. Редкая ситуация, когда приз уходит хоккеисту проигравшей команды. Коннор [Макдэвид] тоже провёл исторический сезон. Думаю, Боб в итоге всё равно остался счастлив — уверен, он бы предпочёл выиграть Кубок Стэнли, нежели взять «Конн Смайт».

«Драка с «Рейнджерс»? Такое происходит только раз в жизни!»

— Вы знали, что в начале матча с «Рейнджерс» будет массовая драка?

— Нет. Но вся эта напряжённая атмосфера на арене, все события перед игрой… Знал, что что-то подобное произодёт, однако не думал, что будет драка пять на пять. Может, просто одна-две драки с участием крупных парней. Но затем всё вспыхнуло довольно быстро, произошло как-то само собой. Когда видишь, как все твои одноклубники сбрасывают перчатки, то должен сделать то же самое — вы же команда (улыбается).

— Вы сказали о каких-то событиях перед игрой…

— Была пара силовых приёмов в предыдущих матчах, которые накалили обстановку. В той игре всё просто вскипело и вылилось наружу.

— Показалось, что вы не могли определиться, с кем идти драться.

— (Смеётся.) К тому моменту, как я вступил в драку, все остальные уже нашли себе оппонентов. И мне в итоге попался один из самых крепких парней соперника (Джейкоб Труба. — Прим. «Чемпионата»). У меня особо не было выбора, поэтому пришлось пойти драться с ним (смеётся).

— Что думаете о Мэтте Ремпе? Такие игроки нужны лиге?

— Он определённо добавляет лиге развлекательный момент. Конечно, есть некая серая зона — хочется, чтобы всё было чисто. Но когда какой-то игрок вызывает большое количество противоречий, это дополнительно вовлекает болельщиков. Люди любят чистые силовые приёмы и драки. На него устремлено множество взглядов. Он точно сделал матчи с участием «Рейнджерс» более интересными.

— Судя по реакции в штрафном боксе, игрокам было весело, не так ли? На кадрах оттуда улыбались все.

— Да, такое происходит только раз в жизни! Когда подобное случается, игроки встают друг за друга и просто наслаждаются моментом. Это было безумие! Когда мы все оказались в штрафном боксе, остались драться только два крупных парня — Макдермид и Ремпе. За этим было очень круто наблюдать.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

— Что сказал игрокам Трэвис Грин после той драки?

— Ничего особенного. Похвалил за то, что мы постояли друг за друга. Но никакой большой речи не было. Не думаю, что он знал, что такое произойдёт.

— Этот момент занял бы место в вашем топ-5 воспоминаний из НХЛ? Как бы он выглядел?

— Думаю, этот эпизод точно был бы там, потому что это было полное безумие. На первое место я бы поставил первый гол в НХЛ. Первый матч дома, в Торонто, тоже был классным событием. Игра в финале Кубка Стэнли — я был на льду, когда мы забили гол в овертайме третьего матча, победа в Западной конференции… Много запоминающихся моментов, сложно назвать пятёрку. За годы в НХЛ таких моментов накопилось достаточно.

— Ставите ли для себя цель вернуться в НХЛ?

— Возможно. Пока не думал об этом. В этом году мой фокус здесь, в «Динамо» — хочу помочь команде побеждать. Буду идти шаг за шагом, а в конце сезона уже посмотрим.