«Ни один человек не повторит его работу». В НХЛ выбрали лучшего генерального менеджера

Национальная американская забава — составление всевозможных рейтингов. К этому делу местные медиа подходят очень основательно, собирая мнение как можно большего количества людей. Конечно, в спорте это чаще всего касается игроков, реже — тренеров, а менеджеров расставляют по позициям совсем нечасто, хотя обычно именно они чаще всего задерживаются в командах.

На днях The Athletic представил свой рейтинг менеджеров НХЛ. Издание провело опрос 40 представителей всех клубных офисов лиги — генменеджеров, их ассистентов, директоров по скаутингу, советников, которые делали свой выбор на условиях анонимности. Управленцы представляли свой топ-5 клубов НХЛ, которые, по их мнению, управляются лучше всего. Первое место получало 10 баллов, второе — семь, третье — пять, четвёртое — три, пятое — один. Больших сюрпризов в опросе нет — хотя, возможно, первое место вас всё-таки удивит.

Не набрали очков: «Айлендерс», «Баффало», «Калгари», «Коламбус», «Лос-Анджелес», «Оттава», «Сан-Хосе», «Сиэтл», «Чикаго».

Аутсайдеры списка вполне понятны — команды в перестройке и клубы, которые застряли где-то посередине. Удивляет, что ни одного голоса не получил «Сиэтл», где Рон Фрэнсис проводит в жизнь интересную концепцию четырёх почти равных звеньев без больших звёзд. Год назад эта стратегия помогла дойти новорождённому клубу до седьмого матча второго раунда.

Получили менее семи баллов: «Виннипег» (6), «Вашингтон» (4), «Филадельфия», «Ванкувер» и «Нэшвилл» (по 3), «Торонто» (1).

Пожалуй, «Виннипег» мог быть и повыше — особенно с учётом тех географических и экономических обстоятельств, в которых оперирует клуб. Однако генменеджер Кевин Чевелдэйофф очень редко взрывает рынок, тихо работая через драфт, что не привлекает к работе его офиса большого внимания. Прямо сейчас в составе «Джетс» 12 игроков, задрафтованных командой: скорее всего, здесь обскакать «Виннипег» никто не сможет. «Всем сложно признать это, но в Виннипег трудно заманивать игроков», — заявил один из директоров по скаутингу.

Кевин Чевелдэйофф Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Получили от семи до 13 баллов: «Монреаль» и «Анахайм» (13), «Сент-Луис» (12), «Миннесота» (8), «Питтсбург», «Юта» и «Эдмонтон» (по 7).

Любопытно, что много баллов получили команды, которые пока ещё даже не закончили перестройку, однако менеджеры отмечают чёткие шаги «Канадиенс» и «Дакс». Про генменеджера «Монреаля» Кента Хьюза говорят просто: «Он не делает ля-ля, чётко работает. У них есть план», — приводит издание слова одного из помощников генменеджера. «Анахайм» в последние годы отлично драфтовал и смог собрать один из самых интересных наборов молодых защитников в лиге.

А теперь переходим к десятке.

10. «Детройт» (17 баллов)

Болельщики всё больше сомневаются в легендарном менеджере, однако коллеги по лиге ещё ставят Айзермана высоко. Во-первых, The Athletic отмечает, что «Детройту» при новом ГМ удалось создать хорошие отношения со многими клубами. Во-вторых, никуда не девается тот фактор, что Айзерман пришёл в клуб, который почти не имел активов: при этом на драфт-лотерее «Детройт» ни разу не поднялся хотя бы на одну строку, в 2020-м ещё и упал с первого места на четвёртое.

9. «Рейнджерс» (20 баллов)

Несмотря на то что «синерубашечники» в последние годы не раз и не два проваливались с игроками, выбранными высоко на драфте, это не портит репутацию Криса Друри — драфтовали и развивали другие люди. Экс-капитан «Рейнджерс» во главе хоккейных операций клуба отметился парой мощных дедлайнов: в 2022-м приобретённые весной Копп и Ватрано помогли дойти до финала Востока, через год более мощный по именам десант Кейн – Тарасенко вылетел уже в первом раунде. Несмотря на отсутствие кубка, коллеги отмечают агрессивность стратегии Друри.

8. «Каролина» (21 балл, одно первое место)

У «ураганов» было крайне сложное лето — команда потеряла многих свободных агентов и уже не выглядит такой сильной, как год назад. Однако надо учитывать, что в работу спортивного блока «Каролины» часто вмешивается эксцентричный владелец Том Дандон, при этом бюджет фронт-офиса ограничен, по сравнению с конкурентами. Этим летом спортивный блок клуба возглавил Эрик Тулски, который не играл в хоккей на профессиональном уровне и считается одним из главных адептов продвинутой статистики в НХЛ. Тулски уже отметился парой интересных шагов — например, отложенными платежами в контракте Сета Джарвиса, которые позволили растянуть кэпхит контракта на девять лет вместо максимальных восьми. Лига уже планирует заткнуть эту дырочку в коллективном соглашении.

Эрик Тулски Фото: Aaron Beard/AP/ТАСС

7. «Нью-Джерси» (29 баллов)

Межсезонье «Дэвилз» было не таким ярким по именам, как у того же «Нэшвилла», но при этом «дьяволы» закрыли именно те позиции, которые провисали. Приобретение Якоба Маркстрёма по цене ниже рыночной и укрепление защиты стали теми факторами, которые обеспечили генменеджеру «Нью-Джерси» Тому Фитцджералду высокую оценку от коллег. Конечно, когда босс «Дэвилз» заступал на должность, он получил прекрасное наследство в виде двух первых номеров драфта в центральной оси, но и окружение вокруг Нико Хишира и Джека Хьюза он собрал шикарное. «Теперь у «Дэвилз» есть глубина — если в прошлом году их подкосила травма Даги Хэмилтона, то в этом году даже после подобной травмы они должны остаться на уровне», — заявил один из помощников генменеджера.

6. «Колорадо» (51 балл)

Кажется, здесь менеджмент «лавин» оценили по прошлым заслугам. После чемпионства 2022 года у «лавин» было очень и очень много спорных решений: конечно, по ним ударил потолок сразу после Кубка, однако уже второе звено весной 2023-го выглядело слабо. Прошлогодние летние подписания типа Райана Джохансена и Томаша Татара оказались настолько неудачными, что от них избавились уже по ходу сезона. Впрочем, весной «лавины» нашли себе второго центра в лице Кейси Миттельштадта. «Хороший костяк, неплохой драфт. Возможно, есть вопросы к работе с потолком зарплат, но в целом солидно», — сказал один из директоров по скаутингу.

5. «Бостон» (87 баллов)

«Мишки» в последние годы стали восточной версией «Сан-Хосе» 10-летней давности — все ждут, пока они уже уйдут на дно, а они всё крутятся у вершины. Даже это межсезонье стало показательным: на старте сезона лучшей тройкой в НХЛ является четвёртое звено «Бостона» Бичер — Кастелиц — Кёпке. Один из этих парней год назад был рядовым ролевиком «Оттавы», а другой был отпущен «Тампой» на рынок без предложения нового контракта. Даже контрактная сага с Джереми Свейманом не уронила позиции клуба — скорее показала, как жёстко «Бостон» может вести переговоры. Кроме того, «Брюинз» даже без высоких пиков продолжают удачно попадать на драфте: из свежих примеров — выбранные во втором раунде Мэттью Пойтрас и Мэйсон Лорей.

4. «Вегас» (117 баллов, два первых места)

Почти все нейтральные американские болельщики ненавидят «Вегас». Им в вину ставят постоянное использование лазейки с травмированным игроком — каждый раз у Марка Стоуна зимой обнаруживается болячка, которая исчезает с наступлением плей-офф. «Рыцари» абсолютно не уважают своих легенд: Марка-Андре Флёри обменяли абсолютно без предупреждения, Джонатана Маршессо в спину фактически назвали старым. «Вегас» всегда готов обменять ветерана ради нового красивого имени.

Тем не менее коллеги по НХЛ уважают руководителей «Вегаса» как раз за подобную сверхагрессивную манеру. «Они сломали устоявшийся стереотип о том, что команда расширения должна терпеливо ждать и полагаться на драфт, делали почти всё правильно после своего вступления в лигу. «Вегас» постоянно делает смелые решения, их владелец готов действовать в агрессивной манере», — говорит один из клубных советников.

3. «Флорида» (173 балла, девять первых мест)

Чемпионская «Флорида» построена на нескольких мощных обменах, где менеджмент «пантер» покупал классные активы на минимуме их цены (Сэм Беннетт, Брэндон Монтур, Сэм Райнхарт). Кроме того, половина кубковой защиты была собрана лишь одним летом 2023-го, и всё это было сделано не только благодаря флоридскому солнышку и нулевым налогам. Билл Зито, человек с армейской внешностью, до прихода в менеджмент был успешным агентом, но смог перенести свои качества и на управленческую работу.

«Уволить Эндрю Брюнетта после победы в регулярке, назначить Пола Мориса и всё равно стать чемпионами… Билли не боится принимать сложные решения. Кроме того, он окружает себя правильными людьми», — сказал один из коллег-генменеджеров. Другой выразил работу Зито в одном предложении: «Он превратил «Пантерз» из команды, которую избегали игроки, в желанное место».

2. «Тампа-Бэй» (187 баллов, девять первых мест)

Даже после крайне сомнительных решений последних лет (типа обмена пяти драфт-пиков на Таннера Жанно) слава менеджмента «Тампы» не тускнеет — и долгое отсутствие удач на драфте этому не мешает. Здесь за Жюльена БрисБуа играет «зачётка» — два чемпионских сезона он провёл мастерски. Сначала менеджер «Тампы» двойным обменом Блейка Коулмана и Баркли Гудроу задал новую моду НХЛ, потом мастерски вписал команду в потолок с точностью до цента, а на дедлайне-2021 выменял опытного защитника Дэвида Савара с двойным удержанием зарплаты.

«Они не боятся делать ошибки и пробовать снова — благодаря этому «Тампа» продолжает быть в топе лиги, опережая многие организации. Они используют своё географическое положение, чтобы создать дополнительное преимущество. «Молнии» действуют смело и благодаря этому успешны», — сказал один из помощников генменеджера.

1. «Даллас» (251 балл, 17 первых мест)

Правда, странно? Команда из Техаса за пять лет лишь раз играла в финале, но опережает дуэт из «Флориды» с тремя кубками и пятью финалами подряд. Однако работа Джима Нилла в «Далласе» действительно поражает воображение. Когда казалось, что команда, выстроенная вокруг Джейми Бенна и Тайлера Сегина, идёт на спад, лидерство перехватили три игрока, выбранные на одном драфте-2017: Миро Хейсканен, Джейсон Робертсон и Джейк Эттингер. Сложно вспомнить второй случай, когда за один год команда выбирала сразу трёх суперзвёзд.

Джим Нилл Фото: LM Otero/AP/ТАСС

Нилл 10 лет был правой рукой Кена Холланда в «Детройте» и отвечал там за драфт. Сначала «Старз» делали на драфте неоднозначные решения, склоняясь к Юлиусу Хонке и Райли Тафти, но потом их точность достигла удивительных значений. Связку Робертсон — Хинц, выбранную в первом раунде, уже подпирают снизу проспекты 2021 года Джонстон и Стэнковен. Сильные парни на контрактах новичков и отсутствие налога штата помогли «Далласу» собрать чуть ли не самую глубокую команду в НХЛ.

Кроме того, на высокую оценку «Далласа» повлияла личная репутация Нилла: ГМ «Старз» является одним из самых уважаемых людей в лиге. «Вы редко прочтёте про него в прессе, но я поражаюсь тому, какую команду он собрал. Ни один человек не повторит такую работу, и, если кто-то скажет вам обратное, у него раздутое эго. У Джима такого нет, он настоящий джентльмен», — сказал один из генменеджеров.