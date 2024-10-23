«Он на моей стороне». Гретцки и Овечкин говорят о великом рекорде

Всего 40 голов отделяет Александра Овечкина от Уэйна Гретцки. Капитан «Вашингтона» всё ещё стремится обойти Великого — и именно поддержка канадца может оказаться бесценной в этом стремлении.

Овечкин всегда ценил слова Гретцки о том, что тот болеет за него и ожидает, когда Алекс побьёт рекорд. Однако чем ближе нападающий подбирается к великому достижению, тем больше смысла в поддержке Уэйна.

«Это великолепно. Даже когда у меня спад, он иногда пишет мне и говорит: «Не беспокойся об этом. Всё придёт». Он на моей стороне», — сказал Овечкин официальному сайту НХЛ.

Овечкин уже открыл счёт своим голам в этом сезоне. Шайба получилась по-настоящему удивительной — отскок по странной траектории, рикошетом от хоккеиста «Нью-Джерси». Это был гол под №854.

Гретцки, повесивший коньки на гвоздь в 1999 году после 20 сезонов в НХЛ, давно утверждал, что у Овечкина есть хорошие шансы побить его рекорд по количеству голов. Со временем эти слова приобрели более реальный смысл — Ови постепенно сокращал разрыв, и к своему 20-му сезону 39-летний левый вингер приблизился на расстояние одного удара — всего 42 шайб.

Хотя в прошлом сезоне Овечкин забил 31 гол — это стало самым низким результатом за полноценный, несокращённый регулярный чемпионат в его карьере в НХЛ — он забрасывал не менее 42 шайб в 13 из своих предыдущих 19 кампаний, включая недавний сезон-2022/2023, когда поражал ворота соперников ровно 42 раза. Алекс так же ударно завершил прошлый сезон, забив 23 гола в своих последних 36 матчах. Для лучшего понимания: это темп в 52 шайбы за 82 встречи.

Даже если Овечкин не побьёт рекорд в текущем сезоне, Гретцки считает, что он будет настолько близок, что в конце концов сделает это.

«О да, конечно. Это всего лишь вопрос времени — в конце этого года, в начале следующего, когда угодно. Я хочу сказать, что он великолепный хоккеист. Он великолепный голеадор», — сказал Гретцки в сентябре.

Александр Овечкин Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Изначально, кажется, даже сам Овечкин не верил в то, что способен обойти канадскую легенду. Он преуменьшал свои шансы побить рекорд, а в 2017 году даже заявил: «Я не думаю, что это возможно. Я разговаривал с Уэйном и не думаю, что его рекорды когда-либо будут побиты».

По мере продвижения вверх по списку лучших снайперов в истории НХЛ он начинал всё больше и больше верить в эту возможность. В 2019 году Ови сказал официальному сайту лиги: «Я попытаюсь сделать это, но ты не знаешь, что произойдёт в будущем».

Овечкин стал более осторожным после того, как 23 декабря 2022 года забил свой 802-й гол и обогнал Горди Хоу. С тех пор он постоянно напоминает, что ему предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь отметки в 895 голов.

«Очевидно, что всё ещё остаётся 42 гола. Я не молодею, я старею, но самое главное — оставаться здоровым и делать свою работу. Я стараюсь забивать голы, стараюсь создавать моменты, играть в силовой манере, а самое главное — завоевать ещё один Кубок. Дело не в рекорде», — сказал он перед этим сезоном.

Тем не менее Овечкин ценит то, что Гретцки подбадривал его, вдохновлял стремиться к рекорду и говорил, что хочет быть рядом, когда он его побьёт.

«Если такой человек болеет за меня и следует за мной, это очень круто. Он лучший хоккеист в истории и великолепный человек. Он поддерживает меня, и это очень круто», — сказал Овечкин.

Ови поведал, что ещё не говорил с Гретцки о том, как справиться с давлением погони за рекордом, однако планирует обратиться к нему. Канадец, обогнавший Хоу 23 марта 1994 года, забив 802-й гол, играя за «Лос-Анджелес», единственный, кто знает, через что придётся пройти Овечкину по мере приближения к рекорду.

«Я надеюсь, когда момент будет близок, он даст мне совет, — сказал Овечкин. — Но это время ещё не настало».

В начале тренировочного лагеря Александр настаивал, что ожидания, что он может побить рекорд в этом сезоне, не повлияют на его подход.

«Ну, это мой 20-й сезон. Вы думаете, я взвалю на свои плечи груз, а вы, ребята, будете думать о том, как я играю? Нет. Мне просто нужно выйти и насладиться этим моментом, а там посмотрим, что будет», — сказал он.

Гретцки продолжает верить, что Овечкин способен побить рекорд благодаря своему поведению и мастерству.

«Всё дело в его броске. Посмотрите на таких ребят, как Бретт Халл, Марио Лемье, Майк Босси. У них появлялись возможности забить. Они не промахивались. Если ты промахиваешься, то не можешь забить. Ови. Босси. Яри Курри. Бретт Халл. Они никогда не промахиваются. И это отличает великого голеадора от хорошего, верно?

Овечкин может быть в любой точке на льду — и он поразит ворота», — сказал Гретцки.

Великий продолжает видеть историческую ценность гонки Овечкина за рекордом, говоря: «Это здорово для хоккея. Это позитивный момент для спорта».

Но не только он.

Игроки со всей НХЛ заявили, что болеют за Овечкина и хотят, чтобы он догнал Гретцки. В их число вошли даже давние соперники — такие как центрфорвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри.

«Ты должен уважать его очень сильно. Мы, каждая команда в этой лиге, очевидно, хотим видеть, как он делает то, что ему нужно, но только не против нас. Он собирается передать этот настрой каждой команде в лиге.

Но в конце концов он найдёт способ забить. Вот почему он тот, кто он есть», — сказал нападающий «Нью-Джерси» Стефан Ноэсен.