«Спартак» проиграл, ведя 3:0! Канадец «Сибири» оформил хет-трик. Итоги дня в хоккее

«Локомотив» дожал московское «Динамо» в серии буллитов, а «Барыс» испортил юбилей Дмитрию Квартальнову.

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21 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Коротко подводим итоги матчей.

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Спартаком». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Уже на первой минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Николай Голдобин с передачи Михаила Мальцева. В середине первого периода удвоил преимущество гостей Андрей Миронов, которому ассистировали Андрей Локтионов и Павел Порядин. Счёт 3:0 оформил Адам Ружичка в середине второго периода.

Однако через несколько минут хозяева забросили две шайбы с интервалом в 20 секунд и вернули интригу в матче. Отличились Егор Петухов и Иван Муранов. За пять минут до конца третьего периода Кирилл Петьков сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. В дополнительное время гол Георгия Солянникова в большинстве принёс победу «Адмиралу».

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Этот матч стал 127-м для защитника Дмитрия Вишневского в качестве капитана «Спартака». Игрок обороны вышел на первое место среди капитанов «Спартака» в истории КХЛ, опередив по этому показателю Дмитрия Калинина (126 встреч).

Хет-трик Тейлора Бека не помог «Сибири» обыграть «Трактор» в домашнем матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и «Сибирь». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Трактор» одержал победу со счётом 5:4 (2:2, 1:0, 2:2).

В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Тейлор Бек, оформивший хет-трик, и Валентин Пьянов. За «Трактор» забили Сергей Телегин, Стивен Кэмпфер, оформивший дубль, Владимир Жарков, Владимир Ткачёв. Для Бека этот хет-трик стал первым за его карьеру в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Сибирь» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 17 матчей. «Трактор» располагается там же на первой строчке, заработав 28 очков после 18 игр.

«Локомотив» вырвал победу у «Динамо» в серии буллитов благодаря голу Радулова

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) по буллитам.

В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Даниил Бут, Максим Шалунов, Артур Каюмов, Александр Радулов. За «Динамо» забили Никита Гусев, Артём Ильенко, Никита Буруянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 19 матчей. «Динамо» располагается там же на седьмой строчке, заработав 20 очков после 18 игр.

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СКА разгромил «Витязь», забив восемь голов в гостевом матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались петербургский СКА и «Витязь». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. СКА одержал победу со счётом 8:1 (0:0, 3:1, 5:0).

В составе «Витязя» заброшенной шайбой отметился Дерек Барак. За СКА забили Сергей Толчинский, Тони Деанджело, Михаил Григоренко, оформивший хет-трик, Василий Глотов, Григорий Кузьмин, Михаил Воробьёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 18 очков за 18 матчей. СКА располагается там же на третьей строчке, заработав 25 очков после 18 игр.

Гол Панюкова на последней минуте встречи помог «Барысу» обыграть минское «Динамо»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Барыс» одержал победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

В составе «Динамо» заброшенной шайбой отметился Крис Тирни. За «Барыс» забили Алихан Омирбеков и Кирилл Панюков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 17 матчей. «Барыс» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, заработав девять очков после 18 игр. Следующий матч «Барыса» состоится 23 октября в 15:30 мск с «Сибирью».

Примечательно, что главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов стал первым тренером в КХЛ, который преодолел порог в 900 проведённых матчей в лиге. На втором месте находится Владимир Крикунов (722), топ-3 замыкает Олег Знарок (709). Следом идут Зинэтула Билялетдинов (703) и Андрей Назаров (647).

«Куньлунь» уступил «Металлургу» в домашнем матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и пекинский «Куньлунь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Металлург» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

В составе «Куньлуня» заброшенными шайбами отметились Томаш Юрчо, Дэнни О'Реган. За «Металлург» забили Дмитрий Силантьев, Скотт Уилсон, Данила Юров, Люк Джонсон.

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