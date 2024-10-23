«Даже не думал, что вернусь в «Авангард». Но это бизнес». Интервью с Райаном Спунером

В прошлом сезоне Райан Спунер стал важнейшей частью самой яркой тройки КХЛ: в соавторстве с Ридом Буше и Владимиром Ткачёвым канадский нападающий буквально разрывал лигу и провёл мощнейший по статистике сезон. Однако весной в «Авангарде» решили не продлевать контракт со Спунером, мотивируя это тем, что на роль ведущего центрфорварда «ястребам» нужен хоккеист с несколько иным функционалом.

Но в начале нынешней регулярки у «Авангарда» возникли серьёзнейшие проблемы с креативом и мастерством в атаке, так что руководство омичей очень быстро вновь вышло на Спунера, который за межсезонье так и не нашёл себе команду. Райан быстро согласился, вернулся в Омск и с ходу начал давать результат.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спунер рассказал:

об уходе из «Авангарда» и неожиданном возвращении;

о том, почему ни с кем не подписал контракт в межсезонье;

о проблемах «Авангарда» в нынешней регулярке и атмосфере в команде;

об игре в центре и на фланге;

о том, что поменял Сергей Звягин по ходу серии с «Локомотивом» в прошлом плей-офф;

о досуге легионеров «Авангарда»;

об отношении к креативу маркетологов «ястребов».

Райан Спунер Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«После прошлого сезона в «Авангарде» на меня не рассчитывали. Но не нужно принимать всё близко к сердцу»

— Ваше возвращение в «Авангард» было с восторгом воспринято омскими болельщиками. Какие у вас эмоции от такого камбэка?

— Я был счастлив, что удалось определиться с командой, что удалось вернуться, потому что многих ребят знаю, со многими играл в прошлом году. Ждал дома, было непонятно, куда поеду, и очень рад, что всё разрешилось. Надеюсь, «Авангард» исправит сложившуюся ситуацию, и мы будем побеждать.

— Проясните, почему не остались в «Авангарде» сразу по окончании прошлого сезона?

— Тогда в клубе на меня не рассчитывали.

— Но сейчас всё же решили вернуться.

— Это бизнес, не нужно принимать всё близко к сердцу. Я прекрасно понимал, что прошлый сезон провёл хорошо, так что когда предложение поступило, то не думал как-то принимать на свой личный счёт то, что произошло весной. Посчитал, что это отличный вариант и мне стоит вернуться.

— В «Авангарде» обратились к вам за помощью в сложной ситуации. Понимали, что вас ждут как спасителя?

— Я об этом не думал. Просто выхожу на лёд и стараюсь выкладываться по полной программе. Конечно, тот факт, что присоединился к команде позже, приводит к тому, что я отстаю от остальных. Но я работаю дополнительно, чтобы вернуться в оптимальную форму и набрать кондиции. Просто иду шаг за шагом, вперёд далеко не заглядываю.

«В межсезонье были предложения, но мне ничего не нравилось. Я хотел в КХЛ, не был готов ехать в Европу»

— Когда начались переговоры с «Авангардом»?

— Уже в сентябре.

— Следили за «Авангардом» в самом начале сезона до подписания контракта?

— Нет, я просто тренировался дома и не знал, где продолжу карьеру. Честно, даже не думал, что вернусь в Омск. Полагаю, травма Владимира Ткачёва поспособствовала, меня после этого стали рассматривать как вариант. В любом случае переговоры прошли очень быстро.

— Что подумали, когда узнали, что «Авангарду» предстоит начинать сезон без Ткачёва и Буше – главных звёзд клуба и ваших партнёров по блестящей тройке из прошлого чемпионата?

— Понятно, что без них очень непросто выигрывать матчи, успешно двигаться по сезону. Вообще, хочу сказать, что крайне редко возникает такая «химия» внутри звена, какая была у нас в прошлом году. Мы действительно получали удовольствие от игры. Когда увидел, что ребята травмированы, то понял, что будет тяжело, но это хоккей, травмы случаются.

Райан Спунер и Рид Буше Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

— Удивительно, что хоккеист с вашей статистикой, с вашим резюме за всё межсезонье не нашёл работу. Не могло ведь не быть предложений.

— Предложения были, но мне ничего не нравилось. Я хотел вернуться в КХЛ, не был готов к поездке в Европу. Просто ждал, когда появится то, что меня будет по-настоящему устраивать. Я уже в таком возрасте, когда могу себе позволить выбирать исключительно то, что мне по душе.

— Слышал, что вообще вы планировали играть в новой американской лиге по хоккею 3х3, но она не открылась в этом году. Это так?

— Да, обсуждался такой вариант, кое с кем я разговаривал. Но не запустились они в этом году, возможно, в следующем, и тогда уже посмотрим, будет ли это для меня актуально. В принципе, я рассматривал такую возможность, потому что это недалеко от дома, всего четыре часа, я был бы недалеко от жены, семьи.

— Кстати о семье: собирается ли ваша супруга приехать в Омск, как в прошлом сезоне?

— Да, приедет, как только разберётся со всеми документами.

«В «Авангарде» в последнее время весь акцент в нападении на первую тройку. Остальные звенья – поддерживающие»

— Вы пришли в «Авангард» в разгар серии поражений. Какой увидели команду?

— Понятно, что проигрывать никто не любит, в этом нет ничего приятного. А когда идёт затяжная серия поражений, то настроение у всех, мягко говоря, так себе. Я за карьеру в разных командах переживал и хорошие, и плохие времена, и тут действительно есть огромная разница. Когда проигрываешь, то всю команду рассматривают под микроскопом, много критики. Но это хоккей. Главное – сохранять позитивный настрой, делать свою работу и прикладывать все усилия, чтобы исправить ситуацию.

— Вы в первом же матче забили победный гол в ворота «Сибири», который ту серию прервал. Какие были эмоции?

— Шикарные ощущения. Но ведь меня именно для того и приглашали, чтобы я забивал голы. Думаю, первые матчи в моём исполнении были отличными, а потом я немного просел. Но, как уже сказал, нужно сохранять позитив. Прихожу на арену, работаю, выкладываюсь, улыбаюсь.

— Эта просадка совпала с вашим переводом в центр второй тройки, где нет Буше и Вея. Это взаимосвязано?

— В «Авангарде» в последние годы складывается так, что весь акцент в нападении смещается на первую тройку, а остальные звенья – поддерживающие. Поэтому первое звено и забивает, зарабатывает очки. Но я сейчас в таком возрасте, когда меня это не тревожит. Где тренер видит меня, там и буду играть. В центре или с краю – абсолютно неважно.

— Прошлый матч вы закончили досрочно. Ждать ли вас на льду в игре с «Трактором»?

— В прошлом матче почувствовал небольшой дискомфорт, подумывал продолжить, но с медиками приняли решение не рисковать. Сейчас упорно занимаюсь, кручу велосипед, работаю в зале.

«Локомотив» не является какой-то суперфантастической и удивительной командой. Мы вернулись в серию, потому что нашли ключ к ним»

— В чём, на ваш взгляд, сейчас главная проблема «Авангарда»?

— В команде много перемен произошло, обновился состав серьёзно. Когда такое происходит, то необходимо время, чтобы появилась сыгранность в звеньях, «химия». Посмотрите на тот же «Нэшвилл» в НХЛ. Кроме того, мы очень много пропускаем, что нетипично для «Авангарда». Если мы все будем строже действовать в обороне, то ситуацию исправим. Пропускать почти по три гола в среднем за матч – непозволительно.

— На хорошем ли уровне сейчас коннект команды с тренерским штабом?

— Когда команда проигрывает, то в целом мало приятного происходит. У тренера неизбежно возникает чувство неопределённости, неясности. Но это бывает, так везде, это часть хоккея. А если придут победы, то сразу уйдут и плохие ощущения.

— В прошлом плей-офф Сергей Звягин сменил Михаила Кравца прямо по ходу плей-офф. И «Авангард» после этого едва не перевернул серию с «Локомотивом». Звягин успел изменить что-то в плане тактики?

— Просто когда мы пытались играть с ними по схеме 1-1-3 и, так сказать, ставить свою оборону против их обороны, то было понятно, что этим не возьмёшь. «Локомотив» — одна из лучших команд в КХЛ по умению отсиживаться и ждать ошибки соперника. Нам нужно было давить, наседать, создавать моменты, разыгрывать. Наша главная ошибка и заключалась в том, что мы этого не делали изначально. Потом уже, когда счёт в серии стал 0-2, мы стали двигать шайбу, разыгрывать комбинации, получать удовольствие от хоккея. Это и был ключ к «Локомотиву», поэтому мы вернулись в серию. Вообще, они не являются какой-то суперфантастической и удивительной командой, просто против них нужно действовать правильно и агрессивно.

— Вы тогда пропустили старт серии с «Локомотивом», но вернулись как раз на первый матч под руководством Звягина. Это как-то связано?

— Нет, тут причина прозаична. В тренажёрном зале я повредил спину и просто три дня не мог встать с кровати. Такое, знаете ли, бывает с возрастом, когда пытаешься сделать какое-либо упражнение, а у тебя что-то где-то защемляет. И вот мне тогда около недели потребовалось, чтобы восстановиться.

— Звягин идеально говорит по-английски. Для вас это большое подспорье?

— Конечно, это помогает. Хотя собрания и разборы игр проходят на русском языке, нам переводят. Но я и так всё понимаю, потому что хоккейные вещи универсальны.

«Хочу себе футболку с надписью «Не пытайтесь покинуть Омск»

— Сейчас в Омске довольно много легионеров. Много времени проводите вместе?

— Да, мы практически всё свободное время проводим вместе, любим поиграть в карты – дома у кого-то или, например, в самолёте. Ходим ужинать вместе, и здорово, когда есть такая компания.

— «Авангард» выпустил серию футболок с известным локальным брендом «Не пытайтесь покинуть Омск» и вашей фотографией. Как относитесь к таким активностям?

— Я и себе такую футболку хочу. Вот жду, когда она у меня появится. Мне кажется, это классно, прикольно.

— А ваше отношение к тому, что вас называют Райаном Ложкиным?

— Ну, у меня в принципе всегда было такое прозвище, сокращение от фамилии – Spoons. И переводится как Ложкин. Так что везде одна и та же история (смеётся).