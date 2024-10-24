Кубка Гагарина в 2026-м не будет? «Амур» — большое разочарование старта КХЛ

Из клубов, которые весной вылетели в первом раунде, «Амур» оставил самое приятное впечатление. Хабаровская команда грамотно сыграла от своих сильных сторон, в отдельных моментах давила «Металлург» прессингом и силовой игрой. При счёте 2-2 в серии «Амур» явно подвела реализация моментов, которых команда создавала не меньше, чем будущий чемпион.

Несмотря на смену всего руководства, «Амур» сохранил почти весь свой костяк и главного тренера Андрея Мартемьянова — лишь второго человека после Ханну Йортикки, который выводил клуб в плей-офф, и единственного, который смог сделать это дважды. Более того, клуб смог заполнить всю квоту легионеров, пригласив в том числе Алекса Гальченюка. На фоне больших проблем у многих восточных топов стабильность «Амура» на бумаге превращала его в претендента даже на нечто большее, чем восьмое место.

Однако прямо сейчас сезон «Амура» — тотальная катастрофа, больше напоминающая времена ранней КХЛ. Вчера «тигры» получили 0:7 от ЦСКА (а ранее были и 2:7 дома от «Торпедо») и весь сезон испытывают гигантские проблемы с атакой. Ни один человек в составе «Амура» не набрал более 10 очков и не забил более пяти голов. «Амур» реализует лишь 8,4% большинства и в меньшинстве забросил лишь на одну шайбу меньше, чем «5 на 4». «Барыс», чей сезон превратился в тотальную катавасию, после вчерашней победы в Новосибирске отстаёт лишь на одно очко. Что происходит с «тиграми»?

Стоит отметить, что сложнейший старт сезона был у «Амура» и год назад — шайбы тоже давались с гигантским трудом. При этом в обороне чаще всего был порядок, и благодаря этому бо́льшую часть сезона «тигры» всё равно крутились недалеко от зоны плей-офф, попав туда благодаря мощному финальному рывку: наказание «Сибири» по «делу Гордеева» тоже немного помогло. Кроме того, у «Амура» год назад был менее мощный подбор форвардов: когда с травмами выбыли Алекс Бродхёрст и Пётр Хохряков, в центральной оси вообще не осталось людей с опытом игры в топ-6 клуба КХЛ.

Александр Хохлачёв Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Точно так же, как и сейчас, грустил высокооплачиваемый Александр Хохлачёв, который стал чуть ли не лицом проблем этой команды в «Амуре». Год назад после травмы Бродхёрста у экс-форварда «Спартака» и не было в звене креативных центров, потому что их в команде не осталось вообще. На американского центра тогда свалились все возможные проблемы: и пищевое отравление, и перелом, и воспаление лёгких за несколько месяцев. Когда Алекс выздоровел, два Алекса в связке стали смотреться куда свежее.

А сейчас-то что мешает Хохлачёву с одной шайбой в сезоне? Сложно вообще выделить хотя бы одного высокооплачиваемого форварда «Амура», который нормально провёл эти два месяца. Гальченюк — лучший бомбардир команды, но семь очков — не тот показатель, которого ждали от звезды КХЛ. Наш недавний герой Арно Дюрандо по игровому профилю выглядел человеком, который в хоккей «Амура» ложится, но даже у него всё скромно.

И здесь неизбежно появляется критика в адрес Мартемьянова — хоккей у него оборонительный, звёзды не раскрываются, и всё в этом же духе. Однако у этого же самого Мартемьянова «Автомобилист» выдал лучший в истории сезон в атаке, забрасывая в среднем более трёх шайб за матч в регулярке-2018/2019, параллельно выдавая лучший процент успешных обводок в КХЛ. У этого же самого Мартемьянова весьма своенравный и капризный Тейлор Бек выдал лучший сезон в КХЛ два года назад, играя с не самыми звёздными партнёрами на непривычной позиции в центре, а Александр Шаров перезапустил карьеру (пусть и с попутными трудностями).

Ещё работая в «Автомобилисте», тренер говорил в интервью Sports.ru: «Да, выход из обороны, прохождение средней зоны – это системность. В атаке, когда ты притащил шайбу на две трети зоны уже, я не требую, чтобы люди делали обязательно вот так и вот так. Есть какие-то стандарты, которые игроки должны делать на раз-два с закрытыми глазами, но остальное всё придумывает команда. Ты в зоне соперника, там нестандартное решение порой приводит к таким моментам, что закачаешься – это я разрешаю. Когда есть люди, которые могут сыграть нестандартно в глубине зоны, то к нам тяжелее готовиться!».

Нельзя говорить, что хоккей Мартемьянова раньше как-то связывал руки самым креативным форвардам. Да, «Сибирь» и «Амур» не играли в какие-то кружева: это были тяжеловесные команды, душащие соперника прессингом и ставившие в атаке в первую очередь на бросок: в прошлом сезоне «тигры» заняли шестое место в лиге по попаданиям в створ. Когда «Сибирь» снимала видео с микрофоном на Мартемьянове, в ролик попали и такие слова: «Бросать не будешь, так никогда не забьёшь! Поувереннее — бросай и всё! Там боги стоят, что ли?»

Доводить эту стратегию до ума помогает ещё и помощник главного тренера, отвечающий за атаку. Три сезона Мартемьянову помогал Константин Шафранов, который смог построить сильное большинство в двух клубах — и главный тренер всегда публично отмечал успешную работу своего ассистента. Однако в 2020-м никому из старого штаба «Автомобилиста» не предложили контракт, и Шафранов ушёл в «Авангард», откуда потом перебрался в СКА. После этого за четыре сезона в разных штабах Мартемьянова, что весьма показательно, работали четыре разных тренера по атаке!

Андрей Мартемьянов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Четвёртый, Евгений Фёдоров, лишился своего места как раз перед московским дебаклем. Приглашение тренера, который никогда не работал в КХЛ, а только в ВХЛ, изначально казалось странным: тем более его «Кузня» в прошлом году даже не попала в плей-офф. Большинство «Амура» в этот период выглядело просто хаотичным перемещением людей с шайбой без всякой цели. Тем не менее Мартемьянов на пресс-конференции уже бывшего помощника фактически защитил: «Уход Федорова – это решение руководства. Я настаивал, чтобы он остался. Конечно, это сказывается на команде. Поисков нового тренера, насколько мне известно, не ведётся», — сказал главный тренер на пресс-конференции.

Всё это прозвучало так, словно менеджмент и тренерский штаб существуют в неких параллельных реальностях. Михаил Дегтярёв не просто уехал в Минспорта, но и увёз с собой в Москву всю «хабаровскую» команду, которая в своё время проделала обратный маршрут. Теперь у «Амура» новое-старое руководство: новый гендиректор Евгений Лугин в клубе до этого работал дважды и сначала был спортивным директором.

Журналист Александр Бедарев писал в своём телеграм-канале: «Новый гендиректор начал с того, что просто повыгонял в офисе всех тех, кто реально за полтора года поменял маркетинг, билетку и матчдей от уровня «слабо» до уровня «выше среднего» и стремился по этому уровню догнать топов Востока». Подтвердить это сложно, однако летом у «Амура» действительно возникали организационные и бытовые огрехи, которых не было за год до этого.

При этом почти все контракты этого «Амура» рассчитаны на один год: возможно, в случае неудачи команды-2024 в следующем году клуб будет собирать совсем других людей на совершенно другие деньги. Конечно, можно хихикать над «Кубком к 2026-му», но бо́льшую часть своей жизни в КХЛ до «дегтярёвской» эры «Амур» был очень печальным зрелищем, на котором часто кормились агенты. В случае чего видеть потенциальное возвращение этих времён совсем не хочется.