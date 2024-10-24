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Провал Филадельфии на старте, причины, Федотов в ужасной форме и потерял уверенность, Мичков — светлое пятно

Федотов не тащит, одного Мичкова мало. Что происходит с «Филадельфией»?
Максим Макаров
Что происходит с «Филадельфией»?
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Команда Джона Тортореллы проиграла шесть матчей подряд и идёт на последнем месте в Восточной конференции.

В последнее время к «Филадельфии» внимание у российских любителей хоккея было максимально пониженным – из россиян в прошлом сезоне там играл только Егор Замула, несколько матчей провёл Денис Гурьянов, а Иван Федотов прибыл в Пенсильванию только в конце прошлого сезона. Но летом всё поменялось, причём не только для российских болельщиков – Матвей Мичков, не доработав до конца контракт со СКА, поехал покорять НХЛ.

Болельщики «Филадельфии» в один момент почувствовали себя по-настоящему счастливыми и смотрели в будущее с повышенной долей энтузиазма, но главный тренер команды Джон Торторелла призвал не возлагать столько надежд и ожиданий на молодого парня из России: «Он не наш спаситель, он 19-летка. Ему ещё предстоит развиваться и становиться лучше… Он хоккеист. Это лучший комплимент, который я могу сделать ему». Позиция Тортса является абсолютно правильной, риск излишнего давления слишком велик.

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На сегодняшний день «Филадельфия» проиграла шесть матчей подряд, выиграв лишь самую первую встречу у «Ванкувера» по буллитам, и идёт на последнем месте в своей конференции. Что происходит с командой, которая в прошлом году была в шаге от выхода в плей-офф, а летом получила ещё и одного из лучших талантов поколения? Давайте разбираться.

Вратари «Филадельфии» — худшие в НХЛ

Перед началом сезона вратарская бригада «лётчиков» уже вызывала большие вопросы, а после семи матчей регулярного чемпионата это уже не вопросы, а проблемы. Несмотря на тот факт, что Иван Федотов сквозь тернии пробрался к филадельфийским звёздам, контракт на $ 3,25 млн в год – решение опрометчивое и ни разу не дальновидное. Что побудило Бриера выписать такой чек, неясно, но, видимо, надежда была на возвращение формы, в которой был Иван, когда выводил сборную в финал Олимпийских игр, а с ЦСКА брал Кубок.

Сейчас Иван Федотов идёт на 48-м месте в НХЛ по коэффициенту надёжности (5,35), хуже него только Тристан Джерри, и на том же месте по проценту отражённых бросков (82,3), здесь худший Александр Георгиев. Но Самуэль Эрссон, который на данный момент является основным голкипером, показывает статистику не особо лучше.

Так и получается, что если брать вратарские бригады вкупе, то она у «Филадельфии», согласно статистике, – худшая в НХЛ.

Иван Федотов и Самуэль Эрссон

Иван Федотов и Самуэль Эрссон

Фото: AP/TASS

Немного подробнее об Иване Федотове. Пока Иван ближе к драфту отказов, нежели к роли первого номера. С учётом далеко не лучшей игры его коллеги, звучит это страшновато. Если вы посмотрели хотя бы несколько обзоров (даже не матчей) игр «Филадельфии» с участием Федотова, на что сразу обратили внимание? Наверное, на пропущенные шайбы Федотова в «домик», которых после трёх матчей неприлично много.

Второе, что настораживает, это неуверенная игра Ивана по первому броску. Вратарь уровня Федотова не должен давать соперникам так много шансов на добивание, особенно в моменты, когда нет трафика.

В обороне «Филадельфии» нет ни одного человека с положительным показателем полезности

Конечно, этот факт очевидный, когда команда проигрывает шесть из семи игр, но игнорировать это нельзя. Можно сказать больше – в «Филадельфии» нет ни одного защитника с показателем полезности «-1».

Про вратарей уже было сказано, но единственное оправдание, которое можно им предоставить – это помощь защитников. Которой иногда попросту нет. Вспоминая тот же матч с «Калгари», в котором «Филадельфия» пропустила семь шайб, можно увидеть, как оборона раз за разом давала «расстреливать» Федотова. А в прошедшем матче с «Вашингтоном» два гола пришли с подставлений. Характерный почерк их заключается в том, что и борьба там навязана не была.

И немного – по персоналиям. Два худших защитника команды – Драйсдейл и Замула. Касается это как визуального восприятия, так и статистики. «Анахайм» не прогадал, обменяв молодого защитника в «Филадельфию», потому что сейчас канадец больше предстаёт вредителем, нежели помощником. В действиях Драйсдейла чрезмерно много брака.

За Егора Замулу все радовались год назад, что он смог-таки пробиться в основу «Флайерз», но сейчас россиянину предстоят новые испытания – нужно в кратчайшие сроки находить игру. Два гола «Вашингтона» в меньшинстве в первом матче – вина Егора. А также дебютный гол Дюбуа за «столичных» в последнем матче – так выключаться из игры, когда твоя команда идёт на финальный штурм, непозволительно. Думается, что кара Тортореллы за эти действия может быть страшной.

Обзор последнего матча «Филадельфии»:
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«Филадельфии» не хватает общекомандного мастерства

Этот факт тоже был известен ещё до начала чемпионата, но проблема оказалась глубже. Лидеры в лице Конечны и Типпетта, которые пытались тащить команду последние два года, сейчас не играют на былом уровне. Особенно это касается Типпетта, который часто принимает неверные решения, заканчивающиеся либо бессмысленными бросками, либо потерей, ведущей к опасной контратаке.

После семи матчей можно уверенно говорить, что Мичков – главная звезда команды. Нет, не так. Мичков – единственное светлое пятно этой команды. Матвей органично смотрится в новой для себя лиге: не избегает борьбы, по возможности помогает в обороне, не боится потасовок, а также иногда единолично генерирует опасность у ворот соперника, выводя партнёров на бросок. Но одного Мичкова мало, ведь так?

Матвей Мичков

Матвей Мичков

Фото: AP/TASS

У «Филадельфии» плохая реализация

Это продолжение темы об общекомандном мастерстве. По продвинутой статистике в последних трёх матчах «Филадельфия» создаёт по xG больше моментов, чем реализует. Те, кто видит стакан наполовину полным, скажут – моменты есть, значит, не всё так плохо. И, наверное, будут по-своему правы.

«Филадельфия» — одна из самых молодых команд в лиге

Состав «Филадельфии» занимает по этому показателю третье место в НХЛ – моложе только «Баффало» и «Монреаль». Эту причину неудач можно выделить в качестве одной из главенствующих, так как к строгой системе Тортореллы нужно привыкать порой годами. Возможно, главный тренер «лётчиков» находится только в процессе доведения требований до команды.

Что ждать дальше от «Филадельфии»? Наверное, из такой беспросветной ямы команда выйдет, но положение дел в целом останется таким же. В прошлом году команда прыгнула выше головы – борьбу за плей-офф можно было счесть за успех. Сейчас команда опускается на свой уровень.

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