Главный снайпер НХЛ современности? Темп Мэттьюса уже лучше, чем у Овечкина

«Торонто» и «Тампа» уверенно начали чемпионат, подтверждая статус фаворитов Востока, однако в последних матчах обе команды уступили. Капитан «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс взял время на раскачку, но в двух последних матчах начал приходить в себя, забросив две шайбы, что заметно сказалось на его уверенности.

«Торонто» начал встречу по-хозяйски, придавив соперника с первых минут, оборона «Тампы» долго не продержалась, дав трещину уже на четвёртой минуте – Нюландер с дальнего пятака «расстрелял» Василевского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гости так и не могли найти момент у чужих ворот, но соперник помог сам – Пол убежал «один в ноль», не забил, но Симон Бенуа, бежавший со всех ног назад, не успел вовремя остановиться и забил в свои ворота.

Начало следующего отрезка вновь забрала канадская команда, что вылилось в быстро удаление и гол – Мэттьюс забросил в третьем матче подряд, сумев первым найти шайбу под Василевским.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В этот раз «Торонто» учёл ошибку, допущенную в первом периоде, и уже к середине матча оформил комфортное преимущество, отправив на лавку Василевского. Но сменщик Андрея недолго оставался «сухим» — Нис уже через четыре минуты довёл счёт до крупного.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На третий период команды вышли, понимая, что исход решён. Нерв игры потерялся, матч подходил к логическому концу, но Макс Доми решил «разогреть» местную публику дракой, больше походившей на борцовский поединок. Вылилось это в большинство «молний», которое они всё-таки реализовали – Кучеров нашёл в слоте Пойнта. Таким образом, Никита продлил результативную серию, в этом сезоне россиянин не уходил с площадки без очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:2 – уверенная победа «Торонто». Остон Мэттьюс, забросивший в начале второго периода, догнал Александра Овечкина по голам в истории НХЛ в возрасте до 28 лет, затратив на 33 матча меньше для этого. С учётом снизившегося темпа Ови можем ли мы назвать именно Мэттьюса главным снайпером современной НХЛ? Вопрос, ответ на который каждый найдёт сам.