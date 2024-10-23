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Результаты матчей КХЛ за 23 октября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 24 октября

СКА и ЦСКА уничтожили соперников, вторая победа «Барыса» подряд. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 23 октября 2024 года
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Два армейских клуба сегодня забросили 15 шайб и не пропустили ни одной.

23 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Коротко подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Барыс
Астана
0:1 Бекетаев (Бурдасов) – 06:43 (5x4)     1:1 Карпов (Кара, Аланов) – 29:04 (5x4)     1:2 Бурдасов (Николишин) – 46:40 (5x5)     1:3 Николишин (Асетов) – 59:51 (en)    

Единственным игроком из дальнего зарубежья в составе «Барыса» остался Юхан Матсссон. Однако русско-казахстанский «Барыс» Галыма Мамбеталиева пока играет выше всяких похвал: после победы в Минске астанинский клуб увозит два очка и из Новосибирска. Победный гол в матче забил Антон Бурдасов, который полтора месяца играл явно ниже своего уровня, а сам «Барыс» в целом выглядел более заряженным, чем при прошлых тренерах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Кадейкин (Дер-Аргучинцев) – 02:45 (5x5)     1:1 Коледов (Буше) – 04:07 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Дронов, Шабанов) – 29:16 (5x4)     1:3 Кадейкин (Сикура, Кэмпфер) – 49:48 (5x4)     2:3 Макеев – 50:43 (5x5)     2:4 Ткачёв – 58:05 (en)     3:4 Чистяков (Шарипзянов, Вей) – 59:20 (6x5)    

Из-за травм и отправки в запас сбоящих лидеров состав «Авангарда» выглядел совсем непривычно. Однако получившие шанс дублёры не помогли обыграть набравший лютую скорость «Трактор». Ещё один дубль сделал Александр Кадейкин, который после неудачного начала сезона врывается в топ лучших снайперов КХЛ. Единственное, на что хватило «Авангарда» — активно провести начало матча и половину игры держать равный счёт. После сирены Сергей Звягин выглядел так, как будто ему уже объявили о непростом решении.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Менелл, Уил) – 04:32 (5x4)     0:2 Чернов (Пыленков, Джиошвили) – 08:58 (5x5)     1:2 Голышев (Меркли, Эберт) – 20:13 (5x4)    

Матч в Екатеринбурге выдался не очень насыщенным. «Динамо» забросило две относительно быстрые шайбы и заставило «Автомобилист» поменять вратаря по конспектам СКА. Эта встряска не помогла: динамовцы выглядели уставшими после своего долгого и непростого выезда, однако во второй половине встречи довольно спокойно удерживали счёт. Стоит отметить и уверенную игру отразившего 30 бросков Максима Моторыгина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Полтапов (Соркин) – 00:14 (5x5)     2:0 Афанасьев (Исхаков, Классон) – 07:41 (5x5)     3:0 Мамин (Фатеев, Нестеров) – 09:22 (5x5)     4:0 Исхаков (Седов, Афанасьев) – 17:55 (5x4)     5:0 Афанасьев (Исхаков, Седов) – 38:01 (5x4)     6:0 Абрамов (Соркин) – 50:04 (5x5)     7:0 Мамин (Фатеев) – 55:10 (5x5)    

«Амур» перед матчем в Москве расстался с тренером нападающих Евгением Фёдоровым. Однако ни это решение, ни возвращение в состав Александра Хохлачёва не спасли «тигров» от кошмара на Автозаводской. Уже в первом периоде находившийся на спаде ЦСКА забросил четыре шайбы, и после этого «Амур» не смог даже статистику бросков накрутить. Первыми шайбами в сезоне отметились молчавшие до этого Егор Афанасьев и Максим Мамин, причём оба форварда оформили дубли.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Кузнецов) – 05:11 (5x5)     0:2 Бардаков (Алистров, Григоренко) – 09:00 (5x5)     0:3 Глотов (Демидов, Выдренков) – 16:56 (5x5)     0:4 Плотников (Демидов) – 25:30 (5x5)     0:5 Никишин (Кузнецов) – 28:15 (5x5)     0:6 Зыков (Грицюк, Никишин) – 29:58 (5x5)     0:7 Грицюк (Глотов) – 38:27 (5x4)     0:8 Плотников (Демидов) – 50:45 (5x5)    

Впрочем, ЦСКА не смог обогнать своих давних оппонентов из Петербурга. Перед матчем лига напомнила об удачной статистике Михаила Кравца в играх со СКА, однако набравшая лютую форму атака петербургского клуба не оставила никаких шансов «Куньлуню». Иван Демидов выдал концерт, оформив ассистентский покер. Удивительно при этом, что звёздный новичок СКА Тони Деанджело ни одного очка не набрал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 24 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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