«Возвращенцы». Как себя проявляют хоккеисты, уехавшие из Америки в КХЛ в 2024 году

В межсезонье-2024 в КХЛ из Северной Америки вернулись сразу девять хоккеистов. Это «переселение» стало одним из крупнейших в истории нашей лиги. Однако вся девятка распределилась между тремя клубами.

Сейчас, когда позади уже больше четверти регулярного чемпионата, можно оценивать то, как себя проявляют «возвращенцы». Кто преуспел, кто провалился, а кто сыграл на ожидаемом уровне?

Евгений Кузнецов, н. СКА

16 матчей, 16 (5+11) очков, «+12»

Евгений Кузнецов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Форвард очень неудачно начал сезон в КХЛ. За девять матчей Кузя забил лишь один гол и отдал четыре передачи. Зато после травмы нападающий расцвёл. За семь следующих встреч Евгений суммарно набрал аж 11 (4+7) очков! И это, пожалуй, одна из лучших версий Кузнецова, что мы знаем.

Другой вопрос заключается в том, можно ли назвать его лидером. Всё-таки его брали как главную звезду КХЛ и человека, который поведёт за собой команду. В последних матчах Кузнецов стал показывать себя как хоккеист, способный своими действиями переломить ход игры и взять на себя роль лидера. Во встрече со «Спартаком» именно он начал камбэк своим голом.

Так что пока что Евгения можно назвать лидером СКА. Однако как долго Кузя, известный своей нестабильностью, сумеет оставаться на виду — вопрос.

Никита Зайцев, з. СКА

20 матчей, 4 (0+4) очка, «-1»

Никита Зайцев Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Зайцев пока оставляет неоднозначные впечатления. Изначально в СКА надеялись использовать его в большинстве — защитник с правым хватом очень ценен для игры в неравных составах. Тем не менее прицел Никиты сильно сбился, куда-то пропало и его видение площадки. В итоге Зайцева достаточно быстро убрали из бригады большинства и более к ней не подпускали.

С точки зрения его прямых обязанностей всё получше. Он редко теряет позицию и неплохо справляется с защитными функциями. Да и реже других защитников СКА «привозит». Однако Зайцев, кажется, находится не в лучшей форме: появились медлительность, неповоротливость. Соперники легко уходят от него на контратаках.

Кроме того, Никита занимает пятое место в КХЛ по количеству блоков — их у него набралось аж 48, а также восьмое — по штрафным минутам. Так что, если бы Зайцев считался защитником уровня среднего — чуть выше среднего, его игру можно было бы считать более чем приличной. Но для хоккеиста, который ещё не ушёл из возраста расцвета, да и только вернулся из НХЛ… от него явно ждали большего.

Денис Гурьянов, н. ЦСКА

18 матчей, 5 (4+1) очков, «+3»

Денис Гурьянов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий москвичей пока является едва ли не главным разочарованием из всех игроков, вернувшихся в КХЛ. Конечно, после последних неудачных сезонов Гурьянова были опасения относительно него, но Денис успел доказать свой уровень в НХЛ. Времена в «Далласе» до сих пор остаются высшей точкой в карьере форварда — как и перформанс в плей-офф-2020 и выход в финал Кубка Стэнли.

После возвращения в КХЛ нападающий забил всего четыре гола и в списке снайперов сезона находится в конце первой сотни. Он также совершенно не выглядит как лидер и пока растворяется в большинстве матчей. Ожиданий Денис на данный момент полностью не оправдывает.

Руслан Исхаков, н. ЦСКА

20 матчей, 14 (8+6) очков, «+6»

Руслан Исхаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Исхаков считался одним из самых талантливых «возвращенцев», но его игра в нынешнем сезоне вызывает неоднозначные ощущения. С одной стороны, Руслан набирает в среднем два очка за три матча, что является хорошим результатом. С другой — ожидали от него явно результатов получше. С учётом всего его таланта, Исхаков действительно может играть лучше. И его вклады в последние победы ЦСКА лишь доказывают это. Так что пока записываем ему маленький плюсик — но карандашом.

Егор Афанасьев, н. ЦСКА

14 матчей, 7 (2+5) очков, «+2»

Егор Афанасьев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

А вот Афанасьев пока разочаровывает. Да, семь очков за 14 матчей выглядит неплохой статистикой, но стоит понимать, что 2+3 Егор набрал в последних двух встречах — с «Амуром» и «Куньлунем». То есть за предыдущие 12 игр на счету форварда… жалкие два очка. Конечно, Афанасьев не котировался как суперзвезда, но у него есть сильные стороны, которые он до сих пор не проявил. Пока что Егор растворяется в большинстве матчей. И для ЦСКА на данный момент это приобретение не самое успешное.

Никита Охотюк, з. ЦСКА

20 матчей, 3 (1+2) очка, «+2»

Никита Охотюк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Охотюк долгое время считался способным защитником, который может вырасти в крепкого хоккеиста. В ЦСКА он пока доказывает это силовой игрой — он девятый в КХЛ по количеству хитов (41). В то же время Никита немало подводит москвичей своей недисциплинированностью. Охотюк — худший в ЦСКА по штрафному времени.

Нельзя сказать, что Никита проваливается в обороне, но заметно, что он играет хуже ожидаемого уровня. Сейчас, пожалуй, это не особо успешное приобретение, но у защитника есть все шансы сломать статус-кво. Сможет ли — уже другой вопрос.

Дмитрий Саморуков, з. ЦСКА

18 матчей, 3 (1+2) очка, «+2»

Дмитрий Саморуков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Саморуков до недавнего времени был лучшим защитником ЦСКА по показателю полезности, однако несколько неудачных игр отняли у него этот статус. Впрочем, Дмитрий неплохо выглядит в обороне и в основном справляется со своими прямыми обязанностями. Из минусов: не обходится без провалов. Да, атаке помогает не особо часто, но Саморуков — классический домосед. И такие защитники не должны допускать провалов. Так что игроку есть куда расти.

Тем не менее здесь и сейчас Дмитрий претендует на роль лидера обороны ЦСКА. А вот о чём именно это говорит — о способностях 25-летнего игрока или о слабости всей защитной линии москвичей — нам только предстоит узнать.

Иван Просветов, в. ЦСКА

13 матчей, 5 побед, 91,1% ОБ, КН 2,70, 1 матч «на ноль»

Иван Просветов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Просветова рассматривали на роль основного вратаря, всё-таки он что-то успел показать в НХЛ. Тем не менее пока подписание Ивана можно назвать провалом. Он одержал всего пять побед, а по проценту отражённых бросков находится в топ-7 худших вратарей сезона. По коэффициенту надёжности – 22-й из 30 голкиперов.

Впрочем, статистика тут не главное. Просветов не выручает в нужные моменты, а порой ещё и пропускает очень лёгкие шайбы. Здесь и сейчас Иван разочаровывает, и непонятно, сможет ли он достойно проявить себя даже в качестве бэкапа.

Александр Барабанов, н. «Ак Барс»

15 матчей, 14 (5+9) очков, «+6»

Александр Барабанов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

С Барабановым на самом деле выходит интересная история. Хоть по статистике он даже очень хорош и идёт по графику почти очко за матч, зарплату ему выдали как для одного из главных снайперов и бомбардиров КХЛ. И в этом амплуа Александр, очевидно, пока выглядит сомнительно.

Тем не менее Барабанов никогда не был суперснайпером или супербомбардиром. Это классический хоккеист для выполнения черновой работы, для силовой игры, для того, чтобы прикрыть шайбу, побороться, сыграть в корпус. И вот с этой точки зрения Александр отлично справляется со своими обязанностями — ещё и идеально влился в систему игры Анвара Гатиятулина. Так что прямо сейчас «Ак Барс» выглядит победителем — но многое зависит от того, чего казанцы на самом деле ожидали от Барабанова.