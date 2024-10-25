Капризов уже второй бомбардир НХЛ! Он выиграл очную дуэль у Кучерова

«Миннесота» набирает очки во всех матчах сезона, это лучший старт команды за последние 16 лет.

Кто бы мог подумать, но «Миннесота» на старте сезона не просто хороша, а очень хороша. Команда Джона Хайнса набирает очки в каждом матче, мало пропускает благодаря великолепно играющей вратарской бригаде (а Филип Густавссон ещё успел и сам забить гол), в атаке же её ведёт вперёд Кирилл Капризов, который находится в отличной форме. Всё это несмотря даже на травму ведущего защитника Джареда Сперджена!

Для «Тампы» первоочерёдной задачей сегодня было не пропустить первыми, потому что «дикари» в первых шести матчах сезона ни разу не уступали в счёте, став всего лишь второй командой в истории НХЛ после «Бостона» в сезоне-1969/1970, которой удалось это сделать.

Эта задача оказалась неразрешимой. Хотя «Тампа» в первые минуты наседала в атаке, «Миннесота» открыла счёт первым же броском по воротам. Капризов вывел шайбу из своей зоны, а потом открылся на дальнем борту в чужой и, получив передачу от Марко Росси, прошил Андрея Василевского с острого угла. Идеальное попадание!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Тампа» весь первый период искала ключики к воротам Марка-Андре Флёри, и тому половину игры удавалось сдерживать её атаки, но всё-таки он пропустил в довольно необычной ситуации. «Молнии» при игре в меньшинстве забрались вдвоём в зону «дикарей» и, хотя гости успели вернуться в оборону и имели численный перевес, ничего не смогли поделать с цепким Энтони Сирелли. Тот с двумя защитниками на плечах исхитрился выдать передачу на Брэндона Хагеля, который сравнял счёт, забив свой четвёртый гол в двух последних матчах!

Спустя пару минут слово взял Никита Кучеров, забросив свою восьмую шайбу в сезоне. Он является лучшим снайпером НХЛ и делит второе место в гонке бомбардиров с 13 очками!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Поведя в счёте, что прежде в этом сезоне не удавалось ни одной команде против «Миннесоты», «Тампа» не смогла довершить начатое. Незадолго до перерыва Зак Богосян прокрался за ворота «Тампы» и выдал пас на комфортно расположившегося на пятачке Эрикссона Эка, который сравнял счёт.

На старте третьего периода «Миннесота» получила большинство, и Мэтт Болди забил гол, практически идентичный первому голу Капризова. Завершилась же игра дублем самого Кирилла, который поразил пустые ворота в концовке. В последних четырёх матчах на его счету 9 (3+6) очков, и он вместе с Кучеровым и ещё четырьмя игроками делит второе место в гонке бомбардиров лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Это была игра двух дисциплинированных команд. Мы вели в одну шайбу за две минуты до конца периода и провалились в обороне, позволив им забить лёгкий гол. В третьем периоде мы схватили удаление, и соперник его реализовал. Можно сказать, результат этого матча был предрешён за четыре минуты», — отметил после игры Джон Купер.

«Миннесота» остаётся одной из двух команд в этом сезоне, которая ещё не проигрывала в основное время. А их семь матчей с очками со старта регулярки – лучший результат клуба с 2008 года. Пока что всё складывается идеально для «Уайлд» и руководства клуба, которое поставило себе одной из главных задач убедить Капризова в том, что тому стоит остаться в команде и подписать новый контракт.