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10 российских хоккеистов КХЛ, которые до сих пор не подписали контракты и сидят без работы, 23 октября 2024 года

До сих пор без работы. Топ игроков КХЛ, засидевшихся без контрактов
Павел Панышев
10 российских хоккеистов КХЛ без контрактов
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10 опытных россиян, готовых к трудоустройству, а одного уже активно сватают в «Авангард».

На календаре 23 октября, а список неограниченно свободных агентов по-прежнему внушительный. Причины, по которым игроки не могут найти себе новое место работы, разные, но факт остаётся фактом: трудоустроиться в КХЛ стало гораздо сложнее.

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в. Александр Шарыченков, 33 года

На роль первого номера Александр уже не потянет, а вот в качестве бэкапа станет идеальным вариантом для среднего клуба. За спиной у Шарыченкова серьёзный опыт выступления в топ-командах, в том числе в ЦСКА. При дефиците на рынке голкиперов неплохой и недорогой вариант.

з. Михаил Пашнин, 35 лет

В своё время Пашнину предлагали продлить контракт с «Металлургом», но Михаил отказался и выбрал переход в СКА. Вот чем всё это в итоге закончилось. Контракт с армейцами давно расторгнут, а крепкий силовой игрок обороны никак не найдёт себе команду. При этом Пашнин мог оказаться в «Адмирале», но не позволил регламент. Бывших хоккеистов СКА во Владивостоке уже хватает.

з. Максим Чудинов, 34 года

Давние проблемы с коленом уже не позволяют выйти Чудинову на высокий уровень, да и годы дают о себе знать. После тяжёлой травмы и операции сложно найти себе подходящий вариант на высоком профессиональном уровне. Но о завершении карьеры Максим не объявлял, поэтому, видимо, готов к новому вызову. Вот только подписание контракта с Чудиновым – явный риск для обеих сторон.

Максим Чудинов

Максим Чудинов

Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

н. Александр Бурмистров, 33 года

Центральный нападающий, который давно мог перейти в «Витязь», но отказался от сделанного ему предложения. Зря. В результате найти новую команду по-прежнему не получается, хотя опыта у Александра, в том числе североамериканского, очень много. Однако реалии таковы, что конкуренция возросла в несколько раз. Особенно при лимите на легионеров в пять человек.

н. Николай Прохоркин, 31 год

Ещё один центральный форвард в нашем списке. Николай известен своим непростым характером, из-за которого периодически в разное время возникали проблемы. В последние годы Прохоркин выступал в сибирском регионе: за «Авангард» и «Сибирь». Поговаривают, что после череды травм и неудачных результатов в омском клубе Николай снова может оказаться в расположении «ястребов».

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н. Сергей Шумаков, 32 года

У Шумакова в его хоккейной жизни тоже встречались вопросы, связанные с дисциплиной, мешавшие более классному развитию карьеры. В итоге дело закончилось переходом в скромную «Ладу», но и оттуда Сергея уже попросили на выход. Сложно сказать, есть у нападающего шансы ещё раз закрепиться в КХЛ. Попробовать в случае появления новых предложений, конечно, стоит. Вопрос, что из этого получится.

н. Иван Телегин, 32 года

Когда-то Иван Телегин был неотъемлемой частью ЦСКА, а затем – «Авангарда». Более того, сам Олег Знарок брал этого форварда-работягу, идеально подходящего для игры в меньшинстве, на Кубок мира в составе сборной России. Но мы видим, как всё сильно изменилось. Теперь Иван в самом расцвете сил сидит без работы, периодически появляясь в новостных хрониках из-за семейных перипетий с бывшей женой.

Иван Телегин

Иван Телегин

Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

н. Евгений Тимкин, 34 года

Тимкин – образец силового нападающего, способного постоять за себя и за партнёров. Раньше Евгений блистал в чемпионских матчах, забрасывал за «Металлург» в ворота ЦСКА важнейшие шайбы. Сейчас подобного расклада событий ждать не стоит, но определённую помощь в нижних звеньях этот габаритный нападающий оказать может.

н. Илья Каблуков, 36 лет

Олимпийский чемпион и трёхкратный (!) обладатель Кубка Гагарина Илья Каблуков добился многого, но по-прежнему не повесил коньки на гвоздь, ещё недавно выступая за московское «Динамо». Это вызывает уважение, человек до сих пор предан любимому делу. И неважно, что Илья – оборонительный центр третьего-четвёртого звена. Черновой работы он выполняет много, тем и полезен.

н. Егор Аверин, 35 лет

У Аверина те же проблемы, что и у Чудинова, – серьёзные травмы и операции не могут не сказываться. Подписание контрактов с такими хоккеистами является большим риском, да и сам Егор так привык к выступлениям за «Локомотив», что уже вряд ли выйдет на прежний уровень в каком-то другом клубе. Хотя исключать, безусловно, ничего нельзя.

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