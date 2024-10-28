Историческое событие – в НХЛ сыграл вратарь из Беларуси. Дебют Колосова вышел ужасным

Пропустил четыре шайбы от «Монреаля» и показал глубину вратарского кризиса «Филадельфии».

В НХЛ случилось историческое событие – в лиге дебютировал первый белорусский вратарь. Алексей Колосов шёл к этому довольно непростым путём. На драфте в 2021 году «Филадельфия» выбрала голкипера в третьем раунде, после чего тот продолжил расти в системе минского «Динамо». Сезон-2022/2023 Колосов провёл в роли основного вратаря «зубров», помог команде выйти в плей-офф, а затем подписал контракт новичка с «Флайерз». Но сам Алексей остался в «Динамо» на правах аренды, и только весной уехал в Америку, чтобы сыграть пару матчей в АХЛ.

Ожидалось, что Колосов останется за океаном и начнёт готовиться к сезону в системе «Филадельфии», но Алексей неожиданно захандрил на чужбине и дело запахло новым скандалом с участием КХЛ, НХЛ, «Флайерз» и русскоязычного вратаря, но всё-таки обошлось. В октябре белорусский голкипер вернулся в Америку, начал сезон в «Лихай-Велли», но быстро добрался до дебюта в лучшей лиге мира. Что неудивительно, учитывая плачевную ситуацию «Флайерз» с вратарями.

У Колосова сходу исправить эту ситуацию не вышло. В матче с «Монреалем» он пропустил четыре шайбы, проиграл игру, показал статистику в 83,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,13. Ужасные цифры, хотя понятно, что так и выглядит статистика вратаря после одного неудачного матча. Мог ли Алексей спасти «Филадельфию»?

Ник Судзуки открывал счёт в середине первого периода при полном попустительстве обороны «Флайерз», добивая шайбу с пятачка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Брэндан Галлахер во втором отрезке повторно вывел «Монреаль» вперёд, удачно подставив ногу под дальний бросок. За голы после рикошетов вратарей винить не принято, однако и расторопности Колосову точно не хватило.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А вот гол Коула Кофилда в большинстве – на сто процентов вратарский. Ближний угол есть ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Что касается четвёртого гола, то тут поразительно медленно действовал не только Колосов, но и вся оборона «Филадельфии». Алексей просто синхронизировался с одноклубниками.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Колосов не пропускал, отразил все пять бросков в исполнении «Монреаля», а «Филадельфия» едва не спасла матч. В том числе на счету Алексея вот такой приличный сейв на Кофилде в самом начале отрезка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вероятно, «Флайерз» не хватило результативных действий Матвея Мичкова, который в этой игре заработал лишь две штрафные минуты и прервал трёхматчевую серию с набранными очками.

В целом же, «Филадельфия» продолжает погружаться на дно Столичного дивизиона и всей Восточной конференции. И очевидно, что дело тут не в одном Мичкове, Колосове или Федотове. Проблемы «Флайерз» носят системный характер, и всё меньше веры в то, что легендарный Джон Торторелла сможет исправить эту ситуацию.