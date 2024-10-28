Мартемьянова уволили из «Амура». Но ответить за провал должен не только он

После смены губернатора Хабаровского края из-за перехода Михаила Дегтярёва на должность министра спорта России в «Амуре» начались проблемы. Сложилось впечатление, что новые люди, принявшие на себя клуб, не сильно заинтересованы в хоккее. По крайней мере такого ярого интереса, как у Дегтярёва, у них точно нет. Перед «Амуром» и раньше ставились какие-то космические задачи вплоть до завоевания Кубка Гагарина. В них и прежде не шибко верилось, а сейчас подобные расклады не приснятся даже во сне.

В руководстве «Амура» объяснили отставку Андрея Мартемьянова: «Свет в конце тоннеля мы не увидели». В «Амуре» прокомментировали отставку Мартемьянова

Для Андрея Мартемьянова это был далеко не первый приход в хабаровский клуб, но, вполне вероятно, последний. В прошлом сезоне хабаровчане стали восьмыми на Востоке по итогам регулярного чемпионата, навязав борьбу в первом же раунде плей-офф будущему чемпиону – «Металлургу» (4-2 в серии в пользу уральцев). В нынешней регулярке «тигры» скатились до того, что по потерянным очкам уже уступают развалившемуся «Барысу» (который, правда, в последнее время хоть немного ожил).

Шестиматчевая серия поражений стоила Андрею Мартемьянову работы, а три последних проваленных игры с общим счётом 0:15 не лезут ни в какие ворота. Всё-таки в КХЛ выступает профессиональная команда, а не полулюбительский коллектив. Первым на выход отправился тренер по нападающим Евгений Фёдоров, а следом убрали и самого Мартемьянова, даже не дав ему закончить выездную серию. С московским «Динамо» обязанности главного тренера будет выполнять Виктор Костючёнок.

Безусловно, вина Андрея Алексеевича в неудачах есть: он руководил командой, ему в первую очередь и отвечать за результат. Возможно, не хватило верного помощника в лице Евгения Шалдыбина, ныне работающего в штабе ХК «Сочи». При этом не продлевать соглашение с Шалдыбиным – решение руководства хабаровчан, но выглядит оно странным. Учитывая, что сам Мартемьянов хотел сохранить специалиста.

Андрей Мартемьянов на лавке «Амура» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Особняком стоит и комплектование «Амура». Алекс Гальченюк (80 млн рублей), Александр Хохлачёв (75 млн рублей), Алекс Бродхёрст (70 млн рублей), – с такими зарплатами лидеры команды должны играть намного сильнее. Тем более Бродхёрст и Гальченюк, которые занимают легионерские позиции. В эпоху жёсткого потолка зарплат непозволительно забивать платёжку подобным образом, если у людей нет сумасшедшей самоотдачи. И это большой вопрос к генеральному менеджеру «Амура» Вадиму Покотило, уже многие годы умудряющемуся сохранять свою должность. Теперь в клубе есть и генеральный директор Евгений Лугин – ещё один руководитель, обязанный работать с составом. Но каких-то обменов/расторжений контрактов/поиска новичков и других прочих изменений мы почему-то не видим. Крайним решили сделать одного человека.

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Кого могут пригласить на высвободившееся вакантное место? На тренерском рынке есть Алексей Заварухин, неплохо выглядевший с «Трактором», но покинувший систему челябинцев после прихода Бенуа Гру. Есть ушедший из «Барыса» Вячеслав Буцаев, Дмитрий Рябыкин. И, конечно, Андрей Назаров. Один из главных антикризисных тренеров страны, способных принять команду в сложный момент, придать ей нового импульса, энергии и мотивации. Работать на Дальнем Востоке всегда сложно, но Андрей Викторович полон сил и наверняка примет новый для себя вызов в случае поступления достойного предложения.

Кстати, после отставки Мартемьянова ещё сильнее возрастёт напряжение вокруг главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина, к которому тоже очень много вопросов. Теперь боссам омского клуба в случае чего можно будет обратить внимание на бывшего рулевого хабаровчан, если сам Мартемьянов не захочет взять паузу и отдохнуть.