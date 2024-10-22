«Салават» дожал «Сочи», а лидер Уфы никуда не уходит. Итоги дня в хоккее

22 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей и рассказываем о других интересных событиях.

«Салават Юлаев» расплатился с игроками, мы не собирались уходить из клуба»

Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, рассказал о ситуации с задолженностью по зарплате за сентябрь 2024 года в уфимском клубе. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что легионеры команды могут отказаться играть из-за невыплаты зарплаты.

«Вчера Джош принимал участие в тренировке, сегодня у команды день матча. Клуб расплатился с игроками. Да, были задержки, но сейчас всё нормально, мы не видим проблем. Конечно, никому не нравится, когда появляются задержки. Главное, что клуб информирует игроков и агентов. Мы всё понимаем, всё в порядке. Если честно, то мы не собирались уходить, Джош выполняет свой контракт, его всё устраивает. На сегодняшний день, повторюсь, всё нормально, но никто не знает, что будет завтра», — сказал Ботев.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий Джош Ливо провёл 14 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач.

Буллит Ремпала принёс победу «Салавату Юлаеву» в матче с «Сочи»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Сочи». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 Б.

На 12-й минуте счёт открыл форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо с передач Александра Шарова и Алексея Василевского. В середине второго периода Данил Авершин сравнял счёт, но уже через 37 секунд Нэйтан Тодд вновь вывел хозяев вперёд. Даниил Сероух под занавес второго периода сравнял счёт. Третий период и овертайм прошли без голов. Победу по буллитам одержали хозяева. Победный бросок на счету Шелдона Ремпала.

Отметим, что нападающий «Сочи» Альберт Тянулин набрал очки в 10-м матче подряд, 14 (4+10) очков, и побил клубный рекорд Андрея Костицына по продолжительности результативной серии.

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«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в матче без зрителей в Нижнекамске

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и нижегородским «Торпедо». Победу в игре одержали гости со счётом 3:1. Отметим, что встреча проходила без зрителей из-за саммита глав государств БРИКС и соображений безопасности.

На третьей минуте счёт открыл хоккеист «Торпедо» Денис Почивалов, которому ассистировали Кирилл Воронин и Евгений Свечников. Удвоил преимущество гостей Дмитрий Кагарлицкий на старте второго периода. Спустя несколько секунд хозяева размочили счёт усилиями Кирилла Уракова. В конце второго периода Кирилл Кирсанов удвоил преимущество гостей.

«Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд и во второй раз в сезоне уступил «Торпедо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.