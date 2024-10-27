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Новости дня в хоккее за 27 октября 2024 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности

«Амур» терпит катастрофу, «Авангард» взял важный реванш у чемпиона. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Новости дня в хоккее за 27 октября
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«Торпедо» неожиданно оступилось на родном льду, а «Ак Барс» повторно сломил сопротивление «Адмирала».

27 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Металлург» уступил «Авангарду» в овертайме встречи КХЛ

Состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров – 03:43 (5x5)     1:1 Буше (Чистяков, Вей) – 18:54 (5x5)     1:2 Юров (Паливко, Михайлис) – 24:07 (5x5)     2:2 Чистяков (Вей, Буше) – 32:39 (5x4)     3:2 Вей (Игумнов, Коледов) – 62:21 (4x3)    

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Роман Канцеров и Данила Юров. За «Авангард» забили Рид Буше, Семён Чистяков и Линден Вей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Благодаря голу Вея омская команда смогла взять реванш у действующего чемпиона КХЛ за поражение двухнедельной давности. 12 октября «Металлург» на домашнем льду переиграл «Авангард» со счётом 4:2. Таким образом, в нынешнем сезоне соперники обменялись домашними победами.

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«Витязь» одержал волевую победу в игре с «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Торпедо» и «Витязь». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Витязь» одержал победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Артамонов (Летунов, Фирстов) – 00:35 (5x5)     1:1 Бучельников (Чехович, Стюарт) – 36:32 (5x5)     1:2 Яровой (Калинин, Чивилёв) – 54:49 (5x5)    

В составе «Торпедо» заброшенной шайбой отметился Никита Артамонов. За «Витязь» забили Дмитрий Бучельников и Станислав Яровой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Торпедо» идёт на пятом месте в Западной конференции, набрав 23 очка за 20 игр. Сегодняшнее поражение стало для нижегородской команды вторым кряду и четвёртым – в последних шести матчах. «Витязь» расположился на девятой строчке Запада с 20 очками после 20 встреч.

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«Северсталь» продлила неудачную серию «Амура» до шести встреч, одержав сухую победу

Состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и хабаровский «Амур». Команды играли в «Ледовом дворце» в Череповце. «Северсталь» одержала победу со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Аймурзин (Ильин) – 06:40 (5x5)     2:0 Пьянов (Абросимов, Коростелёв) – 28:20 (5x5)     3:0 Коростелёв (Иванцов, Чуркин) – 31:50 (5x5)    

В составе «Северстали» заброшенными шайбами отметились Данил Аймурзин, Эмиль Пьянов и Никита Коростелёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для хабаровского «Амура» это уже шестое поражение подряд в КХЛ. Примечательно, что в трёх последних матчах команда Андрея Мартемьянова не смогла забросить ни одной шайбы.

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«Ак Барс» обыграл «Адмирал» во второй раз за несколько дней

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и «Адмирал». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счётом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кошелев (Терехов) – 27:45 (5x5)     2:0 Лямкин (Семёнов) – 28:28 (5x5)     3:0 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 40:23 (5x5)     4:0 Кошелев (Яруллин, Коршков) – 43:09 (5x5)     4:1 Родевальд (Шулак) – 46:21 (5x4)     4:2 Шевченко (Основин) – 52:27 (5x5)    

В составе «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Джек Родевальд и Александр Шевченко. За «Ак Барс» забили Семён Кошелев, оформивший дубль, Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 17 матчей. «Адмирал» располагается там же на восьмой строчке, заработав 19 очков после 19 игр. Стоит заметить, что «Ак Барс» обыграл «Адмирал» во второй раз за последние несколько дней. Позавчера команда Анвара Гатиятулина была сильнее – 2:0.

Ассистентский дубль Каюмова помог «Локомотиву» одолеть минское «Динамо»

Состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 А. Радулов (Гернат, Никулин) – 11:43 (5x4)     2:0 Сурин (Каюмов, Береглазов) – 15:46 (5x5)     3:0 Сергеев (Берёзкин, Каюмов) – 20:16 (5x5)     3:1 Пинчук (Лайл, Волков) – 36:08 (5x4)     3:2 Мелош (Тирни, Энас) – 58:24 (6x5)    

В составе победителей отличились Александр Радулов, Егор Сурин и Андрей Сергеев. Ассистентский дубль на свой счёт записал Артур Каюмов. У минского «Динамо» по шайбе забросили Виталий Пинчук и Николя Мелош.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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