«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»

«Амур» вступал в сезон с большими амбициями. Весной клуб очень симпатично смотрелся в плей-офф и мог как минимум дотащить серию с «Металлургом» до седьмого матча. Впервые за долгие годы «тигры» сохранили свой костяк, при этом усилились легионерами уровня Алекса Гальченюка, полностью закрыв квоту на иностранных игроков. На фоне проблем других восточных клубов «Амур» казался весьма стабильным.

Однако «Амур» начал разочаровывать уже со старта сезона, когда потерпел два сухих поражения в дебюте чемпионата. За два месяца клуб толком не закрепился в восьмёрке, несмотря на то что новый губернатор края поставил «боевую задачу» в виде попадания в финал. В результате клуб уволил тренера форвардов Евгения Фёдорова, но вслед за этим команда выдала 0:15 в трёх гостевых матчах. Сегодня же, 28 октября, клуб объявил и о расставании с главным тренером Андреем Мартемьяновым, который рассказал «Чемпионату» о своём видении ситуации.

«Решение принял стойко»

— Как вам сообщили о расторжении контракта?

— Об отставке мне было сообщено по телефону. Генеральный директор сказал, что сегодня попечительским советом принято решение об этом. Сейчас мы находимся в поездке в Москве, так что очно мне сообщить не могли. Я это решение стойко принял, подписал соответствующие документы.

— Когда увольняли тренера по нападающим, не получили ли вы сами некое предупреждение?

— Этим ходом было сделано предупреждение. Я был против отставки моего помощника, руководство решило по-другому, я это уже озвучивал. Я взрослый человек, это был тонкий намёк, что чем-то недовольны. Естественно, деньги вложены, а предпоследнее место в таблице не соответствует тем амбициям, которые были.

— Говоря про назначение Евгения Фёдорова: насколько рискованной идеей было назначать человека, который никогда не работал в КХЛ, только в ВХЛ?

— Кто-то начинает с нуля, ничего страшного нет — хоккей, в принципе, одинаковый. Возможно, немного не хватило авторитета среди игроков, но, как показала практика, не в тренере дело, я считаю. Он отвечал за большинство, это вопрос очень тонкий. Если тренер и игроки мыслят в одном направлении, то может получиться. Исполнители были, но почему-то они не исполняли.

Евгений Фёдоров в бытность игроком Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Большинство было большой проблемой «Амура» и год назад. Почему не удалось исправить его в этом году?

— Игроки поменялись, взяли серьёзных исполнителей, я считаю. Надо просто забивать голы, моментов создавали кучу, предостаточно. Результативность — бич нашей команды. В плане самоотдачи претензий не было, но реализация моментов, конечно… Есть такая штука по жизни — если тебе даётся и ты не берёшь, а потом хочешь взять, то уже не даётся. Это всё лежит в области психологии: неуверенность, торопливость, это всё идёт от психологии.

«Возможно, самооценка стала немного завышенной»

— Летом в команде сменилось всё руководство. Сказалось ли на команде это в административном плане?

— Нет, это естественный процесс — новое руководство, своё видение. Не особо что-то поменялось, хотя была ротация в руководстве, в административном корпусе. Возможно, косвенно это сказалось на психологическом состоянии команды — стабильность нужна, чтобы народ чувствовал себя на рабочем месте комфортно.

— Команда сохранила почти весь костяк этим летом. Возможно, развал звена Коршков — Бочаров — Барулин так сказался на результате?

— Да, оно было ведущим в конце сезона. Но надо учитывать, что почти всем игрокам подняли контракты, возможно, какая-то не то что успокоенность появилась, а самооценка стала немного завышенной. Это всё в плане догадок, конечно. Возможно, не в том состоянии психологическом и физическом подошли к сезону. Нам сократили сборы, у нас и так короткие сборы были, а некоторые игроки опоздали на восемь дней по техническим причинам, не могли въехать в страну.

Парни летели первого числа в страну, по закону им пришлось лететь в Хабаровск: где работаешь — там и получаешь разрешение на работу. Потом они летели обратно, а через четыре дня начались игры, команду было готовить некогда. Вследствие этих вещей было и недопонимание по тактическим схемам, потому что на роль лидеров взяли других ребят. Возможно, люди не всегда понимали то, что я от них хочу видеть.

Алекс Гальченюк — звёздный новичок «Амура» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Что стало проблемой для ваших новых легионеров — адаптация к новому клубу, к Дальнему Востоку?

— Вполне возможно, это один из вариантов, организм не до конца понимает частую смену поясов. Дальний Восток не все могут выдержать, есть в нём своя специфика, и это знают все. Надеюсь, парни поймут, что такое Дальний Восток, будут подходить к своей подготовке к играм дома и на выезде более правильно. Опыт приходит только со временем, по щелчку это не сделать. Это надо пережить, прочувствовать через свой организм, через свою голову. Я здесь работаю не первый год и знаю, что это такое. Те пацаны, которые адаптированы к этим условиям, они свою игру показывают.

— Заметно было, что очки у вас набирают игроки нижних звеньев. Почему лидеры массово не были готовы себя проявить?

— Этот вопрос надо задать не мне, а лидерам, я за них на площадке не исполняю. Этот вопрос мне задают постоянно. Повторюсь: моментов создаём достаточно, реализация хромает.

«Парни, сражайтесь до конца и не складывайте руки!»

— Визуально команда стала играть хуже под воротами, заметна просадка по карте бросков. В прошлом сезоне «Амур» был одной из лучших команд лиги в этом компоненте. В чём причина?

— Надо иметь мастерство и смелость лезть на пятак. Мы это замечали и работали над этим, но воз и ныне там. Это надо отрабатывать и постоянно долбить, долбить, долбить, пока люди не поймут. Если у каждого свой хоккей в голове, как он считает нужным играть в данной ситуации, а не какие-то наигранные схемы, то сложно добиться результата. К сожалению, я не смог достучаться.

— А почему не смогли достучаться?

— Единства не хватило и понимания, вот и всё. Если человек думает по-другому, то ты никогда от него не добьёшься. Мы смотрим на ситуацию с разных ракурсов: если у него одно мнение, у тебя — другое, то сложновато достучаться.

Андрей Мартемьянов Фото: РИА Новости

— Почему за два месяца клуб не произвел никаких расторжений, обменов или никого не выставил на драфт отказов?

— Об этом разговор был с полмесяца назад, но я в ответ ничего внятного не услышал.

— Планируете теперь уделить время семье, где ожидается внук, или готовы работать в этом сезоне, если будет предложение?

— Будут предложения — буду рассматривать. Опыта хватает, сил достаточно, желания море! Повторюсь: будут предложения, буду смотреть по ситуации.

— В НХЛ даже опытные главные тренеры уходят работать помощниками. Вы бы были готовы?

— Нет. Идти к тренеру помогать, когда у вас разное видение хоккея, это не очень правильно. Если есть главный тренер, он должен быть главным, под него никого не надо брать, ему должны доверять и дать время работать.

В завершение хочу обратиться к игрокам. Парни, знаю, что вы прочитаете это интервью. Сражайтесь до конца и не складывайте руки, будьте мужиками! Вы играете для болельщиков.