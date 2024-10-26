Шоу-матч от россиян в НХЛ! Капризов поставил личный рекорд, Мичков забил исторический гол

Начало дебютного сезона в Национальной хоккейной лиге с точки зрения индивидуальной статистики складывается волшебным образом для российского новичка Матвея Мичкова. Нападающий «Филадельфии Флайерз» впечатляюще дебютировал в лучшей лиге мира, сразу же вписав своё имя в историю американского клуба. В семи встречах на старте чемпионата 19-летний россиянин отметился семью результативными действиями, сумев выйти на гроссмейстерский график «очко за матч».

Матвей стал всего пятым игроком в истории «лётчиков» среди хоккеистов, которым ещё не исполнилось 20 лет, кому удалось стартовать в НХЛ с 7+ очков в первых семи матчах. Клубный рекорд в сезоне-1984/1985 установил Питер Зезель (восемь очков). Мичков же повторил достижение Рича Саттера (семь очков в сезоне-1983/1984), Эрика Линдроса (семь очков в сезоне-1992/1993) и Джеймса ван Римсдайка (семь очков в сезоне-2009/2010).

При этом вся «Филадельфия» начало сезона откровенно провалила. После победы в серии буллитов в матче открытия регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (3:2 Б) команда Джона Тортореллы потерпела шесть поражений подряд, в результате чего плотно обосновалась на последнем месте в Восточной конференции.

Перед восьмым матчем в чемпионате были все основания предполагать, что печальная серия «Флайерз» получит своё продолжение, ведь в «Уэллс Фарго-центр» пожаловала набравшая ход «Миннесота Уайлд». Команда Джона Хайнса выдала четырёхматчевую победную серию и резонно рассчитывала на гостевой успех, но первая же пятиминутка встречи стала холодным душем для Кирилла Капризова и Ко.

Уже спустя четыре минуты после стартового вбрасывания игроки «Филадельфии» отправили две шайбы в ворота Филипа Густавссона. Сначала отличился капитан хозяев Шон Кутюрье, открывший счёт на второй минуте. Для проводящего всю карьеру в этом клубе хоккеиста это очко стало 500-м за карьеру в НХЛ. Шон стал 16-м игроком в истории клуба, кому покорился этот рубеж.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако важно заметить, что 14-й номер «Флайерз» стал всего вторым действующим игроком с подобным достижением. Помимо него, из продолжающих карьеру в лиге хоккеистов отметку в 500+ очков за «Филадельфию» разменял только выступающий сейчас за «Оттаву Сенаторз» Клод Жиру. По иронии судьбы именно Клода и заменил Шон на посту капитана «Флайерз» после того, как тот покинул организацию. Такая вот преемственность.

Через две с половиной минуты преимущество хозяев упрочил защитник Ник Силер. Активное участие в голевой комбинации принял Мичков, записавший на свой счёт результативную передачу. Матвей затащил шайбу в зону атаки и переадресовал игровой снаряд на Трэвиса Конечны, который стянул на себя двоих оппонентов и отрезал их передачей на Силера – а тот выкатился на убойную позицию и расстрелял владения Густавссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Интересно, что до сегодняшнего матча «Миннесота» в этом сезоне уступала в счёте всего на протяжении 6 минут и 51 секунды. В первых шести встречах «дикари» и вовсе ни разу не проигрывали в ходе матчей, несмотря на то что в них потерпели две неудачи. Всё дело в том, что однажды они уступили в серии буллитов, а ещё раз – в овертайме. То есть в обоих случаях физической возможности отыграться у «Уайлд» не было. Тогда как в предыдущей встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2) «дикари» смогли оперативно превратить 1:2 в 2:2.

В этот раз хоккеистам «Уайлд» предстояло ликвидировать дефицит в две шайбы. В этом им должно было помочь большинство, но с его реализацией у «дикарей» возникли сегодня огромные проблемы. В первом периоде не получилось использовать «пять на четыре», а в начале второго отрезка не удалось забить и при игре «пять на три». Про этот момент стоит рассказать подробнее.

Второй период начался с того, что Скотт Лотон получил удаление уже на 25-й секунде. Капризов и его партнёры по первой спецбригаде вышли на реализацию и смогли заработать ещё одно удаление. На реализацию двойного большинства у них оставалось 25 секунд, и тренерский штаб гостей даже использовал тайм-аут, чтобы дать отдохнуть своим главным лидерам, но это не сработало.

Упущенное большинство стало неприятным моментом для «Миннесоты». В равных составах «Филадельфия» очень долго играла предельно внимательно, лишь изредка пытаясь угрожать чужим воротам. К середине матча в активе Густавссона значилось всего два отражённых броска, так как «Флайерз» целиком сосредоточились на сохранении имевшегося преимущества.

«Миннесота» атаковала изо всех сил, но голкипер хозяев Самуэль Эрссон до поры до времени действовал надёжно. В одном из игровых эпизодов гости настолько увлеклись своими атаками, что напоролись на контратаку «два в ноль», однако Морган Фрост не сумел реализовать супершанс. «Филадельфия» могла повести 3:0, но упущенный момент дорого обошёлся хозяевам. После промаха Фроста шайбы посыпались, лишь успевай заносить их в протокол.

За пять минут до конца отрезка «дикари» пропустили две шайбы кряду с интервалом в 33 секунды. Сначала американский защитник гостей Брок Фэйбер здорово сыграл на пятаке, подправив шайбу после броска Кирилла Капризова. 27-летний россиянин отметился результативным действием в пятом матче подряд, набрав 14-е очко в нынешнем сезоне. Лишь однажды в текущей регулярке Кирилл покидал лёд без очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Буквально в следующей атаке отличился Маркус Фолиньо, сделавший счёт 2:2. Следом «Филадельфия» сумела быстро вернуть себе преимущество. На отложенном штрафе идеальный бросок произвёл Мичков, забросивший четвёртую шайбу в сезоне! Матвей набрал второе очко в матче и вплотную приблизился к своему первому юбилею в НХЛ – отметке в 10 очков. Пока же фиксируем, что в историю лиги этот гол войдёт как первая шайба Матвея в равных составах. Несмотря на то что у «Флайерз» на льду в этот момент находилось шесть игроков, по законам статистики это гол в равных составах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вот только на перерыв команды всё-таки отправились при равном счёте. За три секунды до конца периода «Миннесота» с четвёртой попытки наконец использовала большинство – отличился Йоэль Эрикссон Эк, которому ассистировал Капризов. Оформивший ассистентский дубль россиянин впервые в карьере выдал пятиматчевую серию как минимум с двумя результативными действиями в каждой из игр.

На этом отрезке россиянин забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач. Установивший личный рекорд Капризов заодно повторил и клубное достижение Кевина Фиалы, который дважды выдавал подобные серии, играя за «Миннесоту». Уже в следующей встрече Кирилл может и вовсе повторить клубный рекорд в этой номинации, принадлежащий его партнёру по команде Матсу Цуккарелло. В сезоне-2021/2022 норвежский форвард набирал 2+ очка в шести матчах подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На старте третьего периода шайбы продолжали влетать в ворота, как из рога изобилия. Только теперь уже «Миннесота» впервые в матче вышла вперёд благодаря голу защитника Зака Богосяна, а «Филадельфия» отыгралась после реализации лишнего от Трэвиса Конечны. Новый сюжетный поворот произошёл в середине периода, когда хозяева в третий раз во встрече вырвались вперёд. Капитан «лётчиков» Кутюрье оформил дубль, продолжив голевую «перестрелку».

Но и это был ещё далеко не конец. Защитник «Уайлд» Джейкоб Миддлтон получил шайбу на синей линии, набросил её на ворота и застал врасплох Эрссона, сделав 5:5! В этом моменте голкипер «Флайерз» допустил чудовищную ошибку, наверняка заставив Тортореллу в очередной раз с большой теплотой вспоминать время совместной работы с Сергеем Бобровским в «Коламбусе».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Оба шведских голкипера будут вспоминать сегодняшнюю встречу если только в кошмарных снах. А решающее слово в игре осталось за «Филадельфией». За две с половиной минуты до конца основного времени финский защитник Расмус Ристолайнен накатил на пятак и добил шайбу в ворота, принеся победу своей команде.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Точку же в матче поставил оформивший хет-трик Кутюрье. Символично, что именно с гола канадского форварда и началась эта сумасшедшая встреча. Шон и подвёл под её итогом жирную черту, поразив пустые ворота. В общей сложности канадец набрал 5 (3+2) очков, закономерно став главным героем матча. Любопытно, что Мичков завершил игру с 2 (1+1) очками и роскошным показателем полезности «+4».

В активе Капризова же ассистентский дубль и выход с 15 очками на промежуточное первое место в бомбардирской гонке НХЛ. Лидерство в ней россиянин делит с защитником «Колорадо Эвеланш» Кейлом Макаром. Интересно, что изначально Капризову давали три результативные передачи в матче с «Флайерз», но затем одну из них (на гол Миддлтона) статистики североамериканской лиги у Кирилла отобрали, посчитав, что шайба досталась Джейкобу от игрока «Филадельфии».

Вот так «Флайерз» в эффектном стиле прервали шестиматчевую серию поражений. Но долго радоваться у игроков «Филадельфии» возможности не будет, так как уже в ночь на 28 октября мск им предстоит сыграть с «Монреаль Канадиенс». В свою очередь, у «Миннесоты» сейчас будет несколько выходных, после чего 30 октября она сразится с «Питтсбург Пингвинз».

И уже сейчас понятно, что это будет особенный матч. В нём ворота «Уайлд» будет защищать уходящий из хоккея после завершения этого сезона один из величайших голкиперов в истории НХЛ Марк-Андре Флёри, который последний раз в своей карьере сыграет в Питтсбурге в официальной встрече.