Браво, КХЛ! Лига идеально разобралась в скандале вокруг матча «Спартак» — СКА

КХЛ огласила решение по целому ряду скандалов вокруг встречи «Спартак» — СКА. Лига учла пожелания, запросы и недовольства обеих сторон и вынесла свой вердикт.

Давайте же посмотрим, что решила КХЛ, и разберёмся, насколько справедливыми вышли решения.

Первое решение было связано с поведением болельщиков «Спартака», кричавших «СКА — позор российского хоккея».

«Организованных массовых кричалок с использованием нецензурной лексики со стороны фан-сектора «Спартака» в адрес хоккейного клуба СКА выявлено не было. В то же время скандирования болельщиков «Спартака» носили оскорбительный характер. Согласно п. 4.8 и 4.10 Правил поведения в Спортсооружении (Приложение №6 к Техническому регламенту КХЛ), зрителям запрещается «использовать нецензурные, оскорбительные, дискредитирующие слова и выражения, а также жестикуляцию» и «оскорблять других лиц, в том числе с использованием средств поддержки и атрибутики, и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию человека или группы лиц, юридического лица».

КХЛ осуждает поведение болельщиков «Спартака». В соответствии с Дисциплинарным регламентом принято решение наложить на «Спартак» денежный штраф. Также лига проведёт консультации с руководителями «Спартака» и СКА по недопущению некорректных действий со стороны болельщиков обоих клубов», — говорится в заявлении лиги.

Прежде всего, стоит отметить верный шаг КХЛ — провести консультацию с руководителями клубов. Это поможет определить верную стратегию поведения в подобных ситуациях и в дальнейшем оградить болельщиков от потенциальных опасностей из-за скандирования каких-либо кричалок.

Хотя, конечно, интересно узнать, какими способами это можно будет устроить на практике. Не затыкать же рты фанатам, не так ли?

Другая часть этого решения связана со штрафом «Спартаку». Повторимся, с точки зрения русского языка слово «позор» действительно не носит оскорбительного характера. Оно всё ещё остаётся литературным, в пределах нормативной лексики.

Однако, возможно, лига пошла на такой шаг для того, чтобы несколько потушить разгорающееся пламя войны между «Спартаком» и СКА — всё-таки это не первый случай громкого скандала в очном матче команд. К тому же в остальных своих решениях КХЛ осталась на стороне москвичей, поэтому, возможно, был нужен повод обратить внимание обоих клубов на появившееся напряжение, которое в перспективе может выйти за разумные пределы.

«Спартак» — СКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«На основании видеоматериалов установлено, что игроки СКА в ответ на скандирования болельщиков «Спартака» использовали жесты. КХЛ расценивает это как нарушение обязанности клуба, предусмотренной пп. 1.19 п. 1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ: «Не допускать со стороны должностных лиц и специалистов Клубов (Руководителей клубов, Хоккеистов, Тренеров, обслуживающего персонала) действий, провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной площадке, агрессивное поведение Болельщиков, беспорядки на Спортсооружении».

В связи с этим лигой принято решение вынести предупреждение в адрес СКА о недопустимости таких действий игроков в дальнейшем», — говорится в заявлении КХЛ.

Здесь лига разобралась верно. Конечно, в одном из предыдущих текстов автор высказывал мнение, что такие «ответочки» от хоккеистов в адрес недовольных трибун могут добавлять игре эмоций. Это на самом деле так. Но, когда ситуация становится слишком острой, такие провокации могут привести к серьёзным и очень печальным последствиям. Поэтому было важно обратить внимание на них.

«Высказывания на послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга содержат эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности. Лига расценивает это как нарушение обязанности клуба, предусмотренной пп. 2.5 п. 2 ст. 20 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ: «Во время пресс-конференции главный тренер каждой команды обязан дать развёрнутый комментарий к прошедшему Матчу (о ходе Матча, действиях Хоккеистов, выполнении тренерских установок и т. д.), а затем, соблюдая нормы корпоративной этики и воздерживаясь от проявления эмоций (включая употребление ненормативной и иной бранной лексики), ответить на вопросы Аккредитованных представителей СМИ. КХЛ приняла решение вынести предупреждение СКА и его главному тренеру Роману Ротенбергу о недопустимости подобного поведения. Также лига рекомендует руководителям СКА обратить особое внимание на последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации КХЛ и принять меры для недопущения подобного», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Это решение также вопросов не вызывает. Нельзя быть голословным и без доказательств обвинять кого-либо, тем более в правонарушении (не забываем, что произнесение нецензурной брани — это административное правонарушение, которое карается на законодательном уровне).

Кроме того, КХЛ проявила последовательность по отношению к главному тренеру СКА Роману Ротенбергу. В ноябре 2023 года лига уже дисквалифицировала специалиста за эмоциональную речь после матча с «Авангардом».

Тогда Ротенберг сказал о драке между Иваном Зинченко и Марком Вербой следующее: «У Ивана на всю жизнь останется шрам, а могло быть намного хуже. Если бы ему попали в висок — он бы умер. Такие вещи в нашей лиге недопустимы. Нельзя такое допускать нашим судьям. Могла быть смерть на льду! Что дальше будем делать? Кому это нужно?»

Конечно, тогда санкции со стороны КХЛ были вызваны критикой судейства, что запрещено правилами лиги. Но в общей канве это выглядит как конкретный посыл от лиги в адрес СКА.

Так что, подводя итоги, отметим, что КХЛ отлично разобралась со скандальной ситуацией, обратила внимание на существующие проблемы и, наказав оба клуба, попыталась прекратить зарождающуюся войну между ними.