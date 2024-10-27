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Тампа-Бэй – Вашингтон – 3:0, видео, голы, Василевский оформил 35-й сухарь в карьере, обзор матча НХЛ

«Буду рад, когда он покинет НХЛ». Василевский засушил Овечкина и «Вашингтон»
Елена Кузнецова
Василевский засушил Овечкина и «Вашингтон»
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Андрей оформил 35-й «сухарь» в карьере и вошёл в топ-5 в истории лиги по этому показателю среди россиян.

После поражения в первом матче сезона «Вашингтон» выдал отличную серию из пяти побед, не испытывая никаких проблем в атаке. Забивал Александр Овечкин, забивал Том Уилсон (лучший снайпер НХЛ по версии Пастрняка), раздавал передачи Дилан Строум, воспрял духом в новой команде Пьер-Люк Дюуба, разыгралась молодёжь.

Спенсер Карбери предупреждал, что такая лёгкость в игре не может быть вечной: «В какой-то момент всё пойдёт иначе, и ребятам будет казаться, что ворота накрыты крышкой».

Именно это и случилось в матче с «Тампой», где главным героем стал один из лучших вратарей мира Андрей Василевский. Он оформил первый «сухарь» в сезоне.

«Я буду рад, когда однажды Василевский покинет лигу. Он просто настолько большой и так хорошо двигается, и такой талантливый. С ним хлопот полон рот», — иронично заключил тренер «столичных».

Первый серьёзный тест для Василевского случился в самом начале игры, когда Алексей Протас убежал в контратаку один на один – но российский вратарь уверенно парировал бросок, задав тон всей игре.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Чаффи (Пол, Эйссимонт) – 25:27     2:0 Пойнт (Кучеров) – 42:26     3:0 Гики (Чирелли, Хагель) – 43:10    

Все попытки «Вашингтона» пробить Андрея заканчивались одинаково. Чарли Линдгрен на другой стороне площадки тоже долго держал оборону, но во втором периоде Ник Пол пальнул через трафик и шайба рикошетом от Митчелла Чаффи влетела в ворота над ловушкой Линдгрена.

Лучшие шансы восстановить равенство на табло были у Дюбуа, который сначала попал в штангу, а чуть позже снова не смог переиграть Василевского в ближнем бою, а также у Строума, который бросал в касание с пятачка, но тоже остался ни с чем.

В третьем периоде игра шла до гола, и для «Тампы» его обеспечило неудержимая связка Кучерова и Пойнта. Сработала уже классическая комбинация – Никита выдал передачу на канадца на пятачке, заставив Линдгрена рухнуть на лёд, и Брэйдену оставалось только завести шайбу в практически пустые ворота. Для россиянина это 14-е очко в нынешней регулярке, а его результативная серия со старта сезона насчитывает уже восемь матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Спустя 44 секунды первую шайбу в НХЛ забросил новичок «Тампы» Конор Гики, полученный от «Юты» в результате обмена Михаила Сергачёва. Василевский же так и остался неразрешимой задачкой для «столичных», засушив Овечкина (на его счету сегодня было два броска в створ) и компанию. «У них было несколько бросков от синей линии, но ребята проделали хорошую работу, выталкивая соперников с пятачка. В третьем периоде было несколько моментов, как, например, когда Мозер здорово сыграл на бэкчеке с Овечкиным. Я такого не хочу видеть в третьем периоде – Ови в одиночку перед своими воротами. Все проделали отличную работу», — отметил после игры Василевский.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

По количеству сухих матчей Андрей вышел на пятое место в истории среди российских вратарей (35), тем самым обогнав Илью Брызгалова. Впереди только Семён Варламов и Сергей Бобровский, гораздо дольше играющие в лиге, а также давно закончившие Николай Хабибулин и Евгений Набоков.

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