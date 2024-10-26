Не трогайте фанатов! Они имеют право свободно высказываться

В российском хоккее разгорается очередной скандал. И на этот раз он связан с главной, самой важной частью спорта — болельщиками. Вчера, 25 октября, во время матча «Спартак» — СКА фанаты москвичей скандировали «СКА — позор российского хоккея».

Этот эпизод вызвал неоднозначную реакцию. Кто-то сразу призвал КХЛ применить санкции к красно-белым и оштрафовать их за поведение болельщиков. Кто-то же, наоборот, поддержал фанатов «Спартака», согласившись с их мнением.

Мы не будем разбирать, насколько слова болельщиков красно-белых соответствуют действительности. Куда важнее понять, что теперь делать с фанатами, стоит ли применять санкции к ним или к «Спартаку» и как вообще КХЛ стоит реагировать на подобные моменты.

«Спартак» — СКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Прежде всего, на взгляд автора текста, стоит провести чёткое разграничение.

Роман Ротенберг на пресс-конференции сообщил, что, помимо кричалки про позор, слышал доносившийся с трибун мат. Если это правда, то применить санкции определённо стоило бы. Нельзя забывать, что хоккей — да и спорт вообще — это массовые мероприятия. На них ходят семьями, на него ходят с детьми. И у них есть право не слышать нецензурную лексику. Это именно тот момент, когда болельщикам действительно необходимо последить за своими словами. Мат и уж тем более матерные кричалки на таких мероприятиях — это то, чего не стоит допускать. Следовательно, фанаты, употребляющие его на матчах, должны быть готовы к санкциям.

В то же время нужно отметить, что не удалось найти ни одного доказательства, что болельщики «Спартака» кричали что-либо матерное. Коллеги, побывавшие на встрече, также не подтвердили информацию о кричалках с нецензурной лексикой.

Вернёмся к вопросу про разграничение.

Что ж, русский язык очень богат. В России нецензурная (= обсценная) лексика действительно запрещена — на законодательном уровне. Но ненормативная лексика, частью которой является нецензурная, заключает в себе и те виды, что не караются законодательно: сниженную и бранную. Её также можно разделить на некультурную (неуместную в общественном месте) и неприличную (запрещённую в общественном месте).

Не забываем, что ещё есть нормативная лексика, которая делится на литературную и разговорную, а также на приличную и допустимую.

Коль доказательств наличия матов найдено не было, вероятно, СКА не понравилось слово «позор». Так что теперь надо определить, к какой категории оно относится. «Позор» точно не нецензурное, да и не бранное — нет в нём значения оскорбления. Может быть, сниженная? Да нет, она состоит из сленга, жаргона, просторечий и вульгаризмов — «позор» не относится ни к одной из категорий.

Получается, это слово — не часть ненормативной лексики. Следовательно, не относится ни к некультурной — то есть неуместной в общественном месте, ни к неприличной — то есть запрещённой в общественном месте (ведь это свойства ненормативной лексики). Следовательно, является частью нормативной.

Пойдём дальше.

Судя по толковому словарю Ожегова, «позор» близко к высокому и книжному стилю. Следовательно, оно является литературным и, очевидно, приличным.

Получается, это слово вполне приемлемо для употребления в общественных местах.

С точки зрения русского языка оно скорее заключает в себе смысл личной оценки или личных чувств — но уж точно не оскорбления.

Так почему кто-то должен запрещать болельщикам проявлять чувства и эмоции разрешённым на законодательном уровне способом? Почему им должны запрещать давать свою оценку?

Всё-таки в Конституции РФ по-прежнему говорится: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть принуждён к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них». Так почему болельщикам должны запрещать высказываться? У них есть право делать это. Люди не должны бояться высказываться. В современном мире мы и так всё больше теряем веру в возможность говорить прямо и честно — и просто уходим в себя, постепенно разучиваясь открыто говорить о своих чувствах.

А слово «позор», как мы выяснили, не относится к лексике, которая запрещена законодательно.

Те, кто поддерживает санкции в адрес фанатов «Спартака», также забывают одну важную деталь. Спорт создан для болельщиков. А болельщикам важно проявлять эмоции. Сам спорт строится вокруг эмоций. Если он не будет их приносить или если у фанатов отберут возможность их выплёскивать, то спорт станет попросту бесполезным.

Яркие фразы, скандирования болельщиков — всё это очевидное проявление катарсиса. А ведь именно ради этого ощущения мы и любим спорт!

Другой вопрос, который затронули после матча, — это поведение хоккеистов СКА по отношению к болельщикам «Спартака». Евгений Кузнецов после гола саркастично похлопал трибунам. Сергей Плотников сначала показал им большой палец.

А затем всё так же саркастично помахал.

Нужно ли их наказывать за такие жесты?

Тоже нет.

Во-первых, они не показывали неприличных жестов — вот главный критерий, на который стоит ориентироваться. Во-вторых, такое поведение лишь добавило игре эмоций. Кроме того, хоккеисты не создавали опасной ситуации провокациями — наоборот, поддерживали установленный уровень взаимных «уколов».

Если бы не было таких кричалок со стороны болельщиков, то не было бы такой реакции со стороны игроков. И это так или иначе притупило бы эмоции от матча. А в итоге игра вышла очень яркой, живой, запоминающейся. И это на самом деле очень классно для хоккея.

Помните ярчайший момент, когда Михаил Воробьёв, празднуя гол, заткнул уши — в ответ на недовольство болельщиков? Уверен, что помните. А помните, с кем тогда играл СКА? Помните, чем завершился матч? Уверен, что нет.

Зато момент вошёл в историю КХЛ и навсегда остался в памяти болельщиков.

Михаил Воробьёв Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Но возникает ещё один важный и логичный вопрос: а как же уважение?

Что ж, выплеск эмоций зачастую граничит с поведением, которое с трудом можно назвать уважительным. Что с этим делать? Конечно, об уважении нельзя забывать. Наверное, лучшим вариантом будет личная попытка каждого болельщика не переходить допустимую грань. А если всё же перешёл и проявил неуважение (но не за рамками закона), то тогда придётся отдуваться клубу — фанат, очевидно, подведёт родную команду таким поведением.

Но отдуваться придётся не штрафами, а искренними обращениями к болельщикам, извинениями перед тем, к кому проявили неуважение, заявлениями об инциденте.

Нужно помнить: штрафами и угрозами уважение не завоевать. Это просто так не работает.

Однако и запрещать себе делиться эмоциями и высказываться тоже нельзя.

И, конечно, помня об опыте российского футбола, ни в коем случае нельзя обращаться к таким убивающим спорт инициативам, как Fan ID. Футбол уже пострадал от этой не просто бесполезной, но ещё и деструктивной затеи — нельзя допустить такого и с хоккеем.

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Какие же выводы можно сделать по ситуации с болельщиками «Спартака»?

Во-первых, ни в коем случае нельзя наказывать ни их, ни клуб. Если устанавливать грань дозволенного в скандированиях, то она не должна опускаться до обсценной лексики и оскорблений. Пусть регулятором станет наличие или отсутствие нецензурной и бранной лексики.

Во-вторых, нужно позволить и игрокам свободно реагировать на эмоции болельщиков — но тоже в рамках приличия.

В-третьих, нельзя запрещать фанатам делиться эмоциями (но в определённых выше рамках). Спорт для этого-то и нужен, разве нет?

Кажется, что эта грань — идеальный вариант. Если её соблюдать, то можно будет спокойно высказываться. Хоккей же, как говорят, для болельщиков. Или уже нет?