Сумасшедший матч с 13 голами в НХЛ! А «Тампа» забросила самую чудну́ю шайбу сезона

«Тампа» начала сезон с трёх побед подряд, но затем отправилась на выезд, который складывался не слишком удачно. После поражений от «Оттавы» и «Торонто» они завершали поездку матчем с «Нью-Джерси», в котором «молнии» покуражились на полную катушку в весёлой перестрелке с 13 голами.

Первый период не предвещал такого атакующего пиршества. Главная звезда «дьяволов» Джек Хьюз убежал один на один с Юнасом Юханссоном и открыл счёт во встрече, на что «Тампа» ответила, наказав соперника за первое же удаление. Брейден Пойнт на пятачке выловил шайбу в воздухе рукой после броска Энтони Чирелли и добил её в ворота. Отметим и отличную передачу Никиты Кучерова, который в этом сезоне ещё не уходил со льда без набранных очков, продлив свою результативную серию до шести матчей.

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Главным действующим лицом сегодня, однако, был не Никита – лучший бомбардир «Тампы», а второе звено команды во главе с Брэндоном Хагелем и Чирелли. Если в предыдущем матче второй период сложился для «молний» из рук вон плохо – они пропустили четыре от «Торонто», что и предрешило исход встречи – то в этом уже сами правили бал.

Тимо Майер сделал счёт 2:1 в пользу «Нью-Джерси» на 21-й минуте, но «Тампа» продолжила давить, и в итоге под её напором «дьяволы» сломались. Виктор Хедман, прокравшись поближе к воротам, послал шайбу в дальний угол с острого угла, восстановив равенство на табло. После чего Хагель оформил натуральный хет-трик, потратив на это всего шесть с половиной минут!

Первую шайбу он забросил дальним броском между ног защитника, потом реализовал выход два в одного и, наконец, сыграл на добивании в контратаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это третий хет-трик канадца в карьере, первый тоже был против «Нью-Джерси». «Не знаю, наверное, это просто моя команда, надеюсь, так будет и дальше. Посмотрим, что будет в следующий раз», — с улыбкой отметил он после игры.

Завершился период дублем Хедмана, и счёт стал совсем неприличным – 6:2 в пользу «Тампы». В заключительной трети «Нью-Джерси» не опустил рук и смог отыграть две шайбы, но «молний» уже было не остановить.

Они забивали и со вбрасывания, как сделал Джейк Гюнцель (с очередной передачи Кучерова, у которого теперь 12 очков в шести матчах), и даже броском из своей зоны в меньшинстве! Янис Мозер, конечно, не планировал такой гол и даже по воротам не бросал, а просто закидывал шайбу вдоль борта, но она отлетела рикошетом прямо в сетку мимо ничего не подозревавшего Джейка Аллена. Пожалуй, пока что это самый чудной гол сезона НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матч завершился со счётом 8:5 в пользу «Тампы», а её атака держалась не на одном — пусть и фантастическом — Кучерове. «Молнии», в составе которых много новых лиц, продолжают искать действующие сочетания и постепенно их находят. А это хороший знак для команды, всегда претендующей на самые высокие места.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.