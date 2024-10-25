Нереальный Бобровский! Установил мощнейший рекорд НХЛ, превзойдя всех легенд

Ещё недавно команды провели бескомпромиссную серию в финале конференции, где «Флорида» одержала победу, а затем выиграла Кубок Стэнли. Наверняка перед этим матчем у обеих команд сидел этот факт в голове, а поэтому настрой на матч должен быть соответствующим.

Но внимание эта встреча привлекала не только по этому поводу. Сергей Бобровский, вышедший в старте сегодня, не сумел в матче с «Миннесотой» одержать 400-ю победу в НХЛ, что принесло предстоящей игре особый шарм.

Команды не стали, как принято говорить, раскачиваться и с первой смены включились на полную мощность. Правда, вряд ли это порадовало зрителей на «Мэдисон Сквер Гарден» — уже на первой минуте счёт открыл Антон Лунделль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этого гостям показалось мало, они продолжили давить и уже через две минуты вновь пробили Шестёркина – опять помог активный прессинг в чужой зоне. Мириться с такой наглостью «синерубашечники» не стали, быстро отквитав одну шайбу – Алекси Лафреньер эстетично разобрался с Бобровским.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Игра со взаимными уколами в первом периоде продолжилась, однако больше голкиперы бреши не дали. Особенно хорош был голкипер «Флориды», парировавший опасные броски Крайдера и Бродзински.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Старт второго периода забрали «Рейнджерс» и имели верный шанс забить, но Бобровский коньком отразил бросок Трочека в упор. Команда тут же отблагодарила своего вратаря третьей заброшенной шайбой – Сэм Беннетт вновь отличился с пятака. На сегодняшний день он лидер по этому показателю во всей НХЛ. Эта шайба морально надломила хозяев, Лавиолетт попробовал взбодрить команду, включил импровизированный блендер, перемешав все звенья, кроме четвёртого, но эффекта это не дало. Один только Артемий Панарин сыграл с пятью разными партнёрами за матч.

В третьем периоде голов не было, зато домашняя арена «Рейнджерс» в очередной раз закатила скандирование «Игорь! Игорь!» после того, как российский вратарь дважды «обокрал» игроков «Флориды».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

3:1 – «Флорида» провела образцовый матч, как и весной в плей-офф, нивелировав все сильные стороны соперника. Главным героем стал, конечно же, Бобровский, который одержал 400-ю победу в НХЛ, Сергей — лишь 14-й игрок в лиге с таким достижением. А из российских вратарей он и вовсе первый добрался до этой отметки. Но примечательно достижение Боба не только этим – россиянин затратил на это 707 матчей, быстрее этого не делал никто в истории НХЛ. Лундквист, Бродо, Флёри остались позади. Очередная минута славы Бобровского!