У «Вашингтона» всё в полном порядке, Ови приближается к Гретцки, а вот у «Филадельфии» дела хуже некуда, несмотря на старания Мичкова.

Овечкин снова забил так, как умеет лучше всех в НХЛ! И сравнялся с двумя легендами лиги

На следующий день после встречи «Филадельфии» и «Вашингтона» в Пенсильвании команды перебрались в столицу США, чтобы провести единственный матч игрового дня.

Первая половина встречи полностью осталась за «Кэпиталз». Тейлор Рэддиш открыл счёт на пятой минуте, подставив клюшку под дальний бросок и распечатав Ивана Федотова.

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Следующий гол российский вратарь «Флайерз» пропустил в начале второго периода, не успев закрыть «домик» при броске Ника Дауда.

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Прошло чуть больше минуты, как счёт стал 3:0. Жуткий провал в обороне «Филадельфии» привёл к тому, что Коннор Макмайкл выбежал «один в ноль», Федотов выручить не сумел.

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Как и в эпизоде на 28-й минуте, когда Макмайкл в центре зоны подставил клюшку под бросок Тревора ван Римсдайка.

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«Вашингтон» не оставлял шансов несчастной «Филадельфии», но очередное большинство в матче помогло гостям найти точку опоры, при помощи которой они едва не перевернули ход встречи. Трэвис Конечны распечатал Логана Томпсона, а Матвей Мичков в этом эпизоде заработал голевую передачу.

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До конца периода забил ещё Оуэн Типпетт, а на 47-й минуте для «Филадельфии» замаячила реальная перспектива камбэка. Мичков продемонстрировал свой шикарный бросок в большинстве формата «4 на 3».

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Но на этом моменте «Вашингтон» собрался и не позволил своим болельщикам увидеть конфуз любимой команды. Вместо этого «столичные» дважды поразили пустые ворота «лётчиков». И одну из шайб, конечно, забросил Александр Овечкин!

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Это 855-й гол Ови в НХЛ, до рекорда Гретцки теперь осталось 39 заброшенных шайб. Россиянин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота, теперь у него 58 шайб в таком формате. Ну и, само собой, не обошлось без повторения какого-либо исторического достижения. Овечкин забросил 50-ю шайбу за карьеру в матчах с «Филадельфией», он стал 22-м игроком в истории НХЛ, который забил 50+ голов в ворота как минимум четырёх клубов. При этом за последние 44 сезона всего четыре хоккеиста отмечались подобным достижением. Рекорд здесь принадлежит Уэйну Гретцки (пять команд), тогда как Овечкин повторил достижения Стива Айзермана и Марио Лемье (по четыре).