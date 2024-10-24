«КХЛ точно сильнее НХЛ? Мои слова вырвали из контекста». Интервью со звездой «Металлурга»

Ведущий в нынешнем сезоне защиту чемпионского титула магнитогорский «Металлург» демонстрирует не самую стабильную игру в первой трети регулярного чемпионата КХЛ. Из-за большого числа травмированных лидеров команда Андрея Разина завалила старт чемпионата, затем постепенно стабилизировала игру, но отдельные срывы всё ещё продолжаются. Один из таких случился в ходе последней выездной серии — в Балашихе, где обладатель Кубка Гагарина – 2024 не смог ни разу поразить ворота «Витязя» (0:2).

Сразу после завершения матча один из лидеров «Металлурга» нападающий Никита Михайлис встретился с корреспондентом «Чемпионата» и рассказал, в чём нужно добавлять магнитогорскому коллективу. Также 29-летний форвард вспомнил путь «Магнитки» к чемпионскому титулу, высказался о текущем положении дел в родном «Барысе» и о том, как отнесётся к пропуску чемпионата мира 2025 года в случае успешного выступления своего клуба в плей-офф КХЛ.

«Обязанностью «Металлурга» является демонстрация прошлогоднего уровня игры и даже её улучшение»

— В матче с «Витязем» было очень много большинства, в том числе долго играли в формате «пять на три», но так и не смогли переиграть Максима Дорожко. Что стало главной проблемой?

— Когда в самом начале игры выпадает большинство «пять на три», нашей обязанностью является его реализовать. Мы должны использовать такие моменты, но сегодня большинство не сработало. В любом случае это наша проблема, которую будем решать.

Пропустили, потом почти весь матч провели в зоне соперника, однако с реализацией не сложилось. Нам нужно улучшать игру. Необходимо меньше нервничать в завершении и хладнокровнее использовать моменты.

— В нынешнем сезоне за «Металлургом» закрепилась слава мастеров волевых побед и запоминающихся погонь за соперниками. Но с чем связано, что зачастую так неудачно начинаете матчи, из-за чего потом и приходится тратить силы на спасение встреч?

— На самом деле, мне не кажется, что у нас есть подобная проблема. Например, сегодня было довольно хорошее начало. Мы же как раз и заработали большинство потому, что играли в атаке. Просто нужно было использовать моменты.

Никита Михайлис Фото: metallurg.ru

— После чемпионства почувствовали особый настрой на вас со стороны соперников?

— Не могу говорить за другие команды. Это лучше спрашивать у них, с каким настроем они выходят на нас. В основном все всегда играют на своём максимуме. В начале сезона все ещё находятся в хорошей форме, и нашей обязанностью является демонстрация прошлогоднего уровня игры и даже её улучшение.

— В чём нужно в первую очередь добавить «Металлургу» для окончательной стабилизации качества игры?

— Добавлять надо везде. В каких-то играх показывали свой уровень, но случались и большие провалы. Каждый компонент необходимо улучшать. Нужно играть строже, увереннее и наглее.

«Каждый в «Металлурге» стоял друг за друга и жертвовал собой. Так и добились результата»

— Если вспоминать прошлогодний успех, что стало ключевым фактором в чемпионском походе «Металлурга»?

— Всё складывалось понемножку, с начала предсезонной подготовки. Команда постепенно набирала ход, улучшала игру во всех зонах и во всех аспектах. Шло становление именно команды. Каждый стоял друг за друга и жертвовал собой. Так и добились результата.

— Серия с «Амуром» действительно так сильно закалила команду? Показалось, что с каждой серией вы выходили на всё более высокий уровень.

— Скажу, что каждая серия в плей-офф складывалась примерно одинаково. Всегда всё было в напряжении — вне зависимости от того, выигрывали или проигрывали. Мы понимали, за счёт чего можем выиграть. Находили в себе силы и возможности. Согласен с вами, что с каждой серией мы становились всё сильнее.

— Когда Илья Набоков только появился в команде, могли представить, что совсем ещё молодой вратарь станет таким оплотом надёжности в решающих матчах?

— Конечно. Ведь всё идёт с тренировок. Парень своей работой каждый день всё доказывал. А кто работает – тому и воздаётся.

«Главное в нашем спорте не личные амбиции, а командный результат»

— Что происходило с тобой в ходе плей-офф, ведь долгое время игра не давалась, результативные действия к тебе никак не приходили, и даже Андрей Разин признавал, что не может понять, что происходит?

— Такое случается в хоккее. Понятно, что мне хотелось избежать подобной ситуации. Тем более в плей-офф. Но самое главное – продолжать работать. В итоге в любом случае всё зависит от того, как ты работаешь и как отдаёшься игре.

— Когда, назовём вещи своими именами, действительно высокооплачиваемый игрок попадает в безголевую серию, общественность сразу начинает считать деньги хоккеиста. На тебя давили разговоры о твоём контракте, которые то и дело поднимались в прессе?

— Нет. Потому что каждый день я полностью отдаюсь игре. Стараюсь становиться лучше с каждой тренировкой, делать всё, что в моих силах, и помогать команде. Главное в нашем спорте не личные амбиции, а командный результат. И выиграть Кубок Гагарина – особенный момент в карьере.

Никита Михайлис Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Можно сказать, что тот гол в ворота «Локомотива», который перевернул ход первого матча финала Кубка Гагарина, стал своего рода вознаграждением за всё то, через что пришлось пройти в плей-офф?

— Мы тогда отыгрались, и появилось такое воодушевление, потому что сумел помочь команде. Обычно всё складывается от всего состава, потому что один игрок не выиграет титул. Когда взаимодействует весь состав, от этого все будут только в плюсе. Круто, что получилось забить такой гол и сравнять счёт в матче финальной серии плей-офф.

— Андрей Разин сильно поддерживал в личных разговорах?

— Конечно. Тренерский штаб всегда поддерживает, объясняет определённые моменты, говорит, что можно сделать лучше, а где нужно остудить голову.

Никита Михайлис Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Моя фраза, что КХЛ в любом случае сильнее НХЛ? Её из меня выманили»

— Недавно в Сети огромный резонанс вызвало твоё высказывание…

— Да-да (смеётся, только услышав начало вопроса). Я уже понял о чём речь.

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—… что КХЛ в любом случае сильнее, чем НХЛ. Эти слова были вырваны из контекста или как это нужно понимать?

— Да, понятно же, что там вырвали из контекста.

— А о чём вообще шла речь?

— Меня спросили про иностранцев, которые приезжали из НХЛ, и кто из них сильнее всего удивил. А я особо не слежу за этим. Для меня намного важнее наши командные амбиции и задачи. В тот момент не смог вспомнить. Получилась такая фраза. Выманили её из меня (улыбается).

«Могу пропустить чемпионат мира? Главные задачи стоят в Магнитогорске»

— С какими чувствами наблюдаешь за текущей ситуацией в родном «Барысе»?

— Всё, что ни делается, — к лучшему. Так видит новое руководство. Значит, это правильное решение.

— Остаток сезона клуб принял решение провести без иностранных хоккеистов. На твой взгляд, это пойдёт на пользу сборной Казахстана?

— Если свои ребята играют на ведущих ролях, то в любом случае они будут расти. Так что это большой плюс для национальной команды.

— Сильно расстроился из-за решения КХЛ удлинить срок проведения сезона, что, вполне возможно, лишит тебя возможности сыграть на предстоящем чемпионате мира?

— Да нет. Главные задачи стоят в Магнитогорске. В этот момент думаешь лишь о том, как выиграть Кубок. Только после завершения плей-офф начинаешь размышлять о следующих играх.