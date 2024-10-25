«Бог увёл от страшного, руки и ноги сами двигаются». Откровенный Кузьмин — о жуткой травме

Глеб Кузьмин, чью травму в результате контакта с Дарреном Дицем и столкновения с бортом в матче регулярного чемпионата между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» иначе как ужасной не назовёшь, постепенно идёт на поправку после перенесённой операции. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» 27-летний форвард вспомнил, как произошёл тот злосчастный эпизод, а также рассказал о процессе восстановления и большой поддержке от разных людей, которую он продолжает получать.

«Помимо операции, реабилитация и курс её прохождения очень важны»

— Как ваше самочувствие?

— Хорошее. Понятно, что неидеально себя чувствую, процесс реабилитации идёт, с каждым днём легче в быту и в плане тренировок.

— Как проходит процесс реабилитации в Уфе?

— В Уфе я езжу в клинику, у меня около часа тренировка, плюс самостоятельно делаю упражнения, которые запоминаю, повторяю их. От меня самого очень многое зависит. Надо мотивировать себя, развивать мобильность в своих суставах, которые не совсем в порядке после операции.

— Что говорят врачи? Всё прошло успешно?

— Всё хорошо. Если снова вернуться к реабилитации, то, помимо операции, она и курс её прохождения очень важны.

— В итоге это был компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе?

— Да, шестой грудной позвонок. Компрессионный перелом.

Травма Глеба Кузьмина Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Это дело случая, потому что я катил по прямой. Если бы сбоку выезжал, то тогда бы не упал»

— Вы отчётливо помните тот эпизод, когда врезались в борт?

— Помню. Повернул налево голову, куда делал передачу. Когда упал на лёд, то посмотрел на борт, прошла секунда, и я в него врезался.

— Первые ощущения после удара: сильная боль в позвоночнике и голове?

— Боль почувствовал. Как раз там, где был перелом. Голова болела, но быстро прошла.

— Даррен Диц и хоккейный клуб «Авангард» принесли вам извинения?

— Да, Диц написал, главный тренер омичей Сергей Звягин написал, и капитан команды Дамир Шарипзянов — тоже. Пожелали здоровья, всего хорошего.

— На повторе видно, что контакт между вами и Дицем был, соперник делал провожающее движение рукой. Согласны, что за такие фолы в КХЛ надо жёстко наказывать, или это всё же несчастный случай?

— Это дело случая, потому что я катил по прямой. Если бы сбоку выезжал, то тогда бы не упал. А получилось так, что менял центр тяжести. Не считаю, что Диц виноват, просто он дал мне инерцию в ту секунду, когда я был в неудобном положении и конёк не встал на лёд. Иногда, когда подталкиваешь партнёра, он просто падает, не успевая как следует поставить ногу. На предсезонке НХЛ Нюландера неудачно подтолкнул клюшкой партнёр. В итоге человек упал на конёк другого хоккеиста, своего соперника, получив травму. Многие хоккеисты сталкивались с этим: ты просто не готов к ускорению в данную секунду, твои ноги не успели за скоростью, которая развилась.

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«Всегда находился в сознании. Был лёгкий туман в голове, но всех помню»

— Из КХЛ или со стороны судей какие-то комментарии и пояснения по эпизоду в ваш адрес и в адрес клуба поступали?

— Может, клубу что-то пришло, но у меня другие заботы, искать справедливость мне неинтересно. Кто считает, что был фол, пусть думает, что судьи пропустили удаление, а для меня это стечение обстоятельств.

— В КХЛ это уже не первая подобная тяжёлая травма. Какие шаги нужно предпринимать, чтобы максимально обезопасить игроков?

— Здесь скорее не лиге, а разработчикам надо задаться вопросом. Вот, например, сделали стёкла специальные, которые сглаживают удар, когда проводишь силовой приём и врезаешься в стекло. Борты мягче можно сделать, но не знаю, как технически это выполнить. Раньше борты были деревянными и более жёсткими.

— По пути в уфимскую больницу на скорой сознание не теряли?

— Всегда находился в сознании. Был лёгкий туман в голове, но всех помню, все были рядом: врачи, родные, жена, пацаны из команды. Все меня поддерживали. Для всех это был шок: такая редкая и тяжёлая травма.

— Вынужденную транспортировку в московскую клинику перенесли хорошо? Это был частный борт?

— Было всё нетрудно, за исключением того, что всегда лежал на спине, а специальная подстилка под ней оказалась достаточно жёсткой. Перелёт прошёл хорошо. Ребята, которые работают на спецбортах, настоящие профессионалы, люди возят лежачих больных. Всё получилось очень быстро и качественно.

Глеб Кузьмин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Травма не оставила никого равнодушным»

— Было приятно, когда вся команда во главе с главным тренером Виктором Козловым приходила вас навестить?

— Да, приятно, что ребята не забывают. Я в тяжёлую ситуацию попал, а они сделали её мягче для меня. Сначала приехал главный тренер Виктор Николаевич Козлов с помощниками, администраторами, видеооператорами, а потом уже вечером игроки. Поговорил со всеми, и стало легче.

— Вам писали в мессенджеры, активно звонили по видеосвязи. Капитан команды Григорий Панин здесь главный инициатор.

— Да. Но не только Гриша набирал и писал, просто он всё выкладывал в интернет. Многие ребята звонили, интересовались самочувствием, не давали мне скучать.

— Как отреагировала на случившееся ваша семья? Вы наверняка и сами сильно переживали за родных.

— Отчасти да. Понятно, что травма не оставила никого равнодушным, кто-то меньше перенёс её на себе, кто-то больше. Брат и жена были сильными, маме и папе всё немного посложнее далось. Родственники со стороны жены оказали большую помощь. Карина Владимировна — тётя моей жены — врач, многое советовала, много помощи исходило от неё. Мама моей жены помогала с маленьким ребёнком, так как жена находилась со мной. Потом моя мама прилетела из Воронежа в Уфу, а из Уфы в Москву, и стало намного легче.

— Какие сроки восстановления поставили врачи, нынешний сезон для вас завершён?

— Всё зависит от меня, нет рамок, всё это непросто, конечно. Посмотрим, как пройдёт реабилитация, как поведут себя мышцы, как весь мой организм будет себя чувствовать. Потому что всё-таки это не травма руки, это позвоночник — главное в структуре нашего организма.

— Какие нагрузки сейчас разрешены?

— Много что могу делать. Например, делаю выпады без веса, так как я стою и сижу в корсете. Когда ложусь в кровать — тогда могу его снимать. Сейчас больше занимаемся на руки. После такой травмы всё упирается в руки, у спортсменов большая мышечная масса. Пришлось немного подвинуть мышцы, и из-за этого есть некая скованность в руках.

«Благодарен за то, что могу быть самостоятельным, несмотря на серьёзное повреждение, и вернуться в большой спорт»

— Были опасения, что карьера после такого может досрочно завершиться?

— Всё может быть, травма есть травма. Любая травма может закончить карьеру. Я работал над собой и до случившегося. Были тяжёлые этапы, когда что-то не получалось. Понял для себя, что нельзя ставить хоккей во главе своей жизни. Есть и родные, и семья, и здоровье. Хоккей – это успех, деньги, карьера, узнаваемость, но, на мой взгляд, тот, кто думает, что хоккей — это всё и без него он не станет великим человеком — у того многое может не получаться. Я думал немного иначе и, когда получил травму, конечно, переживал, но в то же время успокаивал себя, что у меня дома маленький сын, любящая жена, родные. Бог увёл от страшного, руки и ноги сами двигаются. Благодарен за то, что могу быть самостоятельным, несмотря на серьёзное повреждение, и вернуться в большой спорт.

— Расскажите о вашем нынешнем распорядке дня: с чего он начинается, как проходит, чем заканчивается.

— Гибкий распорядок. Я встаю, провожу время утром с сыном и семьёй, иду на арену. Важно, что общаюсь с ребятами, докторами, массажистами. Дальше еду домой или выдвигаюсь на реабилитацию, потому что она всегда в разное время. Потом вечером отдыхаю, тренируюсь сам в домашних условиях, когда силы появляются.

Глеб Кузьмин — с командой: Видео Травмированный Глеб Кузьмин вернулся в Уфу и посетил тренировку «Салавата Юлаева»

— Планируете посещать все домашние матчи «Салавата Юлаева»?

— Пока не получается, всё упирается в силы. Тяжело смотреть хоккей. Некоторые игры смотрю по телевизору. Например, видел матч с «Сочи».

— За вас переживали вся хоккейная семья, болельщики всех клубов, игроки, тренеры и журналисты. Согласитесь, такое внимание дорогого стоит.

— Да, мне очень приятно, никому не пожелаешь в такой ситуации оказаться. Если такое случается, нужно объединяться. Ребята правильно среагировали. И не только все хоккейные ребята, потому что мне писали парни со двора, где я родился. Все люди сплачиваются в подобные моменты. Это очень здорово, помогает не быть грустным и побыстрее восстанавливаться.