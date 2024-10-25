«Он — рок-звезда!» Реакция Америки на грандиозное достижение Бобровского в НХЛ

Всего 707 матчей понадобилось Сергею, чтобы одержать 400 побед. Такого прежде не удавалось ни одному вратарю.

Запомним этот день – Сергей Бобровский стал первым российским вратарём с 400 победами в НХЛ, а также первым вратарём за всю историю лиги, которому удалось сделать это всего за 707 матчей.

Кубок Стэнли летом, такой впечатляющий рекорд на все времена осенью. Бобровский в 36 лет переживает настоящий ренессанс, и ему рукоплещут по обе стороны океана. Собрали реакцию Северной Америки на уникальное достижение россиянина.

«Он — рок-звезда!»

«Бобровский – это чит-код!» — такой подписью сопроводил аккаунт Spittin’ Chiclets сейв Сергея кончиком конька в матче с «Рейнджерс».

«Сергей Бобровский – это рок-звезда! Поздравляем с 400 победами, Боб!» — написали на официальной странице НХЛ в соцсети Х.

«Ты – коп номер один, Бобровский!» — отметил канадский журналист Джей Онрайт.

«У него невероятный процент побед. Установить подобное достижение, когда в хоккее было столько великих вратарей… Я очень рад, что он удостаивается такого признания, пока он на пике своей игры», — отметил главный тренер «Флориды» Пол Морис.

«Сергей – настоящий профессионал», — добавил защитник Дмитрий Куликов.

«Сергей Бобровский: его место в истории «Флориды» гарантировано. Он быстрее всех в истории НХЛ одержал 400 побед. Конечно же, после матча он хотел говорить о победе команды над «Рейнджерс». Для Бобровского самое важное всегда – это победа. Даже в день, когда все хотят воспевать его самого.

Мэттью Ткачук сказал: «Бобровский – это главная опора нашей команды. То, что он сделал, мало кто может повторить… Невероятный вратарь».

Хенрик Лундквист, бывший вратарь «Рейнджерс», добрался до 400-й победы в 727-м матче. Бобровский сделал это за 707.

Лундквист сегодня был в «Мэдисон Сквер Гарден». Как и первый тренер Бобровского», — пишет Florida Hockey Now.

«Ещё одно достижение в резюме, и так достойное Зала славы»

«Послушайте, как говорит Сергей Бобровский после матча, и вам будет трудно осознать, что он только что добавил очередное достижение к своему резюме, и так достойное Зала славы. Он стал 14-м вратарём в истории НХЛ, выигравшим 400 матчей, и добрался до этой отметки быстрее всех других. Его 400-я победа пришлась на 707-й матч, прежде рекорд принадлежал Хенрику Лундквисту, который достиг 400 побед за 727 игр.

И всё же после матча Бобровский был так же скромен, как и всегда, и старался сместить фокус с себя. Он говорил о важности победы для команды, хвалил систему своей поддержки – партнёров, тренеров, семью и бога – за то, что помогли ему добраться до этого момента.

Но реальность в конечном счёте возобладала. Бобровский – один из двух действующих вратарей с 400 победами, а всего в истории лиги таких было 13. 10 из них – все, кроме Флёри, который всё ещё играет, Джозефа и Осгуда – включены в Зал славы.

Это самое недавнее серьёзное достижение в карьере Бобровского. Он дважды выигрывал «Везину», а в прошлом сезоне наконец завоевал свой первый Кубок Стэнли. Теперь в его коллекции есть и 400 побед.

Но любой, кто знает Бобровского, может подтвердить, что личные достижения для него не так важны, как поставленная задача. Сейчас это – показывать высочайший уровень в каждом матче, а «Флорида» старается защитить чемпионский титул.

«Все достижения я оценю после карьеры. А когда играешь, то стараешься сосредоточиться на настоящем моменте. Не думаешь о будущем или прошлом. Это важно. Надо верить в настоящий момент и наслаждаться им», — говорил Бобровский перед сезоном», — пишет Miami Herald.