Кто любимый клуб суперзвезды «Вашингтона», а кто научился играть против него? Здесь немало сюрпризов!

Все «жертвы» Овечкина. Кому и в каком количестве Ови забивал в НХЛ?

На днях Александр Овечкин добился примечательного достижения. Гол «Филадельфии» стал для него 50-м в ворота «лётчиков». «Флайерз» оказались четвёртой франшизой, пропустившей не менее 50 шайб от нападающего.

Овечкин же стал 22-м игроком в истории НХЛ, который забивал 50+ голов в ворота как минимум четырёх клубов. За последние 44 сезона такое достижение и вовсе покорялось лишь четырём хоккеистам. Помимо Александра, по четыре франшизы-«жертвы» на счету Стива Айзермана и Марио Лемье. Уэйн Гретцки смог забросить 50+ шайб сразу пяти командам.

Такое не самое обычное событие заставило задуматься: а кому и по сколько Овечкин вообще забивал в своей карьере? Кто является его любимыми «жертвами», а кому исторически удаётся успешно подавлять результативность нападающего «Вашингтона»?

Представляем вам подробный список франшиз, которым Овечкин забрасывал, и статистику: кто и сколько из 855 голов форварда пропустил.

50+ голов

Франшиза Сколько пропустила Сколько матчей сыграла Средняя результативность Овечкина «Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз» 55 73 0,753 «Филадельфия Флайерз» 50 76 0,658 «Тампа-Бэй Лайтнинг» 50 81 0,617 «Каролина Харрикейнз» 50 90 0,556

Вот те самые четыре клуба, которым нападающий «столичных» смог забросить 50+ шайб. Конечно, во многом высокая результативность связана с тем, что Овечкину приходилось часто играть с этими командами.

При этом франшиза «Виннипег»/«Атланта» на данный момент является одной из главных «жертв» Александра. Ей он забил больше всего голов — 55. А средняя результативность в матчах с этой франшизой — вторая для Ови.

Кроме того, именно в ворота «Виннипега» форвард забил свой 600-й гол — 12 марта 2018 года. Другой «жертве» — «Каролине» — Овечкин 20 декабря 2013-го оформил 400-ю шайбу.

40+ голов

Франшиза Сколько пропустила Сколько матчей сыграла Средняя результативность Овечкина «Торонто Мэйпл Лифс» 44 59 0,746 «Нью-Йорк Айлендерс» 44 71 0,62 «Флорида Пантерз» 44 72 0,611 «Нью-Йорк Рейнджерс» 42 73 0,575 «Питтсбург Пингвинз» 42 76 0,553 «Нью-Джерси Дэвилз» 42 78 0,538 «Баффало Сэйбрз» 41 65 0,631

Семи франшизам хоккеист забил не менее 40 голов, но ещё не добрался до отметки в 50. Из них «Торонто» — один из главных клиентов Ови. Средняя результативность во встречах с «Мэйпл Лифс» — третья в карьере нападающего. Кроме того, в матче с «кленовыми листьями» Овечкин забил 300-й гол в НХЛ — это произошло 5 апреля 2011 года.

А вот «Рейнджерс», «Питтсбург» и особенно «Нью-Джерси» периодически неплохо закрывают лидера «Вашингтона». Несмотря на большое количество очных матчей, они пропустили не так много, как могли бы — тот же «Виннипег» позволил Александру забить на 13 голов больше, чем «Дэвилз», хотя «дьяволы» провели против него аж на пять встреч больше.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Впрочем, другой примечательный факт заключается в том, что 12 октября 2007 года Овечкин забросил свою 100-ю шайбу именно в ворота «Рейнджерс». А 700-й гол оформил во встрече с «Нью-Джерси» 22 февраля 2020 года.

Ови ещё может даже обойти Гретцки по количеству франшиз, которым забивал не менее 50 голов. Его отделяет всего шесть шайб от юбилейной отметки сразу в трёх клубах.

30+ голов

Франшиза Сколько пропустила Сколько матчей сыграла Средняя результативность Овечкина «Монреаль Канадиенс» 38 58 0,655 «Оттава Сенаторз» 36 57 0,632

Всего двум франшизам Овечкин сумел забросить больше 30 шайб, но меньше 40. При этом 10 января 2016 года он забил свой 500-й гол «Оттаве».

20+ голов

Франшиза Сколько пропустила Сколько матчей сыграла Средняя результативность Овечкина «Бостон Брюинз» 29 67 0,433 «Коламбус Блю Джекетс» 25 48 0,521 «Детройт Ред Уингз» 24 35 0,686

«Бостон», очевидно, является криптонитом для Овечкина. Так нейтрализовывать хоккеиста не научился ещё никто. Конечно, «Брюинз» — лишь третьи с конца по среднему количеству пропущенных голов от Ови, но это тот случай, когда статистика не может передать все детали. Всё-таки «мишки» провели под 70 матчей против нападающего, но пропустили менее чем в половине из них.

Кроме того, «Бостон» — лучшая команда по нейтрализации Овечкина среди всех франшиз, с которыми вингер сыграл не менее 30 встреч.

А «Детройт», наоборот, одна из худших.

Из примечательного: из 25 голов «Коламбусу» Ови два забил в своей дебютной встрече в НХЛ 5 октября 2005 года.

10+ голов

Франшиза Сколько пропустила Сколько матчей сыграла Средняя результативность Овечкина «Миннесота Уайлд» 19 23 0,826 «Сент-Луис Блюз» 19 26 0,731 «Калгари Флэймз» 17 25 0,68 «Нэшвилл Предаторз» 17 27 0,63 «Ванкувер Кэнакс» 16 26 0,615 «Сан-Хосе Шаркс» 16 28 0,571 «Чикаго Блэкхоукс» 15 25 0,6 «Эдмонтон Ойлерз» 14 24 0,583 «Анахайм Дакс» 12 25 0,48 «Колорадо Эвеланш» 12 26 0,461 «Лос-Анджелес Кингз» 12 27 0,444 «Даллас Старз» 12 27 0,444 «Аризона Койотс»/«Финикс Койотс» 10 26 0,385

Именно в этой категории расположилась главная «жертва» Овечкина. «Миннесота» в среднем пропускает больше всех от нападающего — это единственный клуб, которому нападающий забрасывает в среднем в четырёх матчах из пяти.

Ови огорчал «Лос-Анджелес» всего 12 раз, однако именно в ворота «королей» 5 февраля 2009 года он забил 200-й гол в НХЛ. «Чикаго» же 13 декабря 2022-го стал клубом, которому Александр забросил 800-ю шайбу в карьере.

Удивительно, но вечно проблемная франшиза «Койотс» — лучшая в истории НХЛ по нейтрализации Овечкина! «Аризона» (экс-«Финикс») также единственная команда, в матчах с которой средняя результативность капитана «Вашингтона» составляет менее 0,4 гола за встречу. Ну и сюрприз!

Меньше 10

Франшиза Сколько пропустила Сколько матчей сыграла Средняя результативность Овечкина «Вегас Голден Найтс» 5 12 0,417 «Сиэтл Кракен» 3 6 0,5 ХК «Юта» 0 0 0

Сразу три франшизы пропустили менее 10 голов от Овечкина. Главный фактор, объединяющий их, — все они были созданы не так давно. «Вегас» — в 2017-м, а «Сиэтл» — в 2021-м. Однако Ови уже успел отличиться в матчах с ними.

Пока нападающий не поражал лишь ворота «Юты» — но он ещё и не играл с новосозданной командой. Конечно, её нахождение в нашем списке носит скорее технический характер, однако нужно отметить, что теперь это самостоятельная франшиза. Она не стала правопреемницей «Койотс», хоть и унаследовала хоккеистов. Так что Овечкина ждёт ещё одна новая «жертва».