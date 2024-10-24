«Салават» победил в матче-триллере, «Нефтехимик» прервал серию неудач. Итоги дня в хоккее

Уфимцы вырвали победу на последней минуте, российского игрока НХЛ называют первым, кого могут обменять.

24 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей и рассказываем о других интересных событиях.

The Athletic назвал российского игрока, которого могут обменять в первую очередь в НХЛ

Журналист Крис Джонстон в статье на сайте The Athletic составил топ-10 игроков, которых могут обменять в первую очередь в нынешнем сезоне НХЛ. Первую строчку занимает российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов.

«Для перестраивающейся организации «Коламбуса» Проворов представляет собой фишку, которую можно разыграть до крайнего срока обмена 7 марта 2025 года. Ему всего 27 лет, но защитник, который сейчас является неограниченно свободным агентом, уже проводит свой девятый сезон в НХЛ и имеет привлекательный кэпхит. Проворов — универсальный защитник, способный играть на обеих сторонах льда, и считается тем активом, за который обычно дают выбор в первом раунде драфта», — сказано в статье.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Иван Проворов, защитник, «Коламбус Блю Джекетс»;

2. Кэм Фаулер, нападающий, «Анахайм Дакс»;

3. Тимоти Лильегрен, защитник, «Торонто Мэйпл Лифс»;

4. Брок Нельсон, нападающий, «Нью-Йорк Айлендерс»;

5. Каапо Какко, нападающий, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

6. Кристиан Дворак, нападающий, «Монреаль Канадиенс»;

7. Коди Сеси, защтиник, «Сан-Хосе Шаркс»;

8. Расмус Ристолайнен, защитник, «Филадельфия Флайерз»;

9. Джон Гибсон, вратарь, «Анахайм Дакс»;

10. Николай Элерс, нападающий, «Виннипег Джетс».

«Салават Юлаев» в конце третьего периода вырвал победу у «Торпедо»

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

На второй минуте первого периода Сергей Варлов с передачи Джоша Ливо открыл счёт во встрече. На пятой минуте периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Сергея Гончарука и Михаила Абрамова восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте периода Шелдон Ремпал с передачи Нэйтана Тодда вновь вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Никита Артамонов с передач Владислава Фирстова и Дмитрия Кагарлицкого сделал счёт 2:2.

На девятой минуте второго периода Евгений Свечников с передачи Дмитрия Кагарлицкого впервые в матче вывел гостей вперёд. Менее чем через минуту Нэйтан Тодд с передачи Шелдона Ремпала в третий раз сделал счёт равным. На 14-й минуте периода Никита Зоркин с передач Шелдона Ремпала и Михаила Науменкова забросил четвёртую шайбу уфимского клуба в игре.

В начале третьего периода Евгений Свечников с передачи Дмитрия Бреуса сделал счёт 4:4. На последней минуте третьего периода Александр Хмелевски принёс хозяевам победу.

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«Нефтехимик» прервал пятиматчевую серию поражений, победив дома «Сочи»

В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте второго периода Герман Точилкин с передач Никиты Хоружева и Владислава Леонтьева открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Кирилл Рассказов с передач Тимура Хафизова и Джесси Грэма восстановил равенство в счёте. За 12 секунд до конца второй двадцатиминутки Булат Шафигуллин с передач Луки Профаки и Владислава Леонтьева вновь вывел хозяев вперёд.

Отметим, что матч проходил без зрителей из-за завершившегося в Казани саммита глав стран БРИКС и соображений безопасности.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.