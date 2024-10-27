«Буду рад, когда он покинет НХЛ». Василевский засушил Овечкина и «Вашингтон»

Андрей оформил 35-й «сухарь» в карьере и вошёл в топ-5 в истории лиги по этому показателю среди россиян.

После поражения в первом матче сезона «Вашингтон» выдал отличную серию из пяти побед, не испытывая никаких проблем в атаке. Забивал Александр Овечкин, забивал Том Уилсон (лучший снайпер НХЛ по версии Пастрняка), раздавал передачи Дилан Строум, воспрял духом в новой команде Пьер-Люк Дюуба, разыгралась молодёжь.

Спенсер Карбери предупреждал, что такая лёгкость в игре не может быть вечной: «В какой-то момент всё пойдёт иначе, и ребятам будет казаться, что ворота накрыты крышкой».

Именно это и случилось в матче с «Тампой», где главным героем стал один из лучших вратарей мира Андрей Василевский. Он оформил первый «сухарь» в сезоне.

«Я буду рад, когда однажды Василевский покинет лигу. Он просто настолько большой и так хорошо двигается, и такой талантливый. С ним хлопот полон рот», — иронично заключил тренер «столичных».

Первый серьёзный тест для Василевского случился в самом начале игры, когда Алексей Протас убежал в контратаку один на один – но российский вратарь уверенно парировал бросок, задав тон всей игре.

Все попытки «Вашингтона» пробить Андрея заканчивались одинаково. Чарли Линдгрен на другой стороне площадки тоже долго держал оборону, но во втором периоде Ник Пол пальнул через трафик и шайба рикошетом от Митчелла Чаффи влетела в ворота над ловушкой Линдгрена.

Лучшие шансы восстановить равенство на табло были у Дюбуа, который сначала попал в штангу, а чуть позже снова не смог переиграть Василевского в ближнем бою, а также у Строума, который бросал в касание с пятачка, но тоже остался ни с чем.

В третьем периоде игра шла до гола, и для «Тампы» его обеспечило неудержимая связка Кучерова и Пойнта. Сработала уже классическая комбинация – Никита выдал передачу на канадца на пятачке, заставив Линдгрена рухнуть на лёд, и Брэйдену оставалось только завести шайбу в практически пустые ворота. Для россиянина это 14-е очко в нынешней регулярке, а его результативная серия со старта сезона насчитывает уже восемь матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Спустя 44 секунды первую шайбу в НХЛ забросил новичок «Тампы» Конор Гики, полученный от «Юты» в результате обмена Михаила Сергачёва. Василевский же так и остался неразрешимой задачкой для «столичных», засушив Овечкина (на его счету сегодня было два броска в створ) и компанию. «У них было несколько бросков от синей линии, но ребята проделали хорошую работу, выталкивая соперников с пятачка. В третьем периоде было несколько моментов, как, например, когда Мозер здорово сыграл на бэкчеке с Овечкиным. Я такого не хочу видеть в третьем периоде – Ови в одиночку перед своими воротами. Все проделали отличную работу», — отметил после игры Василевский.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

По количеству сухих матчей Андрей вышел на пятое место в истории среди российских вратарей (35), тем самым обогнав Илью Брызгалова. Впереди только Семён Варламов и Сергей Бобровский, гораздо дольше играющие в лиге, а также давно закончившие Николай Хабибулин и Евгений Набоков.