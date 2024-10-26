Иван оформил дубль и идёт на третьем месте в лиге по количеству голов.

В НХЛ появился новый русский снайпер? Больше Барбашёва забивают только две суперзвезды

«Вегас» на домашней площадке – машина, которую не остановить. Они проиграли все матчи на единственном пока что выезде в этом сезоне, но на «Ти-Мобайл Арене» имеют идеальные результаты.

Только недавно в гостях «рыцари» не могли удержать преимущество в счёте ни с «Тампой», ни с «Флоридой», зато сегодня, уже дома, смогли переломить этот удручающий тренд. «Оттава», несмотря на вереницу неудачных выступлений в прошлых сезонах, довольно бодро начала регулярку, много забивает и не пугается авторитетов. «Сенаторз» и сегодня поначалу смотрелись намного лучше хозяев площадки – выигрывали борьбу за шайбу, цеплялись в зоне атаки, выжимая моменты до конца. Это позволило им довольно быстро создать преимущество в две шайбы.

На третьей минуте защитники «Вегаса» не смогли сдержать четвёртое звено «Оттавы». Коул Рейнхардт выдал хитрую передачу из-за ворот на Адама Годетта, а тот открыл счёт, прошив ворота замешкавшегося Эдина Хилла.

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Позже Клод Жиру поборолся на пятачке с соперником, уронил его и сам упал, но исхитрился подставить клюшку под бросок Ника Дженсена и пробил Хилла «в домик».

«Вегас» потихоньку тоже разыгрался, стал всё больше наседать на ворота Линуса Улльмарка, и ближе к перерыву это принесло успех. Хозяева разразились дуплетом – сначала забил Николя Руа, а через 21 секунду – Николас Хаг набросил в расчёте на подставление партнёра, и шайба рикошетом от соперника проскользнула за спину голкиперу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вскоре всё пришлось начинать сначала, потому что Дрейк Батерсон воспользовался потерей «Вегаса» в своей зоне и, оказавшись один на один с Хиллом, нанёс прицельный бросок впритирку со штангой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Камбэк номер два оформил Иван Барбашёв, который во втором периоде переправил шайбу с пятачка после наброса Пьетранджело. «Оттава» тем не менее вновь смогла выйти вперёд благодаря дублю Годетта, удерживала это преимущество до последних трёх с небольшим минут игры и уже готовилась нанести «рыцарям» первое домашнее поражение в сезоне, когда Ник Казинс схватил удаление.

Айкел и Стоун в большинстве разыграли как по нотам комбинацию, которая завершилась голом Томаша Гертла, а через минуту Киган Колесар в быстрой атаке впервые вывел «Вегас» вперёд. Завершился этот яркий матч дублем Барбашёва, который поразил пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Первое звено «Вегаса» вообще в полном порядке. Марк Стоун и Джек Айкел делят второе место в лиге по количеству передач, а Барбашёв рвётся в топ лучших снайперов сезона. На счету Ивана семь шайб, больше забросили только две суперзвезды: Никита Кучеров и Нико Хишир (по восемь голов). В первый месяц регулярки, конечно, не стоит делать далеко идущих выводов, и процент реализации бросков Барбашёва (43,8%) не сможет держаться вечно на таком фантастическом уровне, но всё равно, какой старт! Неужели в лиге появился новый русский снайпер? Лучший свой сезон Иван показал ещё в «Сент-Луисе» в 2022 году, когда забросил 26 шайб. И с такими партнёрами, как сейчас, ему вполне по силам перебить этот результат.