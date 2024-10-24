Топ-события пятницы: «Спартак» — СКА в КХЛ, футбол, теннис и Ф-1

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Посмотреть все события 25 октября в Матч-центре
- 🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 2:30: «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА
- 🎾 7:30*: Софья Кенин (США, WC) — Дарья Касаткина (Россия, 3), Токио, 1/4 финала
- 🎾 16:30*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Бен Шелтон (США, 6), Базель, 1/4 финала
- 🏒 18:00: «Лада» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Спартак» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 21:30: «Майнц» — «Боруссия» Мёнхенгладбах, Бундеслига, 8-й тур
- 🏎 21:30: Формула-1, Гран-при Мексики, свободная практика 1
- ⚽️ 21:45: «Ренн» — «Гавр», Лига 1, 9-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: как пройдёт первая встреча Берюбе с бывшей командой?
Крэйг Берюбе возглавил «Сент-Луис» по ходу сезона-2018/2019, когда команда находилась в тяжелейшем положении. Ему удалось не только вытащить её со дна, но и в том же году привести «Блюз» к их первому Кубку Стэнли. Однако всё когда-то заканчивается, и посреди прошлого сезона Берюбе был уволен. Летом он возглавил «Торонто», и сегодняшний матч станет для него первым с «Сент-Луисом» после отставки. Передаст ли он привет бывшим победой?
🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: продлит ли Панарин результативную серию?
Артемий Панарин – второй бомбардир НХЛ прямо сейчас, а от лидера гонки Кейла Макара он отстаёт всего на одно очко. Такие успехи – результат очередной потрясающей результативной серии россиянина. У него уже входит в привычку мощно начинать регулярку – в прошлом году серия со старта сезона длилась 15 матчей, в этом – уже шесть. Получится ли у него огорчить своего друга Сергея Бобровского и продлить нынешнюю серию?
🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: как закончится дуэль Кучерова и Капризова?
На хвосте у Панарина в гонке бомбардиров сидит другой российский кудесник – Никита Кучеров, чья результативная серия тоже длится шесть матчей. Сейчас ему предстоит проверять на прочность оборону «Миннесоты», которая в последних трёх играх больше одной не пропускала и не проигрывала, включая победу над действующим чемпионом «Флоридой». Главная звезда «дикарей» Кирилл Капризов тоже великолепно играет на старте сезона и замыкает десятку лучших бомбардиров лиги. Как закончится их очная дуэль?
🏀 2:30: «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: возвращение Дончича в строй поможет «бродягам» победить Вембаньяму?
«Даллас Маверикс» в предсезонке победил лишь в одном матче из четырёх. Без Луки Дончича команда выглядела не лучшим образом. Словенская суперзвезда восстановилась и готова провести свой первый матч в сезоне. «Сан-Антонио Спёрс» во главе с Виктором Вембаньямой и Крисом Полом намерены улучшить результаты в этом регулярном чемпионате. Кто из европейских звёзд приведёт свою команду к первой победе в сезоне?
🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА
Интрига: кто окажется сильнее во встрече лучших игроков прошлого сезона?
Лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич в прошлом сезоне выиграл третью награду самому ценному игроку регулярного чемпионата (MVP). При этом сербский центровой опередил в гонке за статуэтку Шея Гилджес-Александера, который привёл «Оклахома-Сити Тандер» к первому месту турнирной таблицы Западной конференции. В плей-офф команды не добрались даже до финала Запада, поэтому в нынешней регулярке ставки возросли. Кто победит – Йокич или Гилджес-Александер?
🎾 7:30*: Софья Кенин (США, WC) — Дарья Касаткина (Россия, 3), Токио, 1/4 финала
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: сколько матчей продлится победная серия Касаткиной?
Дарья Касаткина продолжает серию победных встреч. После титула на «пятисотнике» в Нинбо она успешно выступает и в Токио. Её соперницей по четвертьфиналу будет американка Софья Кенин. Девушки уже играли четыре раза, и счёт пока ничейный — 2-2. Софья была сильнее в Майами-2018 и в Дубае-2019, а Дарья отыгралась в Сиднее-2022 и на US Open — 2023. Победительница нового матча сразится в полуфинале с кем-то из пары Кэти Бултер — Бьянка Андрееску.
🎾 16:30*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Бен Шелтон (США, 6), Базель, 1/4 финала
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: справится ли Рублёв с американцем?
Первая ракетка «пятисотника» в Базеле россиянин Андрей Рублёв успешно продвигается по сетке. Его соперником по 1/4 финала будет американец Бен Шелтон. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель далее сразится с кем-то из пары Стефанос Циципас — Артюр Фис.
🏒 18:00: «Лада» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: продолжит ли «Трактор» побеждать?
«Лада» с трудного дальневосточного выезда привезла домой четыре из восьми возможных очков и даже неожиданно начала много забивать. У подопечных Олега Браташа после этого была почти неделя на отдых и восстановление, хотя часто долгий простой играет с командами злую шутку. Тем более в гости к ним приезжает великолепный «Трактор» — главная сила Востока в этом сезоне. Челябинцы показывают искромётный хоккей и идут практически без поражений – 10 побед в последних 11 матчах. Сможет ли «Лада» что-то противопоставить такой силе?
🏒 19:30: «Спартак» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: обойдёт ли «Спартак» СКА в турнирной таблице?
Матчи СКА и «Спартака» носят принципиальный характер и всегда приковывают к себе внимание. А сейчас это ещё и непосредственные соперники за место под солнцем. Армейцы после пяти побед подряд расположились на второй строчке Запада, красно-белые, отставая на два очка, занимают третье место. Изменит ли ситуацию первая очная встреча команд в этом сезоне?
⚽️ 21:30: «Майнц» — «Боруссия» Мёнхенгладбах, Бундеслига, 8-й тур
Интрига: битва двух крепких команд, оказавшихся в кризисе
И «Майнц», и мёнхенгладбахская «Боруссия» — хорошие команды, по меркам Бундеслиги. Однако на старте сезона клубы оказались в нижней части таблицы. «Майнц» идёт на 11-м месте, «Боруссия» — 12-я. Впереди у команд очный матч, который позволит взлететь вверх по таблице. И усложнить жизнь для конкурента. Кто исполнит этот план?
🏎 21:30: Формула-1, Гран-при Мексики, свободная практика 1
Интрига: последняя гастроль Шварцмана. Или последний шанс?
В Мехико стартует очередной этап Формулы-1, и на первой пятничной тренировке сразу несколько команд посадят за руль молодых пилотов. Каждая из команд обязана дважды за сезон отдавать практики молодым, и из заключительных этапов Гран-при Мексики подходит идеально: это «обычный» этап без спринтерских гонок, при этом вторую практику расширят до 90 минут ради тестов перспективных шин «Пирелли», так что пропустившие тренировку пилоты получат время всё наверстать. «Кик-Заубер» вновь посадит в болид российско-израильского резервиста «Феррари» Роберта Шварцмана. Возможно, для Шварцмана это своего рода «прощальная гастроль» в Ф-1: есть большая вероятность, что он отправится в серию IndyCar. А может, швейцарская команда всё ещё рассматривает Роберта как претендента на второе место. В таком случае Мексика — последний шанс зарекомендовать себя и вырвать контракт.
⚽️ 21:45: «Ренн» — «Гавр», Лига 1, 9-й тур
Интрига: команда Кузяева прервёт неудачную серию?
«Гавр» уступил в пяти турах подряд. Команда идёт на 16-м месте в Лиге 1 и находится в зоне стыков. Пора выбираться из тяжёлого положения. Хотя в следующем туре «Гавр» едет в гости к «Ренну». Соперник идёт в таблице 13-м, также испытывая игровые проблемы. Хотя состав «Ренна» позволяет думать о большем. Получится у «Гавра» прервать неудачную серию и сотворить мини-сенсацию?