События в «Авангарде» многих смешат. Но в Омске будут спасать сезон любыми средствами

«Авангард» в нынешнем сезоне попал в непривычную ситуацию. Поражения идут один за одним, место в таблице угнетает, план по селекции, принятый в клубе весной, с треском проваливается, главный тренер Сергей Звягин, очевидно, растерян и не знает наверняка, как выводить команду из кризиса. В который, кстати, «ястребы» угодили вовсе не по вине Звягина.

Представители клуба в публичном и непубличном общении сводят всё, по сути, к одной мысли – остаётся только продолжать работать и выбираться из пучины проблем. Важно понимать, что никому в «Авангарде» не приходит в голову махать рукой на этот сезон, потому что к этому нет совершенно никаких предпосылок. Финансирование у омичей на высшем уровне, состав собран на все допустимые потолком КХЛ деньги (как именно распорядились средствами – это уже другой вопрос), 12-тысячник необходимо заполнять, как и в прошлые годы. Полный же «слив» сезона в угоду абстрактным перспективам или гипотетической перезагрузке может попросту не понять главный спонсор, а это уже чревато возможной корректировкой размера бюджета, что в Омске никому не нужно, ведь для поддержания статуса топ-команды в сибирской глубинке по-прежнему нужно очень много денег.

Вот поэтому в «Авангарде» сейчас усиленно работают, хотя переиграть всё по ходу сезона невероятно сложно. Движения в омском клубе происходят практически на всех уровнях. Сменился глава Совета директоров. Антона Курьянова освободили от функционала генерального менеджера. В тренерский штаб был добавлен специалист по защитникам Александр Завьялов.

Осуществляется и пересборка состава. «Авангард» вчера подписал контракт с Николаем Прохоркиным, который неизвестно что делал на рынке в конце октября, если учитывать его возраст и позицию. Разумеется, сделки со Спунером и Прохоркиным, проведённые этой осенью, смешат многих, ведь весной в «Авангарде» самолично отказались от двух ведущих центральных прошлогоднего состава.

Вместо них в межсезонье «ястребами» были подписаны Линден Вей и Коул Касселс, и уже тогда выглядело странным, что в «Авангарде» отказываются от того, что хорошо работало, в пользу неизвестности. В результате возрастному Вею не хватает скорости, что мешает ему показывать свой уровень регулярно и выдерживать прессинг при игре в равных составах, а про Касселса и говорить нечего – слабейший легионер в истории «Авангарда».

Вот и пришлось менеджменту омичей экстренно проводить работу над ошибками, возвращаясь к кандидатурам, отвергнутым полгода назад. И закрывать глаза и уши от общественной реакции на эти сделки, жертвовать репутацией в надежде, что будущий результат всё оправдает. При этом очевидно, что «Авангард» прилично сэкономил, подписав Спунера с Прохоркиным в сентябре/октябре, а не в апреле. Но плата за эту экономию – приход хоккеистов без предсезонки. А в Омске уже даже в этом сезоне насмотрелись на Макеева и Галиева, которые тоже готовились к регулярке самостоятельно.

Райан Спунер и Николай Прохоркин в «Авангарде» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Все движения по комплектованию состава, которые ещё с августа носят хаотичный характер, как раз и говорят о том, что в «Авангарде» сейчас думают только о нынешнем сезоне. Макеев и Галиев были призваны залатать дыры после травм Ткачёва и Буше, Спунер и Прохоркин обязаны помочь «ястребам» вернуть приличный вид состава, который должен решать здесь и сейчас. Антон Курьянов, говоривший о некоей концепции в селекции, заключавшейся в подписании долгосрочных контрактов, уже не работает генменеджером, а его преемник Евгений Забуга не стремится к публичности и даже не комментирует последние сделки «ястребов». Но и так очевидно, что все силы «Авангарда» брошены на спасение этого сезона, а следующей весной омичам вновь придётся собирать команду заново. По крайней мере в линии нападения.

И, конечно, на фоне того, что в «Авангарде» всё меняется, включая председателя Совета директоров, удивительным выглядит огромный кредит доверия главному тренеру Сергею Звягину. Ведь обычно всегда сразу спрашивают с тренера, а в Омске, видимо, отложили эту меру на самый крайний случай. При этом понятно, что будь на рынке хоть один готовый кандидат на замену, то в «Авангарде» давно приняли бы решение. Но кто точно поправит ситуацию, зайдя в авральном режиме, и покажет результат лучше, чем Звягин? Фамилии, конечно, есть, но гарантий-то никаких.

Поэтому в Омске пока ещё надеются, что ситуация будет выправлена без увольнения Звягина. К тому же у тренера, несмотря ни на что, хороший коннект с командой, его требования понятны, а главная проблема Сергея Евгеньевича (помимо банального отсутствия опыта), пожалуй, в том, что при нём сложилась чересчур дружелюбная атмосфера в раздевалке. Это неплохо, когда у команды идут победы, но в тяжёлые периоды трудно обойтись без жёстких втыков, нелицеприятных бесед, чувства трепета перед начальником и суровой субординации. Тут ситуация в «Авангарде» напоминает то, что было в «Тракторе» при Анваре Гатиятулине, и мы все знаем, чем это закончилось в начале прошлого сезона.

Сергей Звягин у руля «Авангарда» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Понятно, что если «ястребы» продолжат проигрывать, если отставание от зоны плей-офф не начнёт сокращаться, то тут уже у руководства «Авангарда» не будет вариантов, кроме как расставаться со Звягиным. За этот сезон омичи будут точно цепляться до конца, так что дальнейшее развитие кризиса приведёт к другим (может, очень удивительным) новостям из стана клуба. И лишь победы, желательно серийные, смогут стабилизировать ситуацию и успокоить всех в «Авангарде».