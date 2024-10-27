Ретро-Малкин! Пролетел через всю площадку и сотворил красоту, как в старые добрые времена

Евгений Малкин на старте этого сезона просто неудержим! 38-летний нападающий, бесспорно, лучший в составе «Питтсбурга» прямо сейчас – в 10 матчах на его счету 14 очков, то есть столько же, сколько у куда более молодого Никиты Кучерова, и на шесть больше, чем у, скажем, Коннора Макдэвида.

И это даже при том, что в последних четырёх матчах Евгений неожиданно замолчал, что сразу сказалось на результатах команды. «Питтсбург» подходил к игре с «Ванкувером» с серией из четырёх поражений. Но сегодня Джино вновь напомнил, что пороха в его пороховницах ещё хоть отбавляй.

Поначалу всё складывалось для «Питтсбурга» очень даже неплохо. На восьмой минуте Малкин получил шайбу в зоне атаки, стянул на себя внимание двух соперников и отдал передачу на синюю линию Маркусу Петтерссону. Защитник нанёс бросок, который перед воротами подправил Энтони Бовиллье.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте второго периода россиянин поучаствовал и в голе Брайана Раста. Второе звено «Питтсбурга» прижало «косаток» в чужой зоне, Евгений отдал на Бовиллье, тот бросил мимо ворот, но Раст подхватил шайбу за лицевой линией и завёл её в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Крис Летанг вскоре мог ещё больше увеличивать отрыв, но не смог переиграть Ланкинена, а затем для «Питтсбурга» всё неожиданно рассыпалось. Ключевым моментом стали кошмарные 65 секунд, за которые «Ванкувер» успел трижды воспользоваться чудовищными провалами в обороне гостей.

Это и так уже начало попахивать издевательством, после которого «Питтсбург» долго не мог прийти в себя и в итоге допустил ещё одну ошибку. Эрик Карлссон очень легко позволил Даниэлю Спронгу прорваться по борту и вырваться на бросковую позицию. Его выстрел Неделькович отразил, а добивание Эршдипа Бэйнса – уже не смог. Самый дорогой защитник НХЛ сегодня был на льду при трёх пропущенных голах, а по показателю полезности среди игроков своего амплуа в лиге он занимает четвёртое место с конца.

Майк Салливан взял тайм-аут, после которого «Питтсбург» уже больше не пропускал, а Малкин в третьем периоде попытался спасти этот матч. У него это не получилось, однако Джино подарил очередную красоту, забросив свою третью шайбу в сезоне.

С соперником на плечах он вытолкнул шайбу себе на ход из зоны обороны и полетел вперёд. Подхватил шайбу вновь в средней зоне и мастерски разобрался с Ланкиненом. Просто ретро-Малкин, сколько таких голов он забил в своей карьере!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Настоящая услада для глаз, которая, правда, омрачилась тем, что Джино на скорости влетел в ворота и некоторое время лежал на льду, скорчившись от боли. Но в раздевалку не ушёл и смог доиграть матч, в итоге став второй звездой встречи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Питтсбург» от очередного поражения это не спасло, но в очередной раз отметим – Малкин в полнейшем порядке! Если бы только у «Питтсбурга» все дорогостоящие ветераны так играли.