Федотов не тащит, одного Мичкова мало. Что происходит с «Филадельфией»?

В последнее время к «Филадельфии» внимание у российских любителей хоккея было максимально пониженным – из россиян в прошлом сезоне там играл только Егор Замула, несколько матчей провёл Денис Гурьянов, а Иван Федотов прибыл в Пенсильванию только в конце прошлого сезона. Но летом всё поменялось, причём не только для российских болельщиков – Матвей Мичков, не доработав до конца контракт со СКА, поехал покорять НХЛ.

Болельщики «Филадельфии» в один момент почувствовали себя по-настоящему счастливыми и смотрели в будущее с повышенной долей энтузиазма, но главный тренер команды Джон Торторелла призвал не возлагать столько надежд и ожиданий на молодого парня из России: «Он не наш спаситель, он 19-летка. Ему ещё предстоит развиваться и становиться лучше… Он хоккеист. Это лучший комплимент, который я могу сделать ему». Позиция Тортса является абсолютно правильной, риск излишнего давления слишком велик.

На сегодняшний день «Филадельфия» проиграла шесть матчей подряд, выиграв лишь самую первую встречу у «Ванкувера» по буллитам, и идёт на последнем месте в своей конференции. Что происходит с командой, которая в прошлом году была в шаге от выхода в плей-офф, а летом получила ещё и одного из лучших талантов поколения? Давайте разбираться.

Вратари «Филадельфии» — худшие в НХЛ

Перед началом сезона вратарская бригада «лётчиков» уже вызывала большие вопросы, а после семи матчей регулярного чемпионата это уже не вопросы, а проблемы. Несмотря на тот факт, что Иван Федотов сквозь тернии пробрался к филадельфийским звёздам, контракт на $ 3,25 млн в год – решение опрометчивое и ни разу не дальновидное. Что побудило Бриера выписать такой чек, неясно, но, видимо, надежда была на возвращение формы, в которой был Иван, когда выводил сборную в финал Олимпийских игр, а с ЦСКА брал Кубок.

Сейчас Иван Федотов идёт на 48-м месте в НХЛ по коэффициенту надёжности (5,35), хуже него только Тристан Джерри, и на том же месте по проценту отражённых бросков (82,3), здесь худший Александр Георгиев. Но Самуэль Эрссон, который на данный момент является основным голкипером, показывает статистику не особо лучше.

Так и получается, что если брать вратарские бригады вкупе, то она у «Филадельфии», согласно статистике, – худшая в НХЛ.

Иван Федотов и Самуэль Эрссон Фото: AP/TASS

Немного подробнее об Иване Федотове. Пока Иван ближе к драфту отказов, нежели к роли первого номера. С учётом далеко не лучшей игры его коллеги, звучит это страшновато. Если вы посмотрели хотя бы несколько обзоров (даже не матчей) игр «Филадельфии» с участием Федотова, на что сразу обратили внимание? Наверное, на пропущенные шайбы Федотова в «домик», которых после трёх матчей неприлично много.

Второе, что настораживает, это неуверенная игра Ивана по первому броску. Вратарь уровня Федотова не должен давать соперникам так много шансов на добивание, особенно в моменты, когда нет трафика.

В обороне «Филадельфии» нет ни одного человека с положительным показателем полезности

Конечно, этот факт очевидный, когда команда проигрывает шесть из семи игр, но игнорировать это нельзя. Можно сказать больше – в «Филадельфии» нет ни одного защитника с показателем полезности «-1».

Про вратарей уже было сказано, но единственное оправдание, которое можно им предоставить – это помощь защитников. Которой иногда попросту нет. Вспоминая тот же матч с «Калгари», в котором «Филадельфия» пропустила семь шайб, можно увидеть, как оборона раз за разом давала «расстреливать» Федотова. А в прошедшем матче с «Вашингтоном» два гола пришли с подставлений. Характерный почерк их заключается в том, что и борьба там навязана не была.

И немного – по персоналиям. Два худших защитника команды – Драйсдейл и Замула. Касается это как визуального восприятия, так и статистики. «Анахайм» не прогадал, обменяв молодого защитника в «Филадельфию», потому что сейчас канадец больше предстаёт вредителем, нежели помощником. В действиях Драйсдейла чрезмерно много брака.

За Егора Замулу все радовались год назад, что он смог-таки пробиться в основу «Флайерз», но сейчас россиянину предстоят новые испытания – нужно в кратчайшие сроки находить игру. Два гола «Вашингтона» в меньшинстве в первом матче – вина Егора. А также дебютный гол Дюбуа за «столичных» в последнем матче – так выключаться из игры, когда твоя команда идёт на финальный штурм, непозволительно. Думается, что кара Тортореллы за эти действия может быть страшной.

«Филадельфии» не хватает общекомандного мастерства

Этот факт тоже был известен ещё до начала чемпионата, но проблема оказалась глубже. Лидеры в лице Конечны и Типпетта, которые пытались тащить команду последние два года, сейчас не играют на былом уровне. Особенно это касается Типпетта, который часто принимает неверные решения, заканчивающиеся либо бессмысленными бросками, либо потерей, ведущей к опасной контратаке.

После семи матчей можно уверенно говорить, что Мичков – главная звезда команды. Нет, не так. Мичков – единственное светлое пятно этой команды. Матвей органично смотрится в новой для себя лиге: не избегает борьбы, по возможности помогает в обороне, не боится потасовок, а также иногда единолично генерирует опасность у ворот соперника, выводя партнёров на бросок. Но одного Мичкова мало, ведь так?

Матвей Мичков Фото: AP/TASS

У «Филадельфии» плохая реализация

Это продолжение темы об общекомандном мастерстве. По продвинутой статистике в последних трёх матчах «Филадельфия» создаёт по xG больше моментов, чем реализует. Те, кто видит стакан наполовину полным, скажут – моменты есть, значит, не всё так плохо. И, наверное, будут по-своему правы.

«Филадельфия» — одна из самых молодых команд в лиге

Состав «Филадельфии» занимает по этому показателю третье место в НХЛ – моложе только «Баффало» и «Монреаль». Эту причину неудач можно выделить в качестве одной из главенствующих, так как к строгой системе Тортореллы нужно привыкать порой годами. Возможно, главный тренер «лётчиков» находится только в процессе доведения требований до команды.

Что ждать дальше от «Филадельфии»? Наверное, из такой беспросветной ямы команда выйдет, но положение дел в целом останется таким же. В прошлом году команда прыгнула выше головы – борьбу за плей-офф можно было счесть за успех. Сейчас команда опускается на свой уровень.