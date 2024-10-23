«Столичные» продолжают побеждать на старте сезона НХЛ, а «Филадельфия» тонет всё глубже.

Кошмар россиянина в матче с «Вашингтоном». А в промах Овечкина просто невозможно поверить

«Вашингтон» хорош на старте нового сезона НХЛ. «Столичные» проиграли первый матч регулярки, но затем одержали три победы подряд и ко встрече с проблемной «Филадельфией», проигравшей четыре последних поединка, подошли в ранге однозначного фаворита.

Конечно, этот матч рассматривался ещё и через призму первой дуэли Овечкина и Мичкова. Суперзвезды НХЛ на финальном этапе карьеры и молодого таланта поколения, у которого рисуется славное будущее.

Но яркой разборки двух российских хоккеистов не получилось. Оба не забили, Ови ушёл со льда без очков, а Мичков отметился второстепенной передачей на единственный гол «Флайерз» в исполнении Трэвиса Санхайма. При этом в начале голевой атаки Матвей красиво «раздел» Тома Уилсона, а затем здорово распорядился шайбой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

У Овечкина же был сумасшедший шанс забить, но Александр умудрился не попасть в пустые ворота после отличной передачи Дилана Строума.

Впрочем, «Вашингтон» сегодня прекрасно обошёлся и без вклада своего лидера. В первом периоде «столичные» забросили две шайбы, причём оба раза сделали это в меньшинстве. И, увы, оба раза крайне неудачно сыграл российский защитник «Филадельфии» Егор Замула. Сначала потерял шайбу на чужой синей линии, чем воспользовался Ник Дауд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем явно недоработал на возврате в моменте с голом Эндрю Манджапане.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гол Санхайма в начале третьего периода подарил надежду хозяевам льда, но через минуту после этого «Вашингтон» уже праздновал третью шайбу. «Столичные» развернули короткую позиционную атаку после очередной грубой индивидуальной ошибки игрока «Филадельфии» (в этот раз отличился Джейми Драйсдейл), которую точным броском завершил Джон Карлсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Точку в матче поставил Джейкоб Чикран на 55-й минуте, эта голевая атака началась с «привоза» вратаря «Флайерз» Самуэля Эрссона. Сменщик Ивана Федотова тоже не отличается надёжной игрой, как, впрочем, практически любой хоккеист нынешней бедовой «Филадельфии».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а у «Вашингтона» всё в порядке. Четвёртая победа подряд и комфортная позиция в Столичном дивизионе. Не хватает только голов Овечкина.