Чемпион НХЛ стал россиянином! Ещё один легионер «Динамо» получил гражданство РФ

В полку российских обладателей Кубка Стэнли прибыло. Нет, никто не выиграл решающую серию плей-офф НХЛ в середине октября. Просто нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт, в 2020 году поднявший над головой главный клубный трофей в мировом хоккее, с 21 октября благодаря указу Президента России Владимира Путина официально стал счастливым обладателем российского гражданства.

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О том, что Пакетт изъявил желание стать гражданином Российской Федерации, мы узнали ещё в апреле 2024 года. 31-летнему форварду хватило всего одного сезона в составе бело-голубых, чтобы вдохновиться примером Бреннана Менелла, получившего российский паспорт годом ранее. При этом в Континентальной хоккейной лиге Седрик успел провести уже два сезона — до перехода в московское «Динамо» он отыграл один год в составе их одноклубников из столицы Беларуси.

Пакетт перебрался в КХЛ после девяти лет профессиональной карьеры за океаном. Бо́льшую её часть он провёл в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг», задрафтовавшей его в четвёртом раунде в 2012 году. Вместе с «молниями» Седрик смог добраться до победы в Кубке Стэнли — 2020, после чего покинул команду и ещё два года провёл в североамериканских лигах.

Дебютный год в КХЛ для уроженца Квебека получился скомканным, зато после переезда в Москву он раскрылся по-новому, став партнёром по звену для проведшего исторический сезон Никиты Гусева и важной частью спецбригады большинства бело-голубых, которая с большим отрывом была лучшей в лиге. Видимо, это (и не только) настолько сильно понравилось Седрику, что он решил как можно быстрее стать гражданином России.

«Если Седрик действительно проявит такое желание, то со стороны клуба он получит полную помощь. Мы ценим игроков, которые полностью отдаются на площадке. Тем более что мы видели, как в плей-офф Седрик выступал с переломом. Это такой элемент спортивного мужества. Если у него будут такие мысли, то мы это только поддержим. Если всё срастётся, мы об этом скажем», — рассказывал «Чемпионату» генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.

Бело-голубые, впрочем, так и не сказали — в соцсетях московской команды до сих пор нет новости о присвоении гражданства Пакетту, который после травмы Эрика О’Делла выводит команду на лёд в статусе альтернативного капитана. Первый матч в качестве россиянина Седрику удался не лучшим образом — «Динамо» в гостях проиграло «Локомотиву», а сам форвард остался без результативных действий и не реализовал послематчевый буллит, который стал последним в этой игре.

Седрик Пакетт Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Всего же на счету Пакетта в этом сезоне 11 (8+3) очков за 18 матчей — как и у других легионеров, которым он когда-то был, и у его новых соотечественников в «Динамо», у Седрика пока что получается далеко не всё. Хотя до выезда в Ярославль он провёл неплохой отрезок из двух матчей, во время которого забросил четыре шайбы — оформил хет-трик в ворота «Спартака» и отметился одним точным броском в игре с «Торпедо».

«Если он решил стать гражданином РФ и прошёл все процедуры, президент подписал указ, нужно только уважать это решение. В чём здесь злоупотребление? Если человек решил стать гражданином России, мы это приветствуем.

Я считаю, что вот эти мнения в прессе про злоупотребления – это не совсем правильно. Ну какое злоупотребление! У нас свободная страна! Это раньше были большевики и меньшевики, но даже тогда была конкуренция между ними. Сейчас каждый вправе подать запрос на получение российского гражданства, и, если он прошёл эту процедуру, значит, у него всё в порядке, он полноценный гражданин России. Мы можем его только поздравить с этим», — прокомментировал появление нового гражданина РФ Роман Ротенберг.

Присоединяемся к Роману Борисовичу и приветствуем нашего нового соотечественника — Седрика Пакетта!