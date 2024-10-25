Все «жертвы» Овечкина. Кому и в каком количестве Ови забивал в НХЛ?

На днях Александр Овечкин добился примечательного достижения. Гол «Филадельфии» стал для него 50-м в ворота «лётчиков». «Флайерз» оказались четвёртой франшизой, пропустившей не менее 50 шайб от нападающего.
Овечкин же стал 22-м игроком в истории НХЛ, который забивал 50+ голов в ворота как минимум четырёх клубов. За последние 44 сезона такое достижение и вовсе покорялось лишь четырём хоккеистам. Помимо Александра, по четыре франшизы-«жертвы» на счету Стива Айзермана и Марио Лемье. Уэйн Гретцки смог забросить 50+ шайб сразу пяти командам.
Такое не самое обычное событие заставило задуматься: а кому и по сколько Овечкин вообще забивал в своей карьере? Кто является его любимыми «жертвами», а кому исторически удаётся успешно подавлять результативность нападающего «Вашингтона»?
Представляем вам подробный список франшиз, которым Овечкин забрасывал, и статистику: кто и сколько из 855 голов форварда пропустил.
50+ голов
|Франшиза
|Сколько пропустила
|Сколько матчей сыграла
|Средняя результативность Овечкина
|«Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз»
|55
|73
|0,753
|«Филадельфия Флайерз»
|50
|76
|0,658
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|50
|81
|0,617
|«Каролина Харрикейнз»
|50
|90
|0,556
Вот те самые четыре клуба, которым нападающий «столичных» смог забросить 50+ шайб. Конечно, во многом высокая результативность связана с тем, что Овечкину приходилось часто играть с этими командами.
При этом франшиза «Виннипег»/«Атланта» на данный момент является одной из главных «жертв» Александра. Ей он забил больше всего голов — 55. А средняя результативность в матчах с этой франшизой — вторая для Ови.
Кроме того, именно в ворота «Виннипега» форвард забил свой 600-й гол — 12 марта 2018 года. Другой «жертве» — «Каролине» — Овечкин 20 декабря 2013-го оформил 400-ю шайбу.
40+ голов
|Франшиза
|Сколько пропустила
|Сколько матчей сыграла
|Средняя результативность Овечкина
|«Торонто Мэйпл Лифс»
|44
|59
|0,746
|«Нью-Йорк Айлендерс»
|44
|71
|0,62
|«Флорида Пантерз»
|44
|72
|0,611
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|42
|73
|0,575
|«Питтсбург Пингвинз»
|42
|76
|0,553
|«Нью-Джерси Дэвилз»
|42
|78
|0,538
|«Баффало Сэйбрз»
|41
|65
|0,631
Семи франшизам хоккеист забил не менее 40 голов, но ещё не добрался до отметки в 50. Из них «Торонто» — один из главных клиентов Ови. Средняя результативность во встречах с «Мэйпл Лифс» — третья в карьере нападающего. Кроме того, в матче с «кленовыми листьями» Овечкин забил 300-й гол в НХЛ — это произошло 5 апреля 2011 года.
А вот «Рейнджерс», «Питтсбург» и особенно «Нью-Джерси» периодически неплохо закрывают лидера «Вашингтона». Несмотря на большое количество очных матчей, они пропустили не так много, как могли бы — тот же «Виннипег» позволил Александру забить на 13 голов больше, чем «Дэвилз», хотя «дьяволы» провели против него аж на пять встреч больше.
Александр Овечкин
Фото: Getty Images
Впрочем, другой примечательный факт заключается в том, что 12 октября 2007 года Овечкин забросил свою 100-ю шайбу именно в ворота «Рейнджерс». А 700-й гол оформил во встрече с «Нью-Джерси» 22 февраля 2020 года.
Ови ещё может даже обойти Гретцки по количеству франшиз, которым забивал не менее 50 голов. Его отделяет всего шесть шайб от юбилейной отметки сразу в трёх клубах.
30+ голов
|Франшиза
|Сколько пропустила
|Сколько матчей сыграла
|Средняя результативность Овечкина
|«Монреаль Канадиенс»
|38
|58
|0,655
|«Оттава Сенаторз»
|36
|57
|0,632
Всего двум франшизам Овечкин сумел забросить больше 30 шайб, но меньше 40. При этом 10 января 2016 года он забил свой 500-й гол «Оттаве».
20+ голов
|Франшиза
|Сколько пропустила
|Сколько матчей сыграла
|Средняя результативность Овечкина
|«Бостон Брюинз»
|29
|67
|0,433
|«Коламбус Блю Джекетс»
|25
|48
|0,521
|«Детройт Ред Уингз»
|24
|35
|0,686
«Бостон», очевидно, является криптонитом для Овечкина. Так нейтрализовывать хоккеиста не научился ещё никто. Конечно, «Брюинз» — лишь третьи с конца по среднему количеству пропущенных голов от Ови, но это тот случай, когда статистика не может передать все детали. Всё-таки «мишки» провели под 70 матчей против нападающего, но пропустили менее чем в половине из них.
Кроме того, «Бостон» — лучшая команда по нейтрализации Овечкина среди всех франшиз, с которыми вингер сыграл не менее 30 встреч.
А «Детройт», наоборот, одна из худших.
Из примечательного: из 25 голов «Коламбусу» Ови два забил в своей дебютной встрече в НХЛ 5 октября 2005 года.
10+ голов
|Франшиза
|Сколько пропустила
|Сколько матчей сыграла
|Средняя результативность Овечкина
|«Миннесота Уайлд»
|19
|23
|0,826
|«Сент-Луис Блюз»
|19
|26
|0,731
|«Калгари Флэймз»
|17
|25
|0,68
|«Нэшвилл Предаторз»
|17
|27
|0,63
|«Ванкувер Кэнакс»
|16
|26
|0,615
|«Сан-Хосе Шаркс»
|16
|28
|0,571
|«Чикаго Блэкхоукс»
|15
|25
|0,6
|«Эдмонтон Ойлерз»
|14
|24
|0,583
|«Анахайм Дакс»
|12
|25
|0,48
|«Колорадо Эвеланш»
|12
|26
|0,461
|«Лос-Анджелес Кингз»
|12
|27
|0,444
|«Даллас Старз»
|12
|27
|0,444
|«Аризона Койотс»/«Финикс Койотс»
|10
|26
|0,385
Именно в этой категории расположилась главная «жертва» Овечкина. «Миннесота» в среднем пропускает больше всех от нападающего — это единственный клуб, которому нападающий забрасывает в среднем в четырёх матчах из пяти.
Ови огорчал «Лос-Анджелес» всего 12 раз, однако именно в ворота «королей» 5 февраля 2009 года он забил 200-й гол в НХЛ. «Чикаго» же 13 декабря 2022-го стал клубом, которому Александр забросил 800-ю шайбу в карьере.
Удивительно, но вечно проблемная франшиза «Койотс» — лучшая в истории НХЛ по нейтрализации Овечкина! «Аризона» (экс-«Финикс») также единственная команда, в матчах с которой средняя результативность капитана «Вашингтона» составляет менее 0,4 гола за встречу. Ну и сюрприз!
Меньше 10
|Франшиза
|Сколько пропустила
|Сколько матчей сыграла
|Средняя результативность Овечкина
|«Вегас Голден Найтс»
|5
|12
|0,417
|«Сиэтл Кракен»
|3
|6
|0,5
|ХК «Юта»
|0
|0
|0
Сразу три франшизы пропустили менее 10 голов от Овечкина. Главный фактор, объединяющий их, — все они были созданы не так давно. «Вегас» — в 2017-м, а «Сиэтл» — в 2021-м. Однако Ови уже успел отличиться в матчах с ними.
Пока нападающий не поражал лишь ворота «Юты» — но он ещё и не играл с новосозданной командой. Конечно, её нахождение в нашем списке носит скорее технический характер, однако нужно отметить, что теперь это самостоятельная франшиза. Она не стала правопреемницей «Койотс», хоть и унаследовала хоккеистов. Так что Овечкина ждёт ещё одна новая «жертва».