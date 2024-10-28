«Амур» отправил в отставку Андрея Мартемьянова, а «Локомотив» продлил контракт с Игорем Никитиным.

«Автомобилист» и «Трактор» устроили праздник, СКА забил пять за период. Итоги дня в хоккее

28 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей и также рассказываем о других ключевых событиях, произошедших в понедельник в российской лиге.

Дубль Мэйсека помог «Автомобилисту» вырвать победу в упорном матче с «Трактором» в КХЛ

Состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске. «Автомобилист» одержал победу со счётом 5:4 (3:2, 1:2, 1:0).

В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Григорий Дронов, Александр Шаров, Семён Дер-Аргучинцев, Андрей Светлаков. За «Автомобилист» забили Владимир Кузнецов, Брукс Мэйсек, оформивший дубль, Максим Осипов, Стефан Да Коста.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 21 матч. «Автомобилист» располагается там же на второй строчке, заработав 26 очков после 20 игр.

Гол Кузнецова помог СКА обыграть «Сибирь» и продлить серию побед до семи матчей

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сибирь» и СКА. Команды играли в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 6:3 (0:0, 1:1, 5:2).

В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Максим Карпов, Тейлор Бек, Георгий Белоусов. За СКА забили Василий Глотов, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Захар Бардаков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Сибирь» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 19 матчей. СКА располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 31 очко после 21 игры.

Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера «Амура»

Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера «Амура», сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Сообщается, что стороны пришли к решению о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон. В ближайшей игре с московским «Динамо» исполнять обязанности главного тренера «Амура» будет Виктор Костючёнок.

Мартемьянов возглавил «Амур» в мае 2023 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции, уступив в первом раунде «Металлургу» в шести матчах. В текущем сезоне после 20 сыгранных встреч «Амур» занимает на Востоке 11-е место с 12 набранными очками, по потерянным очкам занимая последнее место в лиге.

«Локомотив» продлил соглашение с Игорем Никитиным на два сезона

Хоккейный клуб «Локомотив» продлил соглашение с главным тренером команды Игорем Никитиным на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба ярославцев.

Тренерскую карьеру Никитин начинал в «Авангарде», возглавив омский клуб в сезоне-2008/2009. Суммарно в Омске Игорь Валерьевич отработал три с половиной сезона, после чего вошёл в тренерский штаб «Сибири». Начиная с сезона-2014/2015, Никитин был тренером ЦСКА.

Напомним, Никитин возглавил «Локомотив» в сентябре 2021 года после отставки Андрея Скабелки. Под руководством Игоря Валерьевича в минувшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, но уступил в серии с «Металлургом» 0-4. В текущем чемпионате КХЛ ярославская команда завоевала Кубок Открытия.