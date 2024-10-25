«У меня кипят эмоции! Кто это допустил?» Ротенберг разнёс КХЛ из-за фанатов «Спартака»

Встреча «Спартака» и СКА стала центральной в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ и подарила зрителям настоящее зрелище. Не менее зрелищной получилась и послематчевая пресс-конференция, на которой выступили Алексей Жамнов и Роман Ротенберг.

«В КХЛ есть регулятор таких вещей? Или полная безнаказанность?»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг разнёс руководство КХЛ и призвал внимательнее следить за высказываниями с трибун:

— Понимали, что будет игра кость в кость. Начали не лучшим образом. Не буду комментировать околохоккейные вещи, не моё дело. Держали удар, перестроили игру в перерыве. Поговорили по душам с ребятами, поняли, как надо играть против сильного соперника. Могли забить больше. «Спартак» всегда имеет сверхмотивацию против нас. Понимали, что наша дисциплина может победить любую мотивацию.

— Прокомментируете скандирования с трибун?

— Не хочу комментировать. Пусть лига комментирует. Там сидят чиновники лиги, которые очень много рассказывают. А на деле мы сами всё видим. Когда весь стадион скандирует матом всю игру, а никто в это не вмешивается… Это не первый раз, здесь это постоянно! Не только на матчах КХЛ — на всех матчах этой команды так происходит! Я хожу на все матчи — дети играют, вышка играет. У меня кипят эмоции, не хочу лишнего наговорить. У нас же есть регулятор, который должен регулировать такие вещи? Или полная безнаказанность? Они могут делать всё что угодно? Что они в следующий раз будут исполнять? Что придумают ещё? Давайте подумаем вместе. Всю игру они орут матом! Тут маленькие дети сидят на трибунах, хоккеисты! Кому это нужно всё? Для чего это делается? Кто это допустил? Кто за это отвечает? Нет ответа на эти вопросы.

— Не опасались, что Кузнецов не покажет лучшую игру после удалений в начале матча?

— Не опасался.

— Считаете ли достойным поведение ваших игроков?

— Повторите, что кричали трибуны? Повторите мне слова трибун, а я буду в роли Плотникова. Что они кричали? Давайте честно общаться. Кто может повторить? Там три кричалки было. Я их хорошо знаю. Что, не можете повторить? Кого-то боитесь? А кого вы боитесь? У нас свободная страна! Нас не закошмарит никто, вообще никто! Вас закошмарили, что ли, всех? Повторите, что они говорили. Вот и ответ на ваш вопрос.

— Почему пропускаете голы после вбрасываний?

— Допустили ошибки, разберём их. Могу честно сказать, что в перерыве об этом поговорили. Наши игроки сделали выводы. Мы поменяли расстановку на вбрасываниях и в ручном режиме реагировали на происходящее на льду. Благодарен ребятам, они услышали, как правильно играть. Больше не допускали такого в течение игры. Спасибо за хоккейный вопрос, потому что до этого здесь хоккей не обсуждали. Благодарен вам, так и должно быть.

— Есть ли план, в какой пропорции использовать Заврагина и Плешкова?

— Смотрим по тренировкам. Как тренируемся, так и играем. Проделана огромная работа. Сегодня мы были не самыми свежими в начале игры. Если посмотрите на календарь, соперник отдыхал несколько дней. Сколько они провели на Дальнем Востоке, две игры? А сколько отдыхали? Три дня. А мы сколько? Разница в календаре. Когда одна команда отдыхает, готовится к серьёзной игре, другая команда играет. Это тоже повлияло на детали. Что касается вратарей, то у нас есть тренер, Максим Анатольевич Соколов. Мы в постоянной коммуникации. С вратарями у нас просто, как и с полевыми. Знаем, что лучшая тренировка — это игра. Смотрим по факту, по ситуации. Все будут играть. Мне этот вопрос задают каждый день, все журналисты. Хочу вас успокоить — у нас все ребята тренируются, все готовы. Хороший микроклимат в команде.

— Принципиально было обыграть «Спартак»?

— В КХЛ все команды очень сильные, каждая по-своему играет в отличный хоккей. С огромным уважением относимся ко всем, в том числе и к «Спартаку». Много воспитанников нашего хоккея являются лидерами других команд КХЛ, мы очень этим гордимся. Мы их воспитали, подготовили. Здорово, что они играют и показывают яркий хоккей. Они молодцы, всем желаем удачи.

«Команда не может побеждать, когда двое-трое из пятёрки выпадают»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения был довольно спокоен:

— В раздевалке был разговор после матча. Обращали внимание на игровые нюансы. Команда должна играть 60 минут, а не 20. Понятно, что был пропущенный гол после рикошета, но команда должна держать удар и играть все 60 минут. Обидно, что не соперник нас обыгрывает, а мы сами проигрываем. Соглашусь, что в таких играх лидеры должны решать вопросы, играя в большинстве. Но пока они не решают. У нас было большинство, когда мы ни одного броска не нанесли. Серьёзный вопрос, это один из ключевых моментов. Особенно в матчах с топовыми клубами.

— Можно ли говорить, что не хватило физики сегодня?

— Искать причину в физике не буду. Причина – в нашей неправильной игре. При счёте 2:0 делали ошибки, которые не должны делать. Это наша вина.

— Почему не так хорошо играете в большинстве? В прошлом сезоне такой проблемы не было.

— В начале предыдущего сезона здорово играли в большинстве, ближе к концовке пропала та агрессия. Сейчас нужно бросать и угрожать, чтобы забивать, а не пускать шайбу по периметру. По большому счёту делаем работу за тех, кто обороняется.

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— Сегодня было много невынужденных ошибок.

— В нашей ситуации мы разберёмся, всё будет нормально. Посмотрим, сколько времени это займёт. Как говорится, месседж до игроков донесли.

— Ощущение, что Голдобин сегодня выпал из игры.

— Соглашусь, что сегодня у Голдобина не получилась игра. Он всё сам прекрасно понимает, мы с ним не раз говорили на эту тему. Надеюсь, что он вернётся на свой уровень и будет помогать команде. Задача тренерского штаба — помочь ему это сделать. Но многое зависит и от него самого.

— С чем связано удаление Миронова в концовке?

— Эмоции. Иногда они перехлёстывают. Игрок пытается сделать что-то полезное, но делает чересчур много. Им всем обидно проигрывать такие матчи. Но говорить, что удаления бестолковые, не буду. Всё на эмоциях. Сезон длинный. Весь хоккей впереди. Трагедию делать никто не собираются. Есть возможности и желание поставить всё на правильные рельсы. Это зависит от каждого, кто находится в раздевалке. Не может команда побеждать, когда из пятёрки два-три игрока выпадают. Никогда так не выиграешь. Когда это вернётся, тогда и будет результат.