Топ-события пятницы: «Спартак» — СКА в КХЛ, футбол, теннис и Ф-1

Лучший спорт 25 октября: НБА, крутые матчи в НХЛ, а ещё «Гавр» Кузяева сыграет с «Ренном». Ваше расписание дня!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как пройдёт первая встреча Берюбе с бывшей командой?

Крэйг Берюбе возглавил «Сент-Луис» по ходу сезона-2018/2019, когда команда находилась в тяжелейшем положении. Ему удалось не только вытащить её со дна, но и в том же году привести «Блюз» к их первому Кубку Стэнли. Однако всё когда-то заканчивается, и посреди прошлого сезона Берюбе был уволен. Летом он возглавил «Торонто», и сегодняшний матч станет для него первым с «Сент-Луисом» после отставки. Передаст ли он привет бывшим победой?

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продлит ли Панарин результативную серию?

Артемий Панарин – второй бомбардир НХЛ прямо сейчас, а от лидера гонки Кейла Макара он отстаёт всего на одно очко. Такие успехи – результат очередной потрясающей результативной серии россиянина. У него уже входит в привычку мощно начинать регулярку – в прошлом году серия со старта сезона длилась 15 матчей, в этом – уже шесть. Получится ли у него огорчить своего друга Сергея Бобровского и продлить нынешнюю серию?

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🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как закончится дуэль Кучерова и Капризова?

На хвосте у Панарина в гонке бомбардиров сидит другой российский кудесник – Никита Кучеров, чья результативная серия тоже длится шесть матчей. Сейчас ему предстоит проверять на прочность оборону «Миннесоты», которая в последних трёх играх больше одной не пропускала и не проигрывала, включая победу над действующим чемпионом «Флоридой». Главная звезда «дикарей» Кирилл Капризов тоже великолепно играет на старте сезона и замыкает десятку лучших бомбардиров лиги. Как закончится их очная дуэль?

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🏀 2:30: «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: возвращение Дончича в строй поможет «бродягам» победить Вембаньяму?

«Даллас Маверикс» в предсезонке победил лишь в одном матче из четырёх. Без Луки Дончича команда выглядела не лучшим образом. Словенская суперзвезда восстановилась и готова провести свой первый матч в сезоне. «Сан-Антонио Спёрс» во главе с Виктором Вембаньямой и Крисом Полом намерены улучшить результаты в этом регулярном чемпионате. Кто из европейских звёзд приведёт свою команду к первой победе в сезоне?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто окажется сильнее во встрече лучших игроков прошлого сезона?

Лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич в прошлом сезоне выиграл третью награду самому ценному игроку регулярного чемпионата (MVP). При этом сербский центровой опередил в гонке за статуэтку Шея Гилджес-Александера, который привёл «Оклахома-Сити Тандер» к первому месту турнирной таблицы Западной конференции. В плей-офф команды не добрались даже до финала Запада, поэтому в нынешней регулярке ставки возросли. Кто победит – Йокич или Гилджес-Александер?

🎾 7:30*: Софья Кенин (США, WC) — Дарья Касаткина (Россия, 3), Токио, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сколько матчей продлится победная серия Касаткиной?

Дарья Касаткина продолжает серию победных встреч. После титула на «пятисотнике» в Нинбо она успешно выступает и в Токио. Её соперницей по четвертьфиналу будет американка Софья Кенин. Девушки уже играли четыре раза, и счёт пока ничейный — 2-2. Софья была сильнее в Майами-2018 и в Дубае-2019, а Дарья отыгралась в Сиднее-2022 и на US Open — 2023. Победительница нового матча сразится в полуфинале с кем-то из пары Кэти Бултер — Бьянка Андрееску.

🎾 16:30*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Бен Шелтон (США, 6), Базель, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Рублёв с американцем?

Первая ракетка «пятисотника» в Базеле россиянин Андрей Рублёв успешно продвигается по сетке. Его соперником по 1/4 финала будет американец Бен Шелтон. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель далее сразится с кем-то из пары Стефанос Циципас — Артюр Фис.

🏒 18:00: «Лада» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 октября 2024, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Трактор» побеждать?

«Лада» с трудного дальневосточного выезда привезла домой четыре из восьми возможных очков и даже неожиданно начала много забивать. У подопечных Олега Браташа после этого была почти неделя на отдых и восстановление, хотя часто долгий простой играет с командами злую шутку. Тем более в гости к ним приезжает великолепный «Трактор» — главная сила Востока в этом сезоне. Челябинцы показывают искромётный хоккей и идут практически без поражений – 10 побед в последних 11 матчах. Сможет ли «Лада» что-то противопоставить такой силе?

🏒 19:30: «Спартак» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обойдёт ли «Спартак» СКА в турнирной таблице?

Матчи СКА и «Спартака» носят принципиальный характер и всегда приковывают к себе внимание. А сейчас это ещё и непосредственные соперники за место под солнцем. Армейцы после пяти побед подряд расположились на второй строчке Запада, красно-белые, отставая на два очка, занимают третье место. Изменит ли ситуацию первая очная встреча команд в этом сезоне?

⚽️ 21:30: «Майнц» — «Боруссия» Мёнхенгладбах, Бундеслига, 8-й тур

Интрига: битва двух крепких команд, оказавшихся в кризисе

И «Майнц», и мёнхенгладбахская «Боруссия» — хорошие команды, по меркам Бундеслиги. Однако на старте сезона клубы оказались в нижней части таблицы. «Майнц» идёт на 11-м месте, «Боруссия» — 12-я. Впереди у команд очный матч, который позволит взлететь вверх по таблице. И усложнить жизнь для конкурента. Кто исполнит этот план?

🏎 21:30: Формула-1, Гран-при Мексики, свободная практика 1

Интрига: последняя гастроль Шварцмана. Или последний шанс?

В Мехико стартует очередной этап Формулы-1, и на первой пятничной тренировке сразу несколько команд посадят за руль молодых пилотов. Каждая из команд обязана дважды за сезон отдавать практики молодым, и из заключительных этапов Гран-при Мексики подходит идеально: это «обычный» этап без спринтерских гонок, при этом вторую практику расширят до 90 минут ради тестов перспективных шин «Пирелли», так что пропустившие тренировку пилоты получат время всё наверстать. «Кик-Заубер» вновь посадит в болид российско-израильского резервиста «Феррари» Роберта Шварцмана. Возможно, для Шварцмана это своего рода «прощальная гастроль» в Ф-1: есть большая вероятность, что он отправится в серию IndyCar. А может, швейцарская команда всё ещё рассматривает Роберта как претендента на второе место. В таком случае Мексика — последний шанс зарекомендовать себя и вырвать контракт.

⚽️ 21:45: «Ренн» — «Гавр», Лига 1, 9-й тур

Интрига: команда Кузяева прервёт неудачную серию?

«Гавр» уступил в пяти турах подряд. Команда идёт на 16-м месте в Лиге 1 и находится в зоне стыков. Пора выбираться из тяжёлого положения. Хотя в следующем туре «Гавр» едет в гости к «Ренну». Соперник идёт в таблице 13-м, также испытывая игровые проблемы. Хотя состав «Ренна» позволяет думать о большем. Получится у «Гавра» прервать неудачную серию и сотворить мини-сенсацию?