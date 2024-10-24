ЦСКА в межсезонье просчитался? В клубе не хватает элитных центральных нападающих

Перед началом сезона ЦСКА выглядел одной из самых интригующих команд – Сергей Фёдоров покинул пост главного тренера, лидеры, которые ковали плечом к плечу победы, в большинстве своём разъехались по другим клубам, а из Северной Америки был вызван целый десант молодых и перспективных. На лавку встал опытный Илья Воробьёв, бравший кубки и жаждавший после годичного перерыва доказать, что он здесь и до сих пор в обойме топ-тренеров.

Начало сезона получилось достаточно хорошим – ЦСКА заиграл по-новому, задышал полной грудью, но одно поражение со счётом 0:7 подействовало на команду настолько сильно, насколько это было возможно. Армейцы потеряли уверенность, стали зажатыми и за несколько дней изменились до неузнаваемости.

Именно в таких условиях обычно все проблемы и начинают выходить наружу, это для них самая благоприятная почва. Однако сегодня весь их комплекс затрагивать не будем, а сконцентрируемся на моменте, который на поверхности не лежал – речь о дефиците элитных центральных нападающих.

Начнём с того, кого потеряла армейская команда – Светлакова и Григоренко. Аргументацию мы все помним – нужно было избавиться от игроков, подуставших от побед. Удивительно, что под крайние меры попал Светлаков, который плоть от плоти является армейцем и всегда бился за команду, не жалея себя. Андрей, ставший одним из любимчиков Бенуа Гру, демонстрирует, что расставание, возможно, было поспешным. Сейчас бывший форвард ЦСКА доказывает, что он один из лучших двусторонних центров в лиге. Да, может быть, в систему Воробьёва Светлаков бы так органично не вписался, но теперь мы об этом вряд ли узнаем.

Никита Нестеров и Андрей Светлаков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

О расставании с Григоренко так много не скажешь – оно, действительно, напрашивалось, так как Михаил начал постепенно затухать, хотя и выдавал порой яркие матчи. Но в ЦСКА, как мы знаем, «порой» недопустимо.

Несмотря на летние усиления, которые должны были залатать появившиеся дыры в составе, центральную ось составляют те, кто играл и до этого – Соркин, приятно удивляющий на старте, Каменев, Карнаухов, который по природе всё-таки не центральный нападающий, и Мингачёв, старательно пытающийся стать твёрдым игроком основы. Ещё одно место занял Руслан Исхаков, который лучший хоккей тоже показывает на краю нападения. В случае с Русланом это особенно показательно, так как от юркого нападающего, обладающего очень незаурядной техникой, толку бы больше было с краю по причине большей свободы, роль центрального требует умений при игре в обороне несколько иного.

Руслан Исхаков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В чём, собственно говоря, проблемы? Помимо игры на точке, с чем у ЦСКА глобальных сбоев нет, в задачи центрального входят помощь защитникам при игре в обороне и игра на чужом пятаке, с чем, действительно, у армейцев пока есть сложности. Метания того же Исхакова, который порой будто сам не понимает, какая у него позиция, являются причиной как низкой продуктивности в атаке, так и слабой игры в собственной зоне: глупый проброс в матче с «Сочи», после которого южане забросили вторую шайбу, как один из примеров растерянности.

А были ли возможности у ЦСКА предвидеть эту ситуацию и разрешить её уже летом? Были, но минимальные. В прессе были отголоски слухов о том, что армейцам интересен Шаров из «Салавата», на рынке, хоть и недолго, был Кадейкин, однако он поехал в Челябинск. Представить Николая Прохоркина, до сих пор сидящего без работы, в московской команде почти нереально. Можно было изучить североамериканский рынок, но взгляд на легионеров нынче у армейцев не устремлён.

Можно ли отыскать кого-нибудь сейчас? Вряд ли. Про Прохоркина уже было сказано, условный Каблуков сейчас точно не соответствует уровню ЦСКА. Может быть, устроить какой-нибудь обмен? Ресурсы, конечно, для этого есть, однако веры в то, что их хватит, нет.

Да, проблема не такая, чтобы начинать бить в колокола, но на дистанции это может стать чувствительно. А у команды с такими амбициями подобные сложности становятся более выпуклыми.