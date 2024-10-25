«Спартак» и СКА выдали супершоу! Кузнецов истерил на судей, а Жамнов матерился на своих

Пятничный матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и СКА получился невероятно богатым на различные сценарные повороты. Всё началось с того, что уже к девятой минуте первого периода в активе нападающего СКА Евгения Кузнецова оказался хет-трик из собранных удалений. Первый штраф 92-й номер армейцев получил спустя всего 90 секунд после стартового вбрасывания, совершив блокировку.

Через несколько минут против Кузнецова, возможно, была совершена подножка, которую пропустили главные арбитры. Евгений завёлся и в скором времени уже сам допустил фол. Разочарованный тем, что на нём ранее нарушений зафиксировано не было, тогда как его уже второй раз в матче отправляют в штрафной бокс, Евгений устроил откровенную самую настоящую истерику. Кузнецов начал стучать клюшкой по стеклу, за что получил ещё один штраф с формулировкой «оскорбление судей и неспортивное поведение».

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Отыграв в общей сложности шесть минут в большинстве, «Спартак» так и не смог реализовать лишнего. Зато в равных составах хозяева отправили две шайбы в ворота Егора Заврагина – отличились Павел Порядин и Егор Филин. В обеих случаях к голкиперу СКА можно было предъявлять определённые претензии, и, зная любовь главного тренера армейцев к заменам голкиперов, можно было ожидать, что на второй период появится Артемий Плешков. Но в этот раз Роман Ротенберг не стал предпринимать никаких действий, дав Заврагину возможность реабилитироваться.

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Забегая вперёд, необходимо заметить, что сделать это у Заврагина получилось, ведь в оставшееся время он больше не пропускал. На второй период гости вышли с удвоенной мотивацией, сильно обидевшись на болельщиков «Спартака». Фанаты москвичей мощно скандировали «СКА — позор российского хоккея», проводя аналогию со всем известной кричалкой про футбольный «Зенит».

Камбэк армейской команды начался с красивого прохода в исполнении Кузнецова. Начавший встречу с трёх подряд удалений нападающий СКА реабилитировался за своё поведение и выдал эффектный гол. Евгений справа красивым финтом усадил на щитки Дмитрия Николаева, после чего объехал его и закатил шайбу в створ. Примечательно, что судьи не сразу зафиксировали взятие ворот, потому как Кузнецов шайбу за линию завёз, но практически сразу случайно и выбил оттуда. Однако через несколько секунд взятие ворот всё-таки было подтверждено.

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Ещё через 27 секунд Захар Бардаков восстановил равновесие на табло, заставив тренерский штаб «Спартака» брать тайм-аут. Здесь необходимо вспомнить, что эту игровую неделю красно-белые начали с досадного поражения от «Адмирала». В ходе той встречи москвичи вели с ещё бо́льшим преимуществом – 3:0. Но тогда пропустили четыре шайбы кряду и довольствовались всего одним набранным очком. Увидев, как его команда второй раз подряд легко и быстро транжирит с трудом заработанное преимущество, Алексей Жамнов вышел из себя.

«Мы ничего не делаем для того, чтобы выиграть эту игру. Мы сами всё убиваем. И это неправильно. Ребят, вы можете играть и побеждать эту команду, но для этого должны быть все заряжены, а не…» — сказал Жамнов, сопроводив своё выступление ещё несколькими словами, повторять которые в этом материале нельзя.

Выступление Жамнова получилось предельно эмоциональным, вот только его команда вернуть ход встречи под свой контроль так и не смогла. Иван Морозов тут же схватил удаление за подножку, которое реализовал Василий Глотов. Игроки гостей поймали настоящий кураж, о чём лучше всего свидетельствовала их ответная реакция на болельщиков «Спартака».

Очевидно, обидевшись на кричалку про СКА, сразу после завершения второго периода Сергей Плотников послал первый привет красно-белым трибунам, а в начале третьего отрезка ещё один – уже после своего гола. Окончательный счёт в матче же установил Данила Галенюк. 24-летний защитник СКА забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне.

Всего же армейцы забросили пять шайб подряд, оформив эффектный камбэк в Москве. — 5:2 СКА продлил победную серию до шести встреч, забросив на этом отрезке 34 шайбы. «Спартак» же потерпел второе поражение подряд, вновь упустив имевшееся в их распоряжении преимущество в несколько шайб.